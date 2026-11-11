Come Yan Diomandé ha trasformato un sogno d’infanzia in realtà

Non ci ha messo molto a trasformare quell’ambizione in realtà. Il 10 ottobre 2026, Diomandé ha segnato il suo primo gol con il Real Madrid nella vittoria in Liga contro il Villarreal. Appena 11 giorni dopo, ha esordito in Champions League contro la sua ex squadra, l’RB Leipzig, segnando un’altra pietra miliare nel suo promettente inizio a Madrid.