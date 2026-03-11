【PC・PS5・Xbox・Switch】2026年の協力プレイビデオゲーム おすすめ10本

誰かと一緒にプレイすればビデオゲームはもっと楽しい ：これは昔から変わらない。そして、2026年はより一層楽しめるようになるはずだ。

ホラーアドベンチャーから物理演算を活用したコメディアクションまで、今年は協力プレイ好きな人たちにとって多様な作品が揃っている。そこで今回は、 2026年にリリースされる（された）作品の中から、協力プレイが楽しい作品ベスト10を紹介 しよう。

筆者紹介 フィル・ブリール（Phil Briel） フィルは元eスポーツプロプレイヤーで、『カウンターストライク』、『Unreal Tournament』、『コール オブ デューティ』、『FIFA』シリーズなどで活躍した。テクノロジー関連とゲーミング周辺機器について膨大な知識を持ち合わせており、1990年代から新作の紹介やおすすめハードウェア、ゲームガイドなどをゲーミング関連の記事執筆も行っている。

01 『ぽこ あ ポケモン』

リリース日： 2026年3月5日

プラットフォーム： Nintendo Switch 2（専用）

ジャンル： ライフシミュレーション / Co-opアドベンチャー

『ぽこ あ ポケモン』 © Nintendo

『ポケモン』シリーズが新作 『ぽこ あ ポケモン』 で大きな一歩を踏み出した。 Nintendo Switch 2専用タイト ルとなる今作は、これまでのRPGとは異なり、 ライフシミュレーション となっている。

オメガフォースが開発を担当した『ぽこ あ ポケモン』では、プレイヤーはニンゲンとなったメタモンとなり、ポケモンたちと協力しながら自分たちが住みやすい場所を作り出していく。たとえば、フシギダネの “つるのムチ” で植物を育てたり、ゼニガメの “みずでっぽう” で畑に水をまいたりできる。 リアルタイムで変化する時間や天候、多様な植生が備わった色鮮やかな世界 が特徴的だ。

『ぽこ あ ポケモン』は “『マイクラ』と『どうぶつの森』に『ポケモン』ユニバースを加えたらどうなるのか？” という疑問への回答のような作品に仕上がっている。『ポケモン』シリーズが大好きだけど、バトル以外も楽しみたい人におすすめだ。

適しているプレイヤー： クラフトや探索をゆっくりと楽しみたいプレイヤーにおすすめ。フレンドとの協力プレイは特に楽しめるはずだ。

02 『Marathon』

リリース日： 2026年3月5日

プラットフォーム： PC / PS5 / Xbox Series X|S

ジャンル： 脱出シューター

『Marathon』は緊張感の高いゲームプレイが特長 © Bungie

舞台は、西暦2893年、30,000人が突如として消え失せた惑星 “タウ・セティIV” で、プレイヤーは “ランナー” となって惑星や施設を探索し、アイテムやリソースを収集して持ち帰る。

『Marathon』のCo-op要素は、 3人1チームとなって侵入・戦闘・脱出を一緒に進めていく ところにある。《デストロイヤー》《リコン》《シーフ》など、それぞれ異なるプレイスタイルと能力を備えている多様なクラスが用意されており、誰を選んでチームを編成するかが成否を分ける。

アクセシビリティを高めるためにソロプレイも用意されているが、3人1チームの協力プレイはこのゲームの魅力をさらに高める。 クロスプレイ / クロスプログレッションにも対応 している『Marathon』は脱出シューターのトップを狙える作品で、2026年春最注目のマルチプレイヤータイトルのひとつだ。

適しているプレイヤー： ハイクオリティな協力プレイを求めていて、『ARCレイダース』に少し飽きていて、『HALO』シリーズが好きなプレイヤーにおすすめ。

03 『Forza Horizon 6』

リリース日： 2026年5月19日

プラットフォーム： PC / Xbox Series X|S

ジャンル： オープンワールドレーシング

『Forza Horizon 6』 © Xbox Game Studios

『Forza Horizon』シリーズは レーシングゲームとカジュアルプレイが共存 できることを長年証明してきた。その最新作 『Forza Horizon 6』 でもその伝統は守られている。

