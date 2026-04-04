Come il calcio ha ispirato la Red Bull - BORA - hansgrohe per le classiche

è partita con il miglior risultato nelle Classiche dall'era di Peter Sagan e il segreto di questo salto di qualità non è solo nelle gambe dei corridori, ma anche nello spirito di gruppo costruito nello "spogliatoio".

Dopo un weekend di apertura dominante che ha visto la squadra conquistare più punti UCI di qualsiasi altra squadra, Dempster ha rivelato in un'intervista rilasciata dalla squadra che un cambiamento culturale ispirato al calcio professionistico ha trasformato un gruppo di "singoli corridori" in una vera e propria unità tattica.

Dopo un weekend di apertura dominante che ha visto la squadra conquistare più punti UCI di qualsiasi altra squadra, Dempster ha rivelato in un'intervista rilasciata dalla squadra che un cambiamento culturale ispirato al calcio professionistico ha trasformato un gruppo di "singoli corridori" in una vera e propria unità tattica.

Dopo un weekend di apertura dominante che ha visto la squadra conquistare più punti UCI di qualsiasi altra squadra, Dempster ha rivelato in un'intervista rilasciata dalla squadra che un cambiamento culturale ispirato al calcio professionistico ha trasformato un gruppo di "singoli corridori" in una vera e propria unità tattica.

Il cambiamento è iniziato con l'arrivo di due nuovi Direttori Sportivi, Sven Vanthourenhout e Shane Archbold, che si sono concentrati maggiormente sulla condivisione degli spazi di squadra invece di fare le cose da soli. Dempster ha sottolineato "piccoli cambiamenti ispirati al calcio", come l'aggiunta di una sala fisioterapica condivisa.

Il cambiamento è iniziato con l'arrivo di due nuovi Direttori Sportivi, Sven Vanthourenhout e Shane Archbold, che si sono concentrati maggiormente sulla condivisione degli spazi di squadra invece di fare le cose da soli. Dempster ha sottolineato "piccoli cambiamenti ispirati al calcio", come l'aggiunta di una sala fisioterapica condivisa.

Il cambiamento è iniziato con l'arrivo di due nuovi Direttori Sportivi, Sven Vanthourenhout e Shane Archbold, che si sono concentrati maggiormente sulla condivisione degli spazi di squadra invece di fare le cose da soli. Dempster ha sottolineato "piccoli cambiamenti ispirati al calcio", come l'aggiunta di una sala fisioterapica condivisa.

"I corridori recuperano insieme, guardano i replay delle gare, ridono e stanno insieme" ha spiegato Dempster. "Questo crea un'atmosfera diversa rispetto all'anno scorso. Crea affiatamento. Questo ambiente conta molto".

"I corridori recuperano insieme, guardano i replay delle gare, ridono e stanno insieme" ha spiegato Dempster. "Questo crea un'atmosfera diversa rispetto all'anno scorso. Crea affiatamento. Questo ambiente conta molto".

"I corridori recuperano insieme, guardano i replay delle gare, ridono e stanno insieme" ha spiegato Dempster. "Questo crea un'atmosfera diversa rispetto all'anno scorso. Crea affiatamento. Questo ambiente conta molto".