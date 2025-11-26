【PC・PS5・Xbox・Switch 2】2026年リリースおすすめビデオゲーム 10選

2025年のビデオゲームシーンも終わりに近づいている。今年も 『HADES II』 、 『スプリット・フィクション』 、 『Clair Obscur: Expedition 33』 、 『Ghost of Yōtei』 などハイライトがいくつも生まれた。しかし、2026年はさらなる盛り上がりを見せるはずだ。

そこで本記事では、 2026年にリリースが予定されているビデオゲーム の中から、特に注目の10タイトルをピックアップして紹介しよう！

01 『グランド・セフト・オート VI』/ 『GTA6』

リリース： 2026年11月19日予定

プラットフォーム： Xbox Series X|S / PS5

ジャンル： オープンワールド

『GTA6』はバイスシティが再び舞台になる © Rockstar Games

『GTA6』こと『グランド・セフト・オート VI』は、前作から13年ぶりの新作となるが、これまでに明らかになっているすべてからは、今作を 過去最大の規模と野心を備えたオープンワールドタイトル にしようという開発チームの意気込みが伝わってくる。

主人公が2人 用意される今作では、『GTAIII』の舞台となった、米国・マイアミからインスピレーションを得た架空の都市 バイス・シティ が再び舞台となる。しかし、『GTAIII』とは異なり、より近代的で完全に新しいエリアが追加されているバイス・シティを思う存分探索できる。『グランド・セフト・オート VI』は間違いなく 2026年最重要ビデオゲーム だ。

02 『バイオハザード レクイエム』

リリース： 2026年2月27日予定

プラットフォーム： PC / PS5 / Xbox Series X|S / Switch 2

ジャンル： アクションアドベンチャー

『バイオハザード レクイエム』 © Capcom

アイコニックなサバイバルホラーゲームシリーズ『バイオハザード』 9作目 となる 『バイオハザード レクイエム』 は、2026年2月末にリリースされる予定で、同年のGame of the Yearの目玉になる可能性が高い。

少なくとも Gamescom 2025 ではいくつもの賞を獲得したこの作品は、 ラクーンシティ がまたもや舞台となっており、プレイヤーはFBI分析官 グレース・アッシュクロフト としてサードパーソン視点 / ファーストパーソン視点で探索していくことになる。

『バイオハザード レクイエム』はこれまでのナンバリングタイトルよりも ホラー要素が強まる予定 で、シリーズ前半への回帰が意識されている。往年のファンは大いに期待したい。

03 『紅の砂漠』

リリース： 2026年3月19日

プラットフォーム： PC / PS5 / Xbox Series X|S

ジャンル： オープンワールド

『紅の砂漠』 © Pearl Abyss

『黒い砂漠』 の精神的後継作 『紅の砂漠』 は幾度もの遅延が発表されたが、ついに 2026年3月 のリリースが決定した。2026年で最もエキサイティングな作品のひとつになるはずだ。

『紅の砂漠』は北欧系ファンタジーと呼べる世界観を備えた 広大かつ美麗なオープンワールドRPG で、プレイヤーは好きなことを好きなように楽しめる。多様なミッションとエキサイティングな謎解きに加え、あらゆるタイプのモンスターや生物とのバトルもゲーミングエクスペリエンスの一部だ。

『紅の砂漠』は 『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』 、 『ドラゴンズドグマ2』 、 『グランド・セフト・オート』シリーズ の要素に 『アサシンクリード シャドウズ』 のパルクール要素を加えているため、オープンワールドRPGファン以外のゲーマーにもアピールできるユニークな作品になるはずだ。

04 『Forza Horizon 6』

リリース： 2026年内

プラットフォーム： PC / Xbox Series X|S

ジャンル： レーシングゲーム

『Forza Horizon 6』 © Microsoft Game Studios

オープンワールドレーシングゲームはネクストステージへ進みつつある。 『Forza Horizon 6』 の詳細はまだ明らかになっていないが、この作品の舞台は 日本 で、 この国のクルマカルチャーのすべてが反映される ことは確かだ。これだけでも盛り上がりは必至だ。

