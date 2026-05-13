【2026年版】Nintendo Switch 1 & 2用ゲーム おすすめ25本

Nintendo Switch / Nintendo Switch 2用ソフト は大量に存在する。アドベンチャー、格闘、ライフシミュレーションはもちろん、自分がプレイしたいジャンルが必ず見つかるはずだ。マルチプレイヤーに対応しているソフトも少なくない。しかし、長大なカタログから お気に入り に出会うのは簡単ではない。

というわけで、両プラットフォーム対応ビデオゲームの中から、 25タイトルを厳選 して紹介しよう！

01 『スーパーマリオ オデッセイ』

『スーパーマリオ オデッセイ』は Nintendo Switchで最も大きな成功を収めた『スーパーマリオ』シリーズ で、ステージはカラフルかつ非常にユニークに仕上がっている。

『スーパーマリオ オデッセイ』には、過去の『スーパーマリオ』シリーズからの引用が数多く含まれており、たとえば、『スーパーマリオ64』のマリオのような姿をすることもできる。マリオとキャッピーと一緒に旅をすれば、アッという前に15時間が経過してしまうだろう。

この作品を飽きるまでプレイした経験がある人は、『スーパーマリオ ギャラクシー + スーパーマリオ ギャラクシー2』や『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』もプレイしてみよう！

対応プラットフォーム：Nintendo Switch / Nintendo Switch 2

02 『マリオカート ワールド』

Nintendo Switch 2のローンチタイトルだった『マリオカート ワールド』は、これまでとは完全に異なるスタイル “オープンワールド” を取り入れることで前作を上回った。 バトルロイヤルタイトル に影響を受けた サバイバルモード ではコントローラーを壁に投げつけたくなるときもあるはずだが、自由にゲーム内世界をドライブすれば、気持ちを落ち着かせることができるはずだ。

対応プラットフォーム：Nintendo Switch 2

03 『ルイージマンション3』

任天堂版『バイオハザード』へようこそ！ しかし、この作品に武器や恐ろしいモンスターやゾンビは存在しない。さらに言えば、対象年齢も低い。一方で、米国風の世界観は非常に 没入感が高く、年齢関係なくのめり込める はずだ。

また、『ルイージマンション3』は数々の名画を引用することでホラー感もしっかり維持している。すべての階にボスも配置されており、 シリーズ最高作品 と言えるだろう。恐怖を分かち合いたい人のために 協力プレイ も用意されている！

対応プラットフォーム：Nintendo Switch / Nintendo Switch 2

04 『ドンキーコング バナンザ』

Nintendo Switch 2で『マリオカート ワールド』の次にリリースされたAAAタイトル『ドンキーコング バナンザ』では、 任天堂らしいゲーミングエクスペリエンス を得ることができる。『スーパーマリオ オデッセイ』をベースにして開発されたこの作品は、プレイヤーにユニークでカラフルな世界を見せてくれる。

ほとんどすべてが破壊可能なステージと、バランスが取れているドンキーコングとポーリーンのコンビにより、たとえボス戦に苦しんだとしても、プレイに飽きることはない。

しかし、先ほども触れたが、これはパワームーンの代わりにバナナが用意された『オデッセイ』だ。しかし、プレイ時間は約20時間あり、充実した時間を過ごすことができる。

対応プラットフォーム：Nintendo Switch 2

05 『ぽこ あ ポケモン』

『ぽこ あ ポケモン』は Nintendo Switch 2の素晴らしいサプライズ だ。『どうぶつの森』シリーズに 『Minecraft』 と『ポケモン』を組み合わせるアイディアに文句をつけることはできない。

対応プラットフォーム：Nintendo Switch 2

06 『Pokémon Legends Z-A』

Nintendo Switch 2初の『ポケモン』シリーズとなる 『Pokémon Legends Z-A』 は、シリーズらしさを保っているが、 新しい機能とコンテンツ も十分に用意している。長年の『ポケモン』シリーズファンなら、メインストーリー完了までの28時間を存分に楽しめるだろう。

次作『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』 は2027年にリリースされるので、それまではこの作品をプレイしておくのが得策だ！

対応プラットフォーム：Nintendo Switch / Nintendo Switch 2

07 『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド / ティアーズ オブ ザ キングダム』

この『ゼルダの伝説』シリーズ2本は、バスケットボールで言うところのレブロン・ジェームズとドウェイン・ウェイドだ。

まず、『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』はその 斬新な自由度と解釈 によって オープンワールドに革新をもたらした 。そしてその続編『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』は、前作のユニークなシステムをさらに押し進め、ストーリーをさらに深化させた。隅から隅まで探索するつもりなら、2本合計のプレイ時間は500時間を超える。

対応プラットフォーム：Nintendo Switch / Nintendo Switch 2

08 『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』

『スマブラ』シリーズにおいて、『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』は 究極の1本 と言える。リリースから8年が経過したが、今でもその人気は衰えていない。 収録キャラクター、ステージ、モードが充実 しているこの作品は、格闘ゲームファンなら外せない。

