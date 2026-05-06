【ステージ・日程・ライダー】ジロ・デ・イタリア2026：見どころ解説

2026年最初のグランツールとなる 第109回ジロ・デ・イタリア が5月8日から31日まで開催される。 史上初のブルガリア開幕 となる今回は、海岸沿いのリゾート地ネセバルから ３週間 に渡り激しいレースを提供する。

レースはブルガリアで3ステージを消化したあとイタリアを南から北へ向けて移動し、第16ステージでスイスに一瞬入ったあとイタリアを再び走り、セレモニアル / クリテリウムスタイルのローマでゴールを迎える。

ジロ・デ・イタリア2026はブルガリアからスタート © Giro d'Italia 2026

世界最強のロードレーサーたちは黒海でのスタートからイタリアの首都でのフィナーレまでの 全長3,468km に挑む。また、アペニン山脈、バレ・ダオスタ、イタリアアルプス、ドロミーティなどの アイコニックな山岳地帯 を含むこのグランツールの 獲得標高 は 48,764m に達する。

今回は ジロ・デ・イタリア2026のコース、見どころ、優勝候補などを含む基本情報 をまとめて紹介しよう。

01 コース＆ステージ

近年はグランツールの国外開幕が珍しくなくなっているが、2026年のジロ・デ・イタリアもブルガリアで開催を迎える。ジロの国外開幕は昨年のアルバニアに続き2年連続となる。

ブルガリアで開幕を迎えたあとの今年のコースの序盤の獲得標高は昨年ほどではないが（3,500m弱）、ジロ・デ・イタリアの特徴である難度は保たれている。

特筆すべきは、第7ステージのブロックハウスまでの 全長14kmのクライム （1967年のエディ・メルクスの初のジロステージ優勝の舞台）、第10ステージの 全長42km個人タイムトライアル 、第14ステージのアオスタ山脈での 等級クライム5本 （全長133km）、そして第19ステージと第20ステージの ドロミーティ だ。

ジロ・デ・イタリアは高難度のクライムで知られる © RCS Sports & Events/Red Bull Content Pool

2026年のペロトンは 個人タイムトライアル1ステージ、スプリント8ステージ、丘陵7ステージ、山岳5ステージ に挑むことになる。

以下に 全21ステージ を紹介する：

日程 ステージ 区間 距離 獲得票高 5月8日（金） 第1ステージ ネセバル〜ブルガス 147km 876m 5月9日（土） 第2ステージ ブルガス〜ヴェリコ・タルノヴォ 221km 2,411m 5月10日（日） 第3ステージ プロブディフ〜ソフィア 175km 1,577m 5月11日（月） 休息日 5月12日（火） 第4ステージ カタンツァーロ〜コゼンツァ 138km 1,681m 5月13日（水） 第5ステージ プラーイア・ア・マーレ〜ポテンツァ 203km 3,740m 5月14日（木） 第6ステージ パエストゥム〜ナポリ 133km 684m 5月15日（金） 第7ステージ フォルミア〜ブロックハウス 244km 4,472m 5月16日（土） 第8ステージ キエーティ〜フェルモ 157km 1,872m 5月17日（日） 第9ステージ チェルビア〜コルノ・アッレ・スカレ 184km 2,352m 5月18日（月） 休息日 5月19日（火） 第10ステージ ヴィアレッジョ〜マッサ（個人TT） 42km 98m 5月20日（水） 第11ステージ ポルカーリ〜キアーヴァリ 195km 2,550m 5月21日（木） 第12ステージ インペリア〜ノビ・リグレ 175km 2,165m 5月22日（金） 第13ステージ アレッサンドリア〜ベルバニア 189km 1,398m 5月23日（土） 第14ステージ アオスタ〜ピラ 133km 4,202m 5月24日（日） 第15ステージ ボゲーラ〜ミラノ 157km 630m 5月25日（月） 休息日 5月26日（火） 第16ステージ ベリンツォナ〜カリ 113km 2,961m 5月27日（水） 第17ステージ カッサーノ・ダッダ〜アンダロ 201km 3,216m 5月28日（木） 第18ステージ ファーイ・デッラ・パガネッラ〜ピエーヴェ・ディ・ソリーゴ 168km 1,889m 5月29日（金） 第19ステージ フェルトレ〜アッレゲ 151km 4,834m 5月30日（土） 第20ステージ ジェモーナ・デル・フリウーリ〜ピアンカヴァッロ 200km 3,827m 5月31日（日） 第21ステージ ローマ〜ローマ 131km 1,329m

