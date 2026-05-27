『エーペックスレジェンズ』：初心者用はじめ方ガイド

2026年、世界的に有名なゲーム配信者の Nicholas “Jynxzi” Stewart が 『エーペックスレジェンズ』 に挑戦することを発表して大きな話題となった。しかし、その挑戦開始からわずか数マッチ後、Jynxziは『エーペックスレジェンズ』を 「これまでプレイしてきたタイトルの中で一番難しい」 と表現した。

しかし、実際はそこまで難しくない。

オリジナル缶 レッドブル エナジードリンク もっと見る

Jynxziが直面した問題を確認し、対策を考えれば、比較的簡単に学べるはずだ。いきなりハイレベルなランクマッチに挑戦するよりも、 一歩ずつ着実に学んでいけば、『エーペックスレジェンズ』のビギナープレイヤーでも自分の能力に自信を持てるようになる はずだ。

01 重要なアドバイス

Jynxziは、『エーペックスレジェンズ』のトッププレイヤーたちからアドバイスを授かりながら挑戦を進めていったが、その挑戦の中で、彼はプレイの難しさについて何回も発言していた。

しかし、Jynxziはその挑戦を通じて不必要なことを繰り返していた…。

何よりも我慢強く冷静にプレイすることが重要 © @Jynxzi

①自分に最適なロビーを選択する

初心者プレイヤーがJynxziのアプローチから最初に学べることは 「最初から上手いプレイヤーたちと一緒にプレイしない」 だ。Jynxziは『エーペックスレジェンズ』シーンを代表するトッププレイヤーたちから学ぶというアプローチを取っていたが、それゆえに経験豊かなプレイヤーたちが激しいバトルを展開するハイレベルなランクマッチをプレイしていた。

自分のレベルに見合ったプレイヤーたちと一緒にプレイ する方が簡単に慣れることができる。フレンドや仲間がいなくても、ゲームに慣れるための他のゲームモードが用意されているので安心だ。

②知識を過小評価しない

Jynxziは経験豊かなゲーマーであることから、より簡単なゲームモードや非対戦のゲームモードに時間を費やす必要がないと判断し、すぐにメインモードをプレイしていた。

しかし、現実的な意見を言えば、ベテランプレイヤーにとっても、 最初にゲームの基本的なシステムを学ぶことには非常に大きな価値がある。

Jynxziがハイレベルなランクマッチに苦労したシーンは動画としては非常に美味しい。しかし、学習プロセスとしては高く評価できない。

『エーペックスレジェンズ』は非常にユニークなバトルロイヤルタイトルで、『Fortnite』や『PUBG』のようなこのジャンルの先輩タイトルたちと比較すると より複雑なアクション と 武器システム 、 新機能 が追加されている。そのため、初心者なら最初にフラストレーションが溜まってしまうのは無理がない。キルされるのも理解できる。最初は多少の我慢が必要だ。

「いきなり本番」の代わりに、はじめ方を学び、スキルを磨く方法を見つけることが重要なのだ。

02 はじめ方

『エーペックスレジェンズ』の新規プレイヤーなら、プライドを捨てて基本から学ぶべきだ。

FPSを長年プレイしてきたベテランプレイヤー、あるいはFPSを初めてプレイするビギナーのどちらでも、『エーペックスレジェンズ』を初めてプレイするなら、まずは《射撃訓練場》へ向かうべきだ。

初心者が最初に《射撃訓練場》へ向かうべき理由は2つある。

『エーペックスレジェンズ』のアクションに慣れる

武器と弾薬の種類と違いを学ぶ

①特有のアクションを学ぶ

RespawnとEAが『エーペックスレジェンズ』をリリースした2019年、このタイトルは アクションを重視した仕様 が大きな話題となった。

他のバトルロイヤル系タイトルと同じで、アクションはゲームプレイの中心にある。しかし、『エーペックスレジェンズ』のアクションはそれまでになかったユニークなものだ。

そのため、ランクマッチをプレイする前に、『エーペックスレジェンズ』における 移動速度 や しゃがむ・武器を装備する・回復アイテムを使用するなどによってその速度が受ける影響 、そして スライディングによって得られる加速変化 などを理解しておくことは非常に重要だ。

ランクマッチをプレイする前に各レジェンドのアクションやアビリティを学んでおきたい © Electronic Arts

さらに、『エーペックスレジェンズ』では、より経験豊かなプレイヤーに ウォールジャンプ や タップストレイフ 、 バニーホップ などをマスターするチャンスも提供する。

そして、一部のレジェンド（キャラクター）には 追加のアクション も用意されている。『エーペックスレジェンズ』のローンチ時に収録されていたのは6体のレジェンドだった。この6体のうち4体が アクションに関連するアビリティ を備えている。

また、 自分に最適なレジェンド を知っておくことも重要だ。それまでの他のタイトルでのプレイ経験によって、最適なレジェンドが変わってくる。

②武器と弾薬の種類と違いを学ぶ

『エーペックスレジェンズ』の 《射撃訓練場》 では、このゲームの 武器と弾薬（アモ）の種類と違い についても学ぶことができる。

このゲームには 8種類の武器 と 7種類のアモ が用意されている。

武器の種類からアモの種類が保証されるわけではない。たとえば、ハボックはアサルトライフル（AR）だが、アモはエネルギーアモを使用する。一方、フラットラインもARだが、アモはヘビーアモだ。さらにR301もARだが、こちらのアモはライトアモになる。

『エーペックスレジェンズ』の武器・アモのシステムを学ぶこともプラスになる © Electronic Arts

《射撃訓練場》では、新規プレイヤーがこのような武器とアモのシステムを学ぶことができるので、 ランクマッチで武器とアモの取捨選択がスムーズに行える ようになる。

メインのランクマッチでは、武器とアモは地上やサプライボックスから拾う必要がある（ランクマッチ中にドロップされるケアパッケージにはより強力な武器が入っている可能性がある）。 ロードアウトを再確認することなく自分が拾うべきアモと武器が頭に入っている ことは、高速のゲームプレイにおいて非常に有益なスキルになる。

03 スキルを磨く方法

不安なビギナープレイヤーは ゲームモードを切り替えてプレイ して、ランクマッチに向けた自信をつけていこう。

FPSタイトルやバトルロイヤルタイトルである程度経験を積んできたプレイヤーなら避けても問題ないかもしれないが、『エーペックスレジェンズ』の練習をしてゲームプレイ全体に慣れておきたいなら 、《ボットロイヤル》モード をプレイしておくべきだろう。

《ボットロイヤル》はボットとプレイヤー両方と対戦するが、プレイヤーは自分と同レベルに厳しく制限されるマッチメイクシステムが採用されているため、 リラックスしているが実戦に近い環境でゲームプレイに慣れる ことができる。このモードでのマッチはプレイヤー部隊数が1〜5、ボット舞台数が15〜19で開催される。

《ワイルドカード》モードなら手軽に対戦を楽しめる © Electronic Arts

新規プレイヤーが価値を見出せるもうひとつのモードが 《ワイルドカード》 だ。こちらは 通常のランクマッチよりも短時間でより簡単なモード になっている。回復と復活が簡単で、レジェンドも簡素化されており、短時間で楽しめるので、プレッシャーが少ない環境で情報に振り回されることなく基本を学びたい人に最適だ。

《射撃訓練場》である程度基本を学んだあとに上記2モードをプレイすれば、より簡単にランクマッチをプレイできるようになるだろう。

Jynxziの失敗から学び、一歩ずつ着実に進歩していこう。こうすることでより優れた『エーペックスレジェンズ』プレイヤーになれるはずだ！