対応プラットフォーム：Nintendo Switch / Nintendo Switch 2

09 『ストリートファイター6』

コンソール版の成功を受けて、 『ストリートファイター6』 はNintendo Switch 2でもリリースされたが、こちらでも成功を収めている。

ゲームプレイはこれまで以上にパンチが効いており、動きは滑らかで、 キャラクリ は格闘ゲームに不足していた機能だ。この歴史ある格闘ゲームシリーズの最新作をいつでもどこでも気軽にプレイできるのは最高なので、格闘ゲームファンなら手に入れておくべきだろう。

対応プラットフォーム：Nintendo Switch 2

10 『サイバーパンク2077』

任天堂はこの10年で最高のビデオゲームのひとつを移植した。権力が支配し、欲に魅了された大都市ナイトシティで、プレイヤーは素晴らしいアドベンチャーを体験することになる。チップを盗む、タクシードライバーにどやされるなどを経験しながら、周囲の人間関係を構築していけば、キャラクターたちと世界観を愛するようになるはずだ。

メインストーリー完了までは約30時間だが、もちろんそれだけでは満足しない。なぜなら、 この作品のクオリティは細部まで非常に高い からだ。Switch 2版は他のプラットフォーム版よりもディテールが追求されていないとはいえ、グラフィックスの差がそこまで気にならなければ、ナイトシティの自由な探索はプライスレスだ。尚、この作品は クロスプログレッションに対応 している。

対応プラットフォーム：Nintendo Switch 2

11 『レッド・デッド・リデンプション2』

Rockstar Gamesの名作のひとつ がNintendo Switchでもプレイできる。『レッド・デッド・リデンプション2』は 大西部が舞台 で、この作品の魅力を100%理解するためには、その世界を隅から隅まで探索する必要がある。プレイヤーはジョン・マーストンとなり、 馬や武器を駆使して様々なミッションに挑む ことになる。

『レッド・デッド・リデンプション2』をプレイしたことがないなら、この移植版は “広大で魅惑的な西部” にどっぷりと浸かるパーフェクトなチャンスになる。メインストーリー完了までは約18時間だが、徹底的に楽しむなら約50時間は見ておきたい。

対応プラットフォーム：Nintendo Switch / Nintendo Switch 2

12 『The Elder Scrolls V: Skyrim』

『The Elder Scrolls V: Skyrim』は本リストに入れるには古すぎると思う向きもいるかもしれないが、そんなことはない！ 『The Elder Scrolls』シリーズ第5作となるこの作品はとにかくユニークで、 あらゆるプレイヤーがプレイすべき “マスト” だ。プレイヤーは、王国スカイリムに危機が迫り、その危機を救える伝説の勇者 “ドラゴンボーン” として世界を旅する。

Switch版は、Joy-Conと3つのエキスパンションによってゲームプレイがさらに面白くなっている。スカイリムを訪れたことがないなら、30時間以上の自由きままな旅を楽しんでみよう。

対応プラットフォーム：Nintendo Switch / Nintendo Switch 2

13 『Minecraft』

対応プラットフォーム：Nintendo Switch / Nintendo Switch 2

14 『アサシン クリード シャドウズ』

名作ビデオゲームの中で、『アサシン クリード』シリーズは特別な位置を占めている。そしてその最新作『アサシン クリード シャドウズ』は、これまでUbisoftが選んでこなかった 日本が舞台 で、 ダイナミックに変化する天候と広大な世界 が用意されている。『アサシン クリード シャドウズ』のメインストーリー攻略までは約30時間で、 探索要素も充実 している。

対応プラットフォーム：Nintendo Switch 2

15 『ベヨネッタ3』

『ベヨネッタ』シリーズ最新作『ベヨネッタ3』は、伝統のアクションを引き継いでいるが、 新しい武器と敵 を用意しているため、トレードマークの爽快さは前作を上回っている。ステージはバラエティ豊かで、ストーリーも充実しているため、 キャラクターごとに異なるゲームプレイ が楽しめる。スタイリッシュなアクションを決めながら15時間ほどプレイすればメインストーリーを完了できる。

対応プラットフォーム：Nintendo Switch / Nintendo Switch 2

16 『Ori and the Blind Forest / Ori and the Will of the Wisps』

Xboxが、独占タイトル『Ori and the Blind Forest / Ori and the Will of the Wisps』のNintendo Switchへの移植を許したことに、私たちは感謝しなければならない。両作品ともに 非常に感動的 で、プレイすれば落涙必至だ。

第1作『Ori and the Blind Forest』は 美しいステージデザインとストーリー が魅力的で、第2作『Ori and the Will of the Wisps』は スピード感とアクション にさらに磨きがかかっている。ストーリー完了まで25時間もかからないが、プレイすればその魅力に引き込まれてしまうだろう。

