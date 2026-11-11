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Calcio
Come Yan Diomandé ha trasformato un sogno d’infanzia in realtà
La nuova stella del calcio ivoriano ripercorre il suo percorso da Abidjan a una delle squadre più famose al mondo: ecco com’è giocare al fianco dei più grandi nomi di questo sport.
Yan Diomandé sta iniziando un nuovo capitolo al Real Madrid dopo una rapida ascesa nel calcio europeo. In poco più di un anno, il diciannovenne è passato dal debutto da professionista in Spagna alla consacrazione in Bundesliga, fino ad approdare al Real Madrid. La sua ascesa gli è valsa il quinto posto nella classifica del Pallone d’Oro 2026 come Giovane Talento Maschile dell’Anno e una nomination per il premio CAF 2026 come Giovane Calciatore Maschile dell’Anno.
L’abbiamo incontrato per ripercorrere il percorso che l’ha portato a Madrid, dai primi passi nel calcio a Abidjan, in Costa d’Avorio, fino all’adattamento alle esigenze di competere ai massimi livelli.
"Il calcio era tutto", racconta della sua infanzia in Costa d’Avorio. "Giocavamo su qualsiasi superficie trovassimo, senza scarpe da calcio vere, senza un campo vero e proprio, solo per puro amore per il calcio".
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Quando il sogno ha iniziato a diventare realtà
Diventare un calciatore professionista era sempre stato l’obiettivo di Diomandé, ma è stato dopo essersi trasferito negli Stati Uniti a 15 anni che questa possibilità ha cominciato a sembrare reale.
È arrivato in Florida per entrare alla DME Academy senza parlare inglese e ha dovuto adattarsi a un ambiente completamente nuovo, lontano da casa.
“È stata dura. All’inizio non riuscivo a comunicare con nessuno e tutto era diverso. Ma il calcio era la mia lingua e i miei compagni della DME mi hanno aiutato a trovare il mio posto sia in campo che fuori.”
È stato proprio in Florida che gli osservatori europei hanno iniziato a notarlo. “È stato allora che il sogno ha smesso di essere solo un sogno e ho iniziato a pensare che avrei potuto farcela da professionista se avessi continuato a lavorare sodo.”
Quell’opportunità alla fine lo ha portato in Europa, prima al Leganés in Spagna e poi all’RB Lipsia, dove la sua carriera ha subito una forte accelerazione.
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La conferma a Lipsia
A Diomandé è bastata una sola stagione a Lipsia per affermarsi come uno dei giovani di spicco del campionato, con prestazioni che gli sono valse il premio come miglior esordiente della Bundesliga.
Per il giovane ala, quel riconoscimento ha significato molto più di un semplice premio individuale. "Mi è sembrata la prova che tutti i sacrifici fatti da me e dalla mia famiglia ne fossero valsi la pena", riflette.
Mi è sembrata la prova che tutti i sacrifici fatti da me e dalla mia famiglia avessero avuto un senso
Il Lipsia lo ha anche preparato alle esigenze di competere costantemente ai massimi livelli.
“Il Lipsia mi ha insegnato a competere al massimo livello settimana dopo settimana, e lo staff tecnico mi ha spinto a migliorare ogni singolo dettaglio del mio gioco. Quella stagione mi ha dato la fiducia e la mentalità di cui avrò bisogno al Real Madrid.”
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Dai Mondiali al Real Madrid
Prima di trasferirsi a Madrid, Diomandé ha raggiunto un altro traguardo importante rappresentando la Costa d’Avorio alla sua prima Coppa del Mondo.
"Rappresentare la Costa d’Avorio ai Mondiali davanti a tutto il mondo mi ha insegnato che il palcoscenico più importante richiede la massima compostezza. Devi fidarti della tua preparazione", dice. "Fuori dal campo, condividere quell’esperienza con il mio Paese e la mia famiglia è qualcosa che porterò con me per sempre".
Il Real Madrid ha rappresentato un ulteriore salto di qualità. Diomandé descrive l’ingresso nel club come "la realizzazione di un sogno d’infanzia" e "tutto ciò per cui ho lavorato", mentre allenarsi al fianco di Vinícius Jr e Kylian Mbappé gli ha mostrato cosa serve per giocare a quel livello ogni giorno.
“È incredibile. Ad ogni allenamento, il livello è così alto che non hai altra scelta che migliorare anche tu. Impari qualcosa solo guardando come si muovono, pensano e si preparano ogni singolo giorno”.
Al momento dell’intervista, Diomandé non vedeva l’ora di lasciare il segno: "Non vedo l’ora di scrivere il mio capitolo in questa squadra e di contribuire al suo successo".
Non ci ha messo molto a trasformare quell’ambizione in realtà. Il 10 ottobre 2026, Diomandé ha segnato il suo primo gol con il Real Madrid nella vittoria in Liga contro il Villarreal. Appena 11 giorni dopo, ha esordito in Champions League contro la sua ex squadra, l’RB Leipzig, segnando un’altra pietra miliare nel suo promettente inizio a Madrid.
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Sempre in contatto con Abidjan
Lontano dal calcio, Diomandé preferisce tenere le cose semplici.
“Sono un tipo piuttosto tranquillo. Adoro passare il tempo con la mia famiglia e gli amici, ascoltare musica e chiamare a casa ad Abidjan.”
Quelle telefonate lo tengono anche legato al posto dove è iniziata la sua storia calcistica. “Mantenere quel legame con le mie origini mi aiuta a rimanere con i piedi per terra.”