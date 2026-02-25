『Marathon』：Bungie製最新脱出シューター 最新情報まとめ

2001年の 『Halo: Combat Evolved』 のリリースとともに開発スタジオ Bungie（バンジー ）はゲーミングシーンで名乗りを挙げた。そのバンジーが大ヒットとなった 『Destiny 2』 を経て2026年にリリースする最新作が 『Marathon / マラソン』 （以下『Marathon』）だ。

01 リリース日

『Marathon』は 2026年3月6日 にリリースされる。この斬新な脱出シューターは PC（Steam） ・ PS5 ・ Xbox Series X|S に対応しており、旧世代機（PS4・Xbox One）には非対応だ。また、Nintendo Switch版も現時点では公式発表がない。

2026年3月6日リリース © Bungie

元々、『Marathon』は2025年9月のリリースを目指していたが、開発チームが数回のアルファテストのあと、ゲームプレイバランスの修正やソロキューやチャットなどの各種機能の追加を行う必要性があると判断して、延期を決定した。

02 ゲーム内容

開発チームは『Marathon』を 『アークレイダース』 、 『Hunt: Showdown』 、 『Escape from Tarkov』 のような 脱出シューター に PvPvE 要素を加えている。つまり、プレイヤーはAI操作の敵キャラクターに加えて他のプレイヤーとも戦わなければならない。

『Marathon』の設定は2850年で、プレイヤーは “ランナー” となってプレイする。ランナーとは電脳化した傭兵で、タウ・セティIVと呼ばれる荒廃した惑星でリソース確保を目指すことになる。しかし、SFとファンタジーを組み合わせたような今作の設定はあまり重要ではない。重要なのはゲームプレイだ。

SFとファンタジーを組み合わせた世界観 © Bungie

脱出シューターらしく、今作もマ ッチ終了までに特定のエリアに到達し、持ち帰ることができたリソースやアイテムで自分を強化 していく。『Marathon』は 最大32人 までの同時プレイに対応しており、プレイヤーは ソロ ・ デュオ ・ 3人チーム でプレイできる。

また、『Marathon』は クロスプレイ にも対応しており、PC版とコンソール版で同じマッチをプレイできる。 クロスプログレッション も対応しているため、同じアカウントを使用している限り、PC版（またはコンソール版）での進捗をコンソール版（PC版）に持ち越すことができる。

視点はファーストパーソン のため緊張感と高速アクションが楽しめる。開発チームによると、 1マッチは25〜40分 で終わるようになっている。

『Marathon』は緊張感の高いゲームプレイが特長 © Bungie

03 他との違い

『Marathon』とクラシックな脱出シューターの違いはいくつかあり、それらの違いによってフレッシュなゲーミングエクスペリエンスを提供している。今作はバンジーが得意としてきた 銃撃戦とプレイヤーを長時間プレイさせるためのライブサービス要素 を組み合わせている。

各マッチは広大でダイナミックなマップで展開され、プレイヤーはリソースを集めたり、敵を倒したり、貴重なアイテムを持ち帰ったりする。リスクが高いほど報酬も大きくなるが、ミスをすればアイテムを失う可能性が高まる。

PvPvEを採用 © Bungie

『Marathon』のゲームプレイにオリジナリティをもたらしている要素が 酸素システム だ。舞台の惑星タウ・セティIVは人間が住めない環境のため、酸素量が限られているという設定で、この設定が対戦の緊張度を高めている。プレイヤーは マッチごとに特定量の酸素しか持ち込めず、酸素は時間とともに減っていく 。 酸素が切れる前に戻らなければならない のだ。

しかも、 ジャンプやスライディング、パルクールなどの特殊なアクションはより多くの酸素を消費する ため、プレイヤーはよく考えて立ち回る必要がある。一方で、マップ内には 酸素ステーション や 酸素ボンベ が存在するため、酸素を回復できる。