02 開幕：ブルガリア

ジロ・デ・イタリア2025でマリア・ローザを着用するプリモシュ・ログリッチ © RCS Sports & Events/Red Bull Content Pool

03 第1週：スプリントとGC序盤戦

5月11日で最初の休息日を迎えたあと、ペロトンはブルガリアを出てイタリア南岸へ向かう。第4ステージと第6ステージでは スプリンターたちによる勝負 が繰り広げられるはずだ。

その後、全長244kmの第7ステージ（フォルミア〜ブロックハウス）は 優勝候補ライダーたちの最初の試練 になるはずで、ブロックハウスの山頂フィニッシュまで続く 全長14kmのクライム は、多くのGCライダーたちをふるいにかけることになる。

第7ステージが大きく盛り上がらなかったとしても、 第1週の最後となる第9ステージ は必ず盛り上がるはずだ。 全長184km のこのステージは、ラスト30kmに獲得標高2,352mのほとんどすべてが詰め込まれており、さらには翌日が休息日のため、ライダーたちは 限界突破 を試みてくるはずだ。

04 第2週：超ロング個人TT

2回目の休息日のあとに迎える第10ステージは、 タイムトライアルのスペシャリストたちのステージ になる。ライダーたちはヴィアレッジョからマッサまでのトスカーナ地方に設定された平坦なコースを走行するが、チャレンジも数多く用意されており、42kmという非常に長い距離は優勝候補たちにとって 些細なミスひとつが大きなダメージ になることを意味する。

翌日の第11ステージはアップダウンが続くが、クラシックを得意とするライダーたちが注目しているのはその次の第12ステージで、ここは モニュメント として知られるミラノ〜サンレモのほぼ逆走コースとなっている。

観客が沿道で応援する © Charly López/Red Bull Content Pool

アルプスへ向かう第13ステージは、3回目の土曜日に向けたウォームアップで、その土曜日、全長133km・獲得票高4,202mの第14ステージは、サン＝バルテルミーへ向かう1級山岳から始まり、その先も 過酷なクライム が続く。

最初の下りでひと呼吸入れたあとも3つの等級山岳が待っており、そのさらにあとにもピラの山岳フィニッシュまで続く全長16.5kmのクライムが待っている。平均勾配7%のこのクライムはトップクライマーのためのセクションだ。

第2週はミラノまでのスプリントステージで終わる。このステージを過ぎると、翌週の日曜日までスプリンターが活躍できるチャンスは訪れない。

05 第3週：GC最終決戦

最後の休息日が終わったあとは、 1日限りのスイスライド を迎える。全長113kmのこのステージには、トーレとレオンティカのクライムに挑む周回セクション2周や、イタリア語圏ティチーノのスキーリゾート、カリで山岳フィニッシュを迎える全長11.6km・平均勾配8%のクライムが含まれている。

その後、2ステージを経て、 ジロ・デ・イタリア2026のクイーンステージ、第19ステージ を迎える。 クライム6本 、 獲得標高約5,000m 、 超級山岳 、今年の チーマコッピ（最高標高地点） となる パッソ・ジャウ（全長9.7km・平均勾配9.4％） が特徴のこの ドロミーティ のステージでは、総合順位争いがさらに激化するか、あるいはマリア・ローザの行方が確定するはずだ。

