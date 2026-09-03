Red Bull 64 Bars: Artie 5ive prod. DDUSI

e DJ Shocca, che già ne è spuntato fuori uno nuovo, cattivissimo a gamba tesa e che guarda caso si chiama "

(che ricordiamo sono quelle dove è cresciuto e si è fatto le ossa: Viale Fulvio Testi, Viale Suzzani, Viale Sarca, Via Ponale e Via Bignami) c'è DDUSI al beat.

a Taranto è dietro l'angolo e l'atmosfera si fa sempre più frizzante. Stavolta, a dare manforte a