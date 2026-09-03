Red Bull 64 Bars: Artie 5ive prod. DDUSI

Una settimana esatta è passata dall'ultimo Red Bull 64 Bars epico con Redman e DJ Shocca, che già ne è spuntato fuori uno nuovo, cattivissimo a gamba tesa e che guarda caso si chiama "PUGNO DI FERRO", sì, tutto in capsock. È il ritorno di Artie 5ive sulle 64 barre più famose dell'Internet.
Ciò può voler soltanto dire una cosa: che il Red Bull 64 Bars Live a Taranto è dietro l'angolo e l'atmosfera si fa sempre più frizzante. Stavolta, a dare manforte a Ivan Arturo dalle 5 vie di Milano (che ricordiamo sono quelle dove è cresciuto e si è fatto le ossa: Viale Fulvio Testi, Viale Suzzani, Viale Sarca, Via Ponale e Via Bignami) c'è DDUSI al beat.
Per l'occasione, un gran bel ritorno, il producer ha firmato un beat al limite del Memphis Rap anni '90, anche bello saturato e distorto, con ovviamente della sana drill a fare da collante al tutto. "Viale Fulvio testi facciamo una gara / Mando baci per chi ci ama / Abbiamo il piombo Per chi ci infama." Anche le barre di Artie ricordano molto il sopracitato gangsta rap del Tennessee, con la differenza che qui siamo a Milano e sul trono c'è lui.
Tra l'altro, a proposito di Red Bull 64 Bars Live: ci sono ancora biglietti? Prova a controllare. Altrimenti, se dovesse essere già sold out, c'è sempre la direttona streaming sul nostro canale YouTube, Red Bull Droppa. Segnati la data, 3 ottobre, e immaginati uno show dove nella stessa sera, sullo stesso palco, salgono Artie, Sayf, Capo Plaza, Redman, Night Skinny e ovviamente Kid Yugi, che di Taranto ormai è più del sindaco. Tipo arcisindaco di quinto livello.
Testo di Red Bull 64 Bars "PUGNO DI FERRO": Artie 5ive prod. DDUSI
PROD. DDUSI
I suoi piercing mi graffian la carrozzeria
Sul sedile lumaca
Ha lasciato la scia
Ha lasciato la bava
Ha lasciato la mascara
Viale Fulvio testi facciamo una gara
Mando baci per chi ci ama
Abbiamo il piombo
Per chi ci infama
Hennessy scende come l'acqua
Il mio fegato non mi ringrazia
Compro scarpe da 1 palo a paia
Lei fa la strada da chiesa a casa
Ne metto 10 su una puntata
Se vinco questa
Vado in vacanza
Sembra che lavoro in fattoria
Perché sotto al braccio ho un sacco di patate
Faccio luce sul mio quartiere
Sembro un termoreattore nucleare
A me boy non sta il tuo collare
Quindi stronzo mi devi mollare
5 stelle apro un portale
Amo solamente quello che non posso comprare
3 ragazze sopra il letto non so come comportarmi
Cazzo non so proprio come devo comportarmi
Lei vuole manipolarmi
Ma non riesce a compararmi
Per questo che cerco di guadagnare più degli altri
E mi vuole perché sa che diventerò importante
Io amo solamente ciò che non posso comprare
Voglio il mondo perché penso in grande
Basta con l'atlante
I Soldi possono comprare l'uomo più leale
per questo che cerco di guadagnare più degli altri
Se mio fratello lo vuoi morto dovrai oltrepassarmi
Non so come fermarmi da quando faccio i miracoli
Passo con la scat do 20 euro ai mendicanti
Solo dio puoi giudicarmi
Non mi faccio impressionare
Disprezzo I soldi
Ma amo quello che ci puoi comprare
Tu fai cagare
Come fibre e cereali
Sono la voce per i quartieri e case popolari
Vengo dai garage coi motorini rubati
Dagli avvisi di sfratto
Gli avvisi del tribunale
Rapper con il padre milionario
Parlano di struggle
Meglio se ci diamo un taglio
Uno strappo
Soldi nel controsoffitto
Nel seminterrato
Mi ricordano che tutto può volare via in un attimo
In un anno
L'ho visto cadere verso il basso
Lui era mio fratello
Ma le spalle mi ha voltato
La mia squadra sta vincendo
Punto tutto sul cavallo
Maranello
La porto in 3 secondi 0-100
Lei senegalese
La sua pelle sembra ebano
Siamo dappertutto
Come i funghi come il tetano
Si bacia l'amica non credo siano etero
Batti i piedi a terra non ti danno i pezzi a credito
Suono flauti
Muovo cobra
Attiro le sue serpi in seno
Sono alla gas station
Ogni giorno e mezzo
Sono 120 euro quando voglio il fare pieno
La Nuova generazione
Come un kalash
Senza legno
Ti leviamo le collane
Le hai lasciate in pegno
Peso
Le cazzate che hai detto sono peso
Non mi stupirei se uno di questi va al grande fratello
Devo salvare il rap in Ita è un grande fardello
Regno tipo dittatura
Col pugno di ferro
Faccio sfilare l'esercito
Falce e martello
Il mio piano cuoce lento sul fornello
Uno come te lo uso come tappeto