最大の注目は長年ファンが望んでいた 日本 が舞台に設定されている点だ。開発を担当したPlayground Gamesは 東京 のような大都市から峠道、そして 富士山周辺 まで日本のあらゆる地形を見事に再現している。日本のカーカルチャーと歴史を丁寧に扱っている本作では、日本人でも日本をしっかりと感じられるはずだ。

また、今作でも マルチプレイヤー要素は健在 で、フレンドと一緒にレースを楽しんだり、イベントに参加したり、オープンワールドを走り回ったりできる。『Forza Horizon 6』は2026年最高のドライビングエクスペリエンスを届けてくれる。細部まで描かれた日本を舞台にしている今作はシリーズ最大の野心作になるだろう。

適しているプレイヤー： 日本を走り回りたい、あるいはフレンドと一緒にドライブを楽しみたいレーシングゲームファンにおすすめ。

カッレ・ロバンペラが日本の峠道でドリフトに挑んだプロジェクトをチェック！

04 『Hela』

リリース日： 2026年

プラットフォーム： PC / PS5 / Xbox Series X|S / Nintendo Switch 2

ジャンル： オープンワールド / 協力アドベンチャー

『Hela』 © Windup

『Hela』は 今回のリストの中で最もチャーミングなタイトル だろう。おとぎ話のように美しいオープンワールドを舞台にしたこのCo-opアドベンチャーで、プレイヤーは 小さなネズミ となって北欧風の世界を旅することになる。

北欧の伝承や自然からインスピレーションを得ているこの作品は、 友人の救出が目的 に設定されており、その周辺に心温まるストーリーやパズル、探索が散りばめられている。豊かな森や透き通った湖、岩が切り立つ山岳地帯では様々な発見があるが、ゲームプレイの中心に据えられているのは リソース管理 や 環境を利用したパズル 、 協力プレイ だ。

『Hela』が戦闘重視のCo-opタイトルと異なる点は、その 落ち着いた雰囲気 だ。この作品は敵を倒すのではなく、ストーリーを体験し、善行を行うことにフォーカスしている。このような特徴を持つ本作は、 反射神経にやや自信がなくても、好奇心と探求心には自信があるプレイヤー2人 におすすめだ。

本作はグラフィックスだけではなく中身も素晴らしく、2026年を代表するハートウォーミングなCo-opタイトルのひとつになるだろう。Gamescom 2025で試遊できた筆者は、本作がヒットになると断言できる。

適しているプレイヤー： 遊び心満載のおとぎ話風の世界に没入して楽しみたいプレイヤーにおすすめ。今作には戦闘もストレスも存在しない。

05 『オービタルズ Orbitals』

リリース日： 2026年夏

プラットフォーム： Nintendo Switch 2（専用）

ジャンル： 協力パズルアドベンチャー / アクション

『オービタルズ Orbitals』 © Kepler Interactive

誰かと一緒にスペースアドベンチャーに出発する夢を見たことがある人や日本の昭和アニメの世界に飛び込みたいと思ったことがある人は、 『オービタルズ Orbitals』 に注目しておくべきだろう。このShapefarmが開発を進めているNintendo Switch 2タイトルは 2人プレイ専用 で、プレイヤーはマキとオムラになって宇宙嵐から壊滅寸前の宇宙ステーションを守るミッションに挑む。

『オービタルズ Orbitals』が他のCo-opタイトルと異なる点は、 2人同時プレイへのフォーカス で、プレイヤー2人はゲームを通じて協力する必要がある。

キャラクター2人にはそれぞれ異なる能力とツールが備わっているが、 協力しなければお互いの真の実力を発揮することはできない 。ひとりがビームでプラットフォームを引き出し、もうひとりがそのプラットフォームを渡っていくようなプレイを経験すれば、すぐにこのゲームが2人協力プレイを念頭に置いてデザインされていることに気が付くだろう。

昭和アニメへのリスペクトを感じられるカットシーン と アクション満載のゲームプレイ を組み合わせている『オービタルズ Orbitals』は、2026年で最もユニークなCo-opタイトルのひとつになるはずだ。