シリーズ第6作も広大なゲーム内世界が用意されており、 富士山 や 東京 はもちろん、地方都市もカバーされている。また、今作では ドリフト も重要な要素として扱われる予定だ。2026年冬にPCとXbox Series X|Sでリリースされる。

WRCラリードライバーのカッレ・ロバンペラが岩手山を爆走した動画をチェック！

05 『F1 26』

リリース： 2026年夏

プラットフォーム： PC / PS5 / Xbox Series X|S

ジャンル： レーシングゲーム

ゲームプレイはさらにリアルになった © EA Sports / Phil Briel

パブリッシャーのEAは、『F1 26』がシリーズ初の “非スタンドアロン” 作品となり、すでにリリースされている 『F1 25』の大型アップデート として追加されることを発表した。

また、そのあとの 2027年に完全新作 が予定されており、EAは「ルックスもフィーリングもプレイも異なり、より豊富なゲームプレイオプションが用意されます」と続けている。

いずれにせよ、レーシングゲームファンは2026年夏にまたF1を存分に楽しめるはずだ。リリース日は決まっていないが、Codemastersが開発を担当する今作でもモータースポーツ最高峰カテゴリーがリアルに再現されることは確実だろう。

マックス・フェルスタッペンがVRドライブを楽しむスペシャル動画をチェック！

7分 【ベルギー】ゲームの世界でVRドライブ ベルギーGPの準備を進めるマックス・フェルスタッペンが、VRゲームで多彩なゲストたちと様々なチャレンジに挑む。

06 『Hela』

リリース： 2026年内

プラットフォーム： PC / Switch 2 / PS5 / Xbox Series X|S

ジャンル： アドベンチャー

『Hela』 © Windup

Co-opファン ならこれしかない！ 勇敢なネズミ として探索できるキュートなアドベンチャーゲーム 『Hela』 が2026年内にリリースされる。

アナウンストレーラーの発表直後から、北欧の風景・伝承からインスピレーションを得ているこの美麗な作品は大きな話題を集めている。 フレンドと協力 して善良な魔法使いを助けることが目的だ。

この目的を達成するために、プレイヤーは美しい世界を探索し、謎解きに挑み、世界のために戦わなければならない。私たちはGamescom 2025で試遊するチャンスに恵まれたが、その雰囲気のあるハートウォーミングなネズミのアドベンチャーから大きな興奮を得ることができた。

間違いなく2026年のハイライトのひとつになるはずの『Hela』は オンライン / オフラインのCo-opプレイ だけではなく、 シングルプレイヤーにも対応 している。

07 『007 ファースト・ライト』

リリース： 2026年3月27日

プラットフォーム： PC / PS5 / Xbox Series X|S / Switch 2

ジャンル： アクションアドベンチャー

『007 ファースト・ライト』 © IO Interactive

ボンド。ジェームズ・ボンド。世界的に有名なカリスマ諜報員が 『ヒットマン』シリーズ で知られる IO Interactive の手によって現役復帰し、完全新作 『007 ファースト・ライト』 で活躍する。

『007 ファースト・ライト』のジェームズ・ボンドは巨大な陰謀に巻き込まれてしまい、メンターのグリーンウェイトとクーデターを未然に防ぐミッションに挑むことになる。今作では、MI6のトップ諜報員になる以前のボンド、これまでのボンドよりも 若いボンド が描かれる。

当然ながら、『ヒットマン』シリーズを手がけてきたIO Interactiveは、今作にも様々な ステルス要素 を含めており、敵に見つからないように任務を遂行するか、派手な銃撃戦で任務を遂行するかをプレイヤーが自由に選択できるようになっている。また、『007』シリーズらしく、 ハイテクガジェット や スポーツカー も数多く登場する。ボンドの最新スパイアクションは 2026年3月27日 に始まる。

