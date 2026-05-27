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『エーペックスレジェンズ』：初心者用はじめ方ガイド
世界で大人気のFPSタイトルに挑戦してみたい？ ビギナーが問題なくランクマッチデビューを飾るためのアドバイスとヒントを紹介！
2026年、世界的に有名なゲーム配信者のNicholas “Jynxzi” Stewartが『エーペックスレジェンズ』に挑戦することを発表して大きな話題となった。しかし、その挑戦開始からわずか数マッチ後、Jynxziは『エーペックスレジェンズ』を「これまでプレイしてきたタイトルの中で一番難しい」と表現した。
しかし、実際はそこまで難しくない。
Jynxziが直面した問題を確認し、対策を考えれば、比較的簡単に学べるはずだ。いきなりハイレベルなランクマッチに挑戦するよりも、一歩ずつ着実に学んでいけば、『エーペックスレジェンズ』のビギナープレイヤーでも自分の能力に自信を持てるようになるはずだ。
01
重要なアドバイス
Jynxziは、『エーペックスレジェンズ』のトッププレイヤーたちからアドバイスを授かりながら挑戦を進めていったが、その挑戦の中で、彼はプレイの難しさについて何回も発言していた。
しかし、Jynxziはその挑戦を通じて不必要なことを繰り返していた…。
①自分に最適なロビーを選択する
初心者プレイヤーがJynxziのアプローチから最初に学べることは「最初から上手いプレイヤーたちと一緒にプレイしない」だ。Jynxziは『エーペックスレジェンズ』シーンを代表するトッププレイヤーたちから学ぶというアプローチを取っていたが、それゆえに経験豊かなプレイヤーたちが激しいバトルを展開するハイレベルなランクマッチをプレイしていた。
自分のレベルに見合ったプレイヤーたちと一緒にプレイする方が簡単に慣れることができる。フレンドや仲間がいなくても、ゲームに慣れるための他のゲームモードが用意されているので安心だ。
②知識を過小評価しない
Jynxziは経験豊かなゲーマーであることから、より簡単なゲームモードや非対戦のゲームモードに時間を費やす必要がないと判断し、すぐにメインモードをプレイしていた。
しかし、現実的な意見を言えば、ベテランプレイヤーにとっても、最初にゲームの基本的なシステムを学ぶことには非常に大きな価値がある。
Jynxziがハイレベルなランクマッチに苦労したシーンは動画としては非常に美味しい。しかし、学習プロセスとしては高く評価できない。
『エーペックスレジェンズ』は非常にユニークなバトルロイヤルタイトルで、『Fortnite』や『PUBG』のようなこのジャンルの先輩タイトルたちと比較するとより複雑なアクションと武器システム、新機能が追加されている。そのため、初心者なら最初にフラストレーションが溜まってしまうのは無理がない。キルされるのも理解できる。最初は多少の我慢が必要だ。
「いきなり本番」の代わりに、はじめ方を学び、スキルを磨く方法を見つけることが重要なのだ。
02
はじめ方
『エーペックスレジェンズ』の新規プレイヤーなら、プライドを捨てて基本から学ぶべきだ。
FPSを長年プレイしてきたベテランプレイヤー、あるいはFPSを初めてプレイするビギナーのどちらでも、『エーペックスレジェンズ』を初めてプレイするなら、まずは《射撃訓練場》へ向かうべきだ。
初心者が最初に《射撃訓練場》へ向かうべき理由は2つある。
- 『エーペックスレジェンズ』のアクションに慣れる
- 武器と弾薬の種類と違いを学ぶ
①特有のアクションを学ぶ
RespawnとEAが『エーペックスレジェンズ』をリリースした2019年、このタイトルはアクションを重視した仕様が大きな話題となった。
他のバトルロイヤル系タイトルと同じで、アクションはゲームプレイの中心にある。しかし、『エーペックスレジェンズ』のアクションはそれまでになかったユニークなものだ。
そのため、ランクマッチをプレイする前に、『エーペックスレジェンズ』における移動速度やしゃがむ・武器を装備する・回復アイテムを使用するなどによってその速度が受ける影響、そしてスライディングによって得られる加速変化などを理解しておくことは非常に重要だ。
さらに、『エーペックスレジェンズ』では、より経験豊かなプレイヤーにウォールジャンプやタップストレイフ、バニーホップなどをマスターするチャンスも提供する。
そして、一部のレジェンド（キャラクター）には追加のアクションも用意されている。『エーペックスレジェンズ』のローンチ時に収録されていたのは6体のレジェンドだった。この6体のうち4体がアクションに関連するアビリティを備えている。
また、自分に最適なレジェンドを知っておくことも重要だ。それまでの他のタイトルでのプレイ経験によって、最適なレジェンドが変わってくる。
②武器と弾薬の種類と違いを学ぶ
『エーペックスレジェンズ』の《射撃訓練場》では、このゲームの武器と弾薬（アモ）の種類と違いについても学ぶことができる。
このゲームには8種類の武器と7種類のアモが用意されている。
武器の種類からアモの種類が保証されるわけではない。たとえば、ハボックはアサルトライフル（AR）だが、アモはエネルギーアモを使用する。一方、フラットラインもARだが、アモはヘビーアモだ。さらにR301もARだが、こちらのアモはライトアモになる。
《射撃訓練場》では、新規プレイヤーがこのような武器とアモのシステムを学ぶことができるので、ランクマッチで武器とアモの取捨選択がスムーズに行えるようになる。
メインのランクマッチでは、武器とアモは地上やサプライボックスから拾う必要がある（ランクマッチ中にドロップされるケアパッケージにはより強力な武器が入っている可能性がある）。ロードアウトを再確認することなく自分が拾うべきアモと武器が頭に入っていることは、高速のゲームプレイにおいて非常に有益なスキルになる。
03
スキルを磨く方法
不安なビギナープレイヤーはゲームモードを切り替えてプレイして、ランクマッチに向けた自信をつけていこう。
FPSタイトルやバトルロイヤルタイトルである程度経験を積んできたプレイヤーなら避けても問題ないかもしれないが、『エーペックスレジェンズ』の練習をしてゲームプレイ全体に慣れておきたいなら、《ボットロイヤル》モードをプレイしておくべきだろう。
《ボットロイヤル》はボットとプレイヤー両方と対戦するが、プレイヤーは自分と同レベルに厳しく制限されるマッチメイクシステムが採用されているため、リラックスしているが実戦に近い環境でゲームプレイに慣れることができる。このモードでのマッチはプレイヤー部隊数が1〜5、ボット舞台数が15〜19で開催される。
新規プレイヤーが価値を見出せるもうひとつのモードが《ワイルドカード》だ。こちらは通常のランクマッチよりも短時間でより簡単なモードになっている。回復と復活が簡単で、レジェンドも簡素化されており、短時間で楽しめるので、プレッシャーが少ない環境で情報に振り回されることなく基本を学びたい人に最適だ。
《射撃訓練場》である程度基本を学んだあとに上記2モードをプレイすれば、より簡単にランクマッチをプレイできるようになるだろう。
Jynxziの失敗から学び、一歩ずつ着実に進歩していこう。こうすることでより優れた『エーペックスレジェンズ』プレイヤーになれるはずだ！
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