適しているプレイヤー： アニメファンや2人協力プレイが好きなプレイヤーにおすすめ。

06 『The Duskbloods』

リリース日： 2026年

プラットフォーム： Nintendo Switch 2（専用）

ジャンル： アクションRPG

『The Duskbloods』 © FromSoftware

『The Duskbloods』 がそのタイトルであり、マルチプレイヤーを念頭に置いた Nintendo Switch 2専用ヴァンパイア系アクションRPG だ。『The Duskbloods』は、最大8人までが “黄昏の血族” となり、ダークゴシックな世界で壮絶な戦いに身を投じる PvPvE だが、ディレクターの 宮崎英高 は、フロム・ソフトウェアがシングルプレイヤータイトルから完全に離脱したわけではないことを明言している。

特別な血の力を得ている “黄昏の血族” たちには戦術的な立ち回りが求められる。すべてのプレイヤーがそれぞれの能力を上手く活用しなければならないのだ。フロム・ソフトウェア作品らしく、世界観やゲームモードなどについての説明はまだほとんどないが、『The Duskbloods』はフロム・ソフトウェア作品であるがゆえに 今年最大の話題作のひとつ になるだろう。

適しているプレイヤー： フロム・ソフトウェアのファンやフレッシュなマルチプレイヤータイトルを求めているプレイヤーにおすすめ。

07 『サブノーティカ2』

リリース日： 2026年

プラットフォーム： PC / PS5 / Xbox Series X|S

ジャンル： サバイバル / 協力探索

『サブノーティカ2』 © Unknown Worlds Entertainment

海洋サバイバルシリーズが、2026年で最も期待されているCo-opタイトルのひとつとして継続される。 『サブノーティカ2』 は、ファンに愛されてきたオリジナルフォーマットを 最大4人のオンライン協力プレイ に拡張し、チームを謎や危険に満ちている深海へ送り込む。

この作品の進化した拠点建造ツールとクラフトシステムはプレイヤーに チームワークの大切さ を教えてくれる。貴重なリソースを集めるプレイヤーと希少な海洋生物の研究を進めるプレイヤーに分かれるなど、 分業 を採用することが、このゲーム攻略のカギになってくる。

他のCo-opタイトルとは異なる『サブノーティカ2』の特徴は、その ユニークな世界観 だ。本作は、 深海ホラー と 美 を組み合わせることで、プレイヤー同士の絆を深まると同時に、プレイヤーたちを試練に向かわせるゲーミングエクスペリエンスを生み出している。

前作を楽しんだプレイヤーはすぐにこの新作も気に入るだろう。前作をプレイしなかったプレイヤーにとっても、本作は 近年最高のサバイバルシリーズのひとつへのパーフェクトなエントリーポイント になるはずだ。

適しているプレイヤー： ユニークな協力プレイを探していて、研究・考察も好きな海洋ゲームおよびサバイバルゲームののファンにおすすめ。

08 『IKUMA – The Frozen Compass』

リリース日： 2026年

プラットフォーム： PC / PS5 / Xbox Series X|S

ジャンル： サバイバルアドベンチャー

『IKUMA – The Frozen Compass』 © Mooneye Studios

アクションよりも感動的なストーリーにフォーカスしている協力プレイを楽しみたいなら、 『IKUMA – The Frozen Compass』 をチェックすべきだろう。 『ロスト・エンバー』 や 『Farewell North』 のような雰囲気重視の作品で知られる Mooneye Studios が手がける本作は、プレイヤーを 1864年の北極圏の未開の島 へと連れて行く。

船員サム と サムに忠実な犬のエリー は失敗に終わった遠征調査の生き残りで、彼らは協力して寒くて無慈悲な気候と減り続ける物資と闘いながら、謎の痕跡だけを残して消えた前回の遠征隊の足跡を追っていく。プレイヤーはこのユニークなコンビを捜査してサバイバルをしながら、氷の世界の謎を解き明かしていくことになる。