08 『Marvel’s Wolverine』

リリース： 2026年秋

プラットフォーム： PS5

ジャンル： アクションアドベンチャー

『Marvel’s Wolverine』 © Sony Interactive Entertainment

デベロッパーInsomniac Gamesは 『Marvel’s Spider-Man』 シリーズでスーパーヒーロータイトルを手がける才能があることを見事に証明したが、彼らが新たに手がけるのが、最も人気が高いスーパーヒーローのひとり、 『X-メン』シリーズ の ウルヴァリン を主人公に据えた作品だ。

2026年秋にPS5独占タイトルとしてリリースされる予定の 『Marvel’s Wolverine』 には、ウルヴァリンの新たなストーリーが用意される予定で、 ミスティーク や オメガレッド をはじめとする『X-メン』ユニバースのキャラクターが数多く登場する。

『Marvel’s Wolverine』は『Marvel’s Spider-Man』シリーズと同路線で、高速で派手なバトルとユニークなテクノロジー、エキサイティングなストーリーが盛り込まれる。

09 『Fable』

リリース： 2026年

プラットフォーム： PC / Xbox Series X|S

ジャンル： RPG

『Fable』 © Xbox Game Studios

前作『Fable III』から16年の時を経て リリースされる今作は、2000年代初頭に ピーター・モリニュー率いるLionhead Studios によって生み出されたRPGシリーズのリブート作品で、細部まで美しく描かれたオープンワールドとシリーズお馴染みの英国風ユーモアが用意されている。

今作でも、プレイヤーのあらゆる選択がゲーム内世界アルビオンとその住人、そして運命に影響を与える。ゲームプレイについての詳細はまだ明らかになっていないが、公開中のトレーラーを見る限り、かなり期待できそうだ。2026年内のリリースが予定されている。

ピーター・モリニューに迫るドキュメンタリー【Levels -ゲーム創造-】をチェック！

12分 第4話: レガシーを遺す 第4話あらすじ: ビデオゲームシーンに数々の疑問を投げかけてきたPeter Molyneux OBEは2年間メディアの前から姿を消していた。最新のスタジオと最新タイトル『Legacy』と共に復活を狙うゴッドゲームの生みの親に焦点を当てる。【世界を代表するゲームクリエーターたち(シーズン1／日本語字幕)】

10 『STAR WARS ゼロ・カンパニー』

リリース： 2026年内

プラットフォーム： PC / PS5 / Xbox Series X|S

ジャンル： ターン制ストラテジー

『STAR WARS ゼロ・カンパニー』 © EA

『STAR WARS ゼロ・カンパニー』 に興奮を覚える理由はいくつもある。まず、この新作は 『XCOM』シリーズ などを手がけてきたターン制ストラテジータイトルの精鋭たちで構成される開発スタジオ、 Bit Reactor （ 『エーペックスレジェンズ』 のRespawn Entertainmentがバックアップ）が開発を担っている。

そして次に、この作品は、ビデオゲームシーンに欠けていた『XCOM』の流れを汲む久々の 大作ストラテジー となる。他にも、ダークなSF、ボリュームたっぷりのキャンペーン、『スター・ウォーズ』ライセンス作品など、注目すべき理由は数多く用意されている。

『STAR WARS ゼロ・カンパニー』のプレイヤーは、元共和国軍士官ホークスとしてゼロ中隊を率いていく。型破りなゼロ中隊はクローン大戦末期に起きた脅威を阻止する作戦に挑むことになる。

魅力的なストーリー、カスタマイズが可能なリアルに描かれたキャラクター、ドロイドやジェダイを含む各隊員のユニークなアビリティなどが特徴のこの作品は、 ターン制ストラテジーファンと『スター・ウォーズ』シリーズファンなら間違いなく楽しめる だろう。