マッチ内では競合する 6つの勢力と協力 することができる。各勢力の契約には違いがあり、高いリスクのものもあるが、完了できれば大きな報酬を得ることができる。

04 ランナー・シェル

ランナー・シェルはクラスを意味する © Bungie

『Marathon』のランナーは電脳化されており、 ランナー・シェルと呼ばれる “肉体” をまとうことで様々なスピードやプレイスタイルを獲得する。斥候型や支援型など、ランナー・シェルごとに得意・不得意が設定されている。

また、各ランナー・シェルには特徴的なデザインが採用されているため、遠方からも判別できるようになっている。また、ボディインプラントやコアシステム、武器などを回収して持ち帰ることで、 アップグレード / カスタマイズ することもできる。

ロードアウトのカスタマイズも魅力のひとつ © Bungie

コアシステム はランナー・シェルの基本性能やスキルを変更するためのもので、パワーや索敵性能を向上できる。

一方、 ボディインプラント はステータスやパークを追加できる。ボディインプラントにはティアが採用されているため、上位ティアほど優れている。

リリース時には以下の7種類のランナー・シェルから選択できる：

Destroyer / デストロイヤー（戦闘スペシャリスト）： 個人防衛バリケード、ミサイルシステム、移動スラスターを装備。正面突破を得意としている。

Assassin / アサシン（シャドウエージェント）： 合成スモークやカモフラージュテクノロジーを使用したステルス行動・攻撃を得意としている。

Recon / リーコン（諜報スペシャリスト）： エコーパルス、トラッカードローン、ホログラフィック追跡機能などを駆使した敵の識別・追跡を得意としている。

Vandal / ヴァンダル（ファイター / アナーキスト）： 強烈なスピードと機動力を誇り、戦闘に混乱をもたらせる。アームキャノンによる大ジャンプと範囲ダメージも得意としている。

Thief / シーフ（隠密回収）： 重要アイテムの回収を得意としている。強化バイザーとバタフライ型ドローン、グラップルを備えている。

Triage / トリアージ（フィールドメディック）： クラシックなメディック / サポートタイプで、回復ドローンやリブート能力、戦闘バフの付与などを得意としている。

Rook / ルーク（スカベンジャー）： 《スカベンジャーモード》専用。進行中のマッチにソロとして参加する場合に選択する。ロードアウトは持ち込めないが、逆に失うリスクがなく、アイテム回収に特化している。マスク変更による偽装も可能。

05 マルチプレイヤー

『Marathon』のゲーミングエクスペリエンスは基本的に “マルチプレイヤー” になる。この作品はひとりでもプレイ可能だが、クラシックなストーリーキャンペーンやシングルプレイヤーモードは存在しない。『Marathon』は、プレイヤーが他のプレイヤーと共闘・対戦するマルチプレイヤーモード専用となっている。

クロスプレイ対応 なので、他のプラットフォームでプレイしているフレンドとプレイを楽しめる。また、 クロスプログレッション対応 なので同じアカウントを使用している限り、プラットフォーム間で進捗を共有できる。開発チームは シーズン専用コンテンツ や 期間限定モード 、 定期的なアップデート も予定している。

06 最低システム要件

PC版『Marathon』のシステム要件を記しておこう。バンジーからすでに PCおよびラップトップ用システム要件 が発表されているが、最高レベルでなくても問題なくプレイできるようだ。

最低システム要件

64ビットプロセッサ / 64ビットOS

OS：Windows 10 64ビット（最新サービスパック）

プロセッサ：Inter Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2600

メモリ：8GB RAM

グラフィック：NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti（4 GB）/ AMD Radeon RX 5500 XT（4 GB）/ Intel Arc A580（8 GB / ReBAR有効化)

DirectX: バージョン12

ネットワーク：ブロードバンド

推奨システム要件

64ビットプロセッサ / 64ビットOS

OS：Windows 10 64ビット（最新サービスパック）

プロセッサ：Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2600

メモリ：8GB RAM

グラフィック：NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti（4 GB）/ AMD Radeon RX 5500 XT（4 GB）/ Intel Arc A580（8 GB / ReBAR有効化)

DirectX: バージョン12

ネットワーク：ブロードバンド