『IKUMA – The Frozen Compass』が他のCo-opタイトルと異なるのは、 プレイヤー2人でサムとエリーのユニークな能力を活かし合って、真の友情を築き上げていく点 にある。サムとエリーを切り替えて操作するシングルプレイヤーモードもあるが、このゲームが意図しているのはあくまで 2人協力プレイ だ。

ゆっくりと進んでいくストーリーと、 孤独・協力・我慢などのテーマを丁寧に掘り下げていく 本作は、2026年で最も感動的で没入感の高いタイトルのひとつになる可能性が高い。

適しているプレイヤー： 内省を促すストーリーと協力して進める探索にフォーカスしている感動的で深みのあるCo-opタイトルを求めているプレイヤーにおすすめ。

09 『GTA 6』

リリース日： 2026年11月19日

プラットフォーム： PS5 / Xbox Series X|S（PCは後発）

ジャンル： オープンワールドアクションアドベンチャー

2026年11月にリリースされる『GTA 6』 © Rockstar Games

2026年に 『グランド・セフト・オート6』 ほど大きなプレッシャーを受けているビデオゲームは他に存在しない。前作から10年以上経っており、2回も遅延が発表されたあと、Rockstar Gamesはついに 2026年11月19日 をリリース日に設定した。それゆえに、『GTA 6』は2026年最大の期待を集めている作品となっている。

本作では『GTA』シリーズのマイアミこと バイス・シティ に舞台が戻っているが、マップはかなり広大になっている。ストーリーは 犯罪者カップル 、ジェイソン・デュバルとルシア・カミノスを中心に展開し、2人は徐々に大きな陰謀へ巻き込まれていく。

『GTA 6』は基本的にはストーリーを軸にしたシングルプレイヤータイトルだが、ファンの多くはこの作品の 《GATオンライン》 を楽しみにしている。オンライン協力プレイが楽しめる《GTAオンライン》こそ、前作が10年以上生き残っている理由であり、『GTA 6』でも中心的なモードになるはずだ。強盗はもちろん、新しいオンライン協力プレイも楽しめるだろう。

適しているプレイヤー： この10年で最高のシングルプレイヤーモードとマルチプレイヤーモードを楽しみたいプレイヤーにおすすめ。

10 『WheelMates』

リリース日： 2026年

プラットフォーム： PC / PS5 / Xbox Series X|S（PCは後発）

ジャンル： 協力パズルアドベンチャー

『WheelMates』 © Firevolt

マッドプロフェッサーの邸宅に ラジコンカー2台 を送り込んだらどうなるのか？ これがインディースタジオ FireVolt のCo-opデビュータイトル 『WheelMates』 のテーマだ。プレイヤー2人がそれぞれラジコンカーを操作し、奇妙な科学者の広大な邸宅を探索を進め、謎を解き、隠されたルートを発見し、科学者に何が起きたのかを突き止めていく。

本作が他のCo-opタイトルと一線を画しているのは、 意図的にスローダウンされたプレイスピード だ。WheelMatesは 競争ではなく協力にフォーカス しており、 時間制限を完全に排除 しているため、プレイヤーは自分のペースでゲームを進めることができる。

クラシックなラジコンタイトル 『Re-Volt』 や メトロイドヴァニア系タイトルの探索・謎解き からインスピレーションを得ている邸宅内の各部屋は、それぞれがコンパクトなプレイグラウンドのように仕上がっている。

ジャンプブースターやグラップリングフック、マグネットホイールなどの パワーアップアイテム を獲得すれば、ラジコンカーは走行以上の能力を発揮し、見慣れた空間の中に新たなルートを次々と切り開いていく。ゲームの進行に合わせて新しいエリアが解放され、プレイヤーは以前プレイした部屋に戻り、それまで挑めなかったパズルに挑めるようにもなる。

オンライン または ローカル画面分割 を問わず、『WheelMates』は 大規模予算やブランドに頼らずにできるCo-opデザインの好例 で、2026年のサプライズヒットになる可能性を秘めている。

適しているプレイヤー： 『WheelMates』は『It Takes Two』や『スプリット・フィクション』のラジコンカーバージョンなので、チームワークが求められるパズル・探索アドベンチャーを求めている人におすすめ。