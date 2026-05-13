ジロ・デ・イタリア2026：マリア・ローザ獲得を目指すジュリオ・ペリツァーリ

ジュリオ・ペリツァーリ

は幼い頃、父親と一緒に

を観戦していた。今年22歳を迎えたこの

所属ライダーは、まさにその夢を現実にしている。このイタリア人ライダーは、今年の表彰台候補として

3大グランツールのひとつ

に臨むのだ。