Questo 2020 è ormai arrivato al suo atto finale ed è giunto il momento di guardarsi alle spalle per riscoprire i tanti grandi momenti passati con pad o mouse in mano. Un compito per niente facile che ieri sera Geoff Keighley si è preso sulle proprie spalle, organizzando uno show in streaming ricco di premi e annunci: The Game Awards 2020 . Parlare delle statuette consegnate durante l'evento equivale a parlare anche delle esperienze virtuali più significative di questi ultimi 12 mesi, vediamo quindi quali sono i migliori videogiochi del 2020 secondo lo show americano.

The Last of Us: Part II

The Last Of Us Part 2 © Sony Interactive Entertainment

Gioco dell'anno

Miglior Game Direction

Miglior Comparto Narrativo

Miglior Audio Design

Miglior Performance: Abby

Miglior Gioco d'Azione e Avventura

Migliore Innovazione in Accessibilità

Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima © Ghost os Tsushima

Migliore Direzione Artistica

Final Fantasy VII Remake

Final Fantasy 7 © Nintendo

Migliore Colonna Sonora

Miglior RPG

Tell Me Why

Tell Me Why © Dontnod

Miglior Game for Impact

No Man's Sky

No Man's Sky © TheArenabrothers

Miglior Gioco Ongoing

Hades

Un boss di Hades © Supergiant Games

Miglior Gioco Indipendente

Miglior Gioco d'Azione

Phasmophobia

Phasmophobia © Phasmophobia

Miglior Debutto per un Gioco Indipendente

Among Us

Among Us © InnerSloth

Miglior Gioco Mobile

Miglior Gioco Multiplayer

Fall Guys

Fall Guys © Devolver Digital

Miglior Community Support

Half-Life Alyx

Half-Life: Alyx © VALVE

Miglior Gioco VR/AR

Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing © Nintendo

Miglior Gioco per Famiglie

Mortal Kombat 11 Ultimate

Mortal Kombat 11 © NetherRealm Studios/WB Games

Miglior Gioco di Combattimento

Microsoft Flight Simulator

Microsoft flight simulator © Microsoft

Miglior Gioco di Strategia/Simulazione

Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 © Activision

Miglior Gioco Sport/Racing

League of Legends

League of Legends patch © Riot Games

Miglior Gioco Esport

Doom Eternal

Doom Eternal © Bethesda

Candidato a Gioco dell'Anno