対応プラットフォーム：Nintendo Switch / Nintendo Switch 2

17 『Hollow Knight: Silksong』

最初に注意しておくが、『Hollow Knight: Silksong』は全員におすすめできる作品ではない。 高難度が好きではないなら、他の作品をプレイすべき だろう。しかし、高難度が好きなら、『Hollow Knight: Silksong』はプレイしておきたいユニークな作品だ。

プレイに合わせて進化していく世界 が特徴のこの作品では、真の探索が楽しめる。非常にユニークなステージ、難解なボス戦、そして徹底されている 唯一無二のアートスタイル を揃えている『Hollow Knight: Silksong』は前作『Hollow Knight』の完ぺきな続編で、クリアまでの35〜65時間を通じて満足できる。

対応プラットフォーム：Nintendo Switch / Nintendo Switch 2

18 『HADES II』

『HADES II』は前作『HADES』の忠実な続編だ。 ギリシャ神話 を元にしているこの作品で、プレイヤーは巨神クロノス打倒の旅に出る。誰もがこの ローグライク をプレイした瞬間から魅了されるはずだ。ただし、 難度が高く、何回も同じバトルに挑むことになる ので、このような繰り返しが苦手なら回避すべきだろう。

一方で、このようなプレイが好きなら、クリアまでの約30時間はあっという間に過ぎ去るはずだ。

対応プラットフォーム：Nintendo Switch / Nintendo Switch 2

19 『Nintendo Switch Sports』

世界は大ヒットした 『Wii Sports』の続編 を長年望んでいた。その期待に応えるべくリリースされた『Nintendo Switch Sports』は、ボウリングを観客席に放り投げたり、強烈なテニススマッシュでリビングの大事な花瓶を割りそうになったりしたあの懐かしい日々を思い出させてくれる。 バドミントン、バレーボール、ボウリング などのスポーツが好きなら、この作品はマストだ。

対応プラットフォーム：Nintendo Switch / Nintendo Switch 2

20 『あつまれ どうぶつの森』

パラダイスのような島で暮らしてみたい、自分が好きな人たちと一緒に生活したい、または家を自由に飾り付けてみたいなら、『あつまれ どうぶつの森』しかない。この作品唯一の問題は “たぬきち” だ。トロンとした目が特徴の一見優しそうなこのたぬきは「すべては金」という事実を突きつけてくる。救いは利子がないことだけだ。

『あつまれ どうぶつの森』は 現実逃避して夢にふけりたい人にはパーフェクトな作品 だ。

対応プラットフォーム：Nintendo Switch / Nintendo Switch 2

21 『トモダチコレクション わくわく生活』

『トモダチコレクション』シリーズもNintendo Switchでプレイできる。 Miiの作り込み がこれまで以上に奥深くなり、 ユーモア も健在だ。

この作品では ストーリーとミニゲームが楽しめる自分だけの島 を作り上げることができるので、仕事の上司や同僚の顔を見るのに疲れているなら、彼らをゲーム内に落とし込んで一緒にワイルドな生活を送ることもできる。自分なりの目標をかかげて島を豊かにしていこう。

対応プラットフォーム：Nintendo Switch / Nintendo Switch 2

22 『メトロイドプライム4 ビヨンド』

『メトロイドプライム』シリーズは 任天堂製FPSのベンチマーク だ。その最新作『メトロイドプライム4 ビヨンド』は革新的ではないが、新たな能力など色々な部分が改良されており、Nintendo Switch 2版ではそれが特に顕著に感じられる。今作も『メトロイド』らしい世界観が用意されており、 没入感が非常に高く、戦闘も完成度が高い 。

『メトロイドプライム4 ビヨンド』はプレイヤーにサプライズを届けてくれるわけではないが、 クラシックなFPS が楽しめる。メインストーリー完了までの約15時間で、任天堂が3D版『メトロイド』の開発を続けている理由が理解できるはずだ。

対応プラットフォーム：Nintendo Switch / Nintendo Switch 2

23 『スプラトゥーン3』

より奥深くなった ストーリーモード とよりスケールが大きくなった マルチプレイヤーモード を用意している『スプラトゥーン3』は、 シリーズ最高のクオリティ を誇る。ゲームプレイには新しいアクションが追加され、カスタマイズの幅も広がった。

高速でカラフルな作品を求めているなら『スプラトゥーン3』がおすすめだ。メインストーリー完了までは約10時間。そこからあとはマルチプレイヤーを楽しもう！

対応プラットフォーム：Nintendo Switch / Nintendo Switch 2

ここまで紹介したタイトルをプレイすれば、数ヶ月は簡単に過ぎ去ってしまうはずだ。これらのプレイを続けながら、フロム・ソフトウェアの 『The Duskbloods』 のような最新作のリリース情報もチェックしておこう！