もし第19ステージで何も決まらなくても、第20ステージで必ず決まるだろう。このステージの大半はなだらかな丘陵地だが、 ピアンカヴァッロでの2連続クライム がレースの行方を決めるはずだ。

3週間のレースのフィナーレとなるローマでのセレモニアルライドでは、すべてのジャージの獲得者が決まるが、 ゴール前スプリント が待っているため、 最後の最後まで混戦になる可能性 も残されている。

06 優勝候補＆注目ライダー

ジロ・デ・イタリア2026も例年通りロードレースシーン注目のタレント同士による激しいバトルが展開される予定で、そのスタートリストにはグランツール優勝経験者たちやロードレースの歴史に名を刻もうとするトップライダーたちが数多く含まれている。

その筆頭がツール・ド・フランス優勝2回とラ・フエルタ2025優勝を誇る ヨナス・ヴィンゲゴー で、今年のジロで史上8人目のグランツール完全制覇を目指す。 タデイ・ポガチャルが出場しない ため、デンマーク出身のヴィンゲゴーが最有力とみられている。

ヴィンゲゴー有力説をさらに強固にする要因が、優勝候補に数えられていた ジョアン・アルメイダの病気による欠場 だ。アルメイダが所属するUAEチーム・エミレーツは、代役として アダム・イェーツ か ジェイ・ヴァイン を立てるはずだ。しかし、アルメイダが欠場してもヴィンゲゴーの優勝が約束されるわけではない。

今年もマリア・ローザを巡る激しいバトルが展開される © RCS Sports & Events/Red Bull Content Pool

ヴィンゲゴーのミスにつけこむチャンスを虎視眈々と狙う他のライダーには、オーストリア出身の フェリックス・ガル やチーム・ジェイコ・アルウラーに所属する ベン・オコナー も含まれる。

07 レッドブル＝ボーラ＝ハングスローエ

2026年のジロ・デ・イタリアには2025年に紹介した 全23チーム が出場する。つまり、 184人のライダー がブルガリアのスタートラインに並ぶのだ。

ワールドツアー18チーム に加えて、 ワイルドカードチーム として、イタリアのバルディアナ・CF7・セイバーとチーム・ポルティ・ヴィジットマルタ、スイスのチューダー・プロサイクリングとピナレロ・Q36.5・プロサイクリング、フランスのウニベット・ローズ・ロケッツが出場する。

ジロ・デ・イタリア2025のレッドブル＝ボーラ＝ハンスグローエ © RCS Sports & Events/Red Bull Content Pool

ジロ・デ・イタリア2026に出場するワールドツアー18チームに含まれるレッドブル＝ボーラ＝ハングスローエはトップレベルのライダーを数多く揃えており、 ジュリオ・ペリツァーリとジャイ・ヒンドレーのダブルエース体制 を敷いてくるはずだ。

山岳ステージでは アレクサンドル・ウラソフ と ベン・ツヴィーホフ が2人をアシストし、平坦・丘陵では ダニー・ファン・ポッペル と ジャンニ・モスコン がアシストを担う。

08 ジャージ解説

マリア・ローザ（ピンク）： ジロ・デ・イタリアを象徴するジャージで、総合首位のライダーが着用する。

マリア・チクラミーノ（パープル）： ポイント賞のライダー（通常はスプリンター）が着用する。

マリア・アッズーラ（ブルー）： 山岳賞のライダー（通常はクライマー）が着用する。

マリア・ビアンカ（ホワイト）： 25歳以下の総合最上位ライダーが着用する。

各ステージの上位3ライダー にはそれぞれ10秒・6秒・4秒、 中間スプリントの上位3ライダー にそれぞれ3秒・2秒・1秒の ボーナスタイム が与えられるため、すべてのステージが総合順位に大きな影響を与えることになる。また、 【Red Bull KM】でも上位3ライダーがボーナスタイムを獲得できる。