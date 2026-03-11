HYROX：カテゴリー別ウエイト重量一覧

シングルオープン、プロ、ダブルス、リレーを問わず、HYROXのウエイトはいつでも同じなので、レース当日にプッシュ・プル・キャリー・スローするウエイトについて心配する必要はない。1kmラン8本とワークアウト8種類を組み合わせているこのグローバルフィットネスレースでは、世界のどのイベントでもカテゴリー別に規定されたウエイトを使用している。
以下にカテゴリー別のウエイトを紹介していこう。
01
HYROXウエイト解説：オープン / プロ / ダブルス / リレー
HYROXレースで扱うウエイトの重さはカテゴリー（オープン / プロ）、性別、そして人数（シングルス・ダブルス・リレー）によって決まってくる。オープンはエントリーレベルのウエイト、プロではより重いウエイトが使用される。
トップカテゴリーのエリート15もプロと同じ重さを使用する。ダブルスではアスリート2人で労力を分散できる。また、リレーではすべてのワークアウトステーションでオープンと同じウエイトが使用される。
02
HYROXオープンのウエイト
オープンはHYROXのエントリーカテゴリーのため、ウエイトは十分にトレーニングを積んできたアマチュアアスリートたちにとって扱いやすいが難度もある程度高い重量になっている。
女子オープン
- スレッドプッシュ：102kg（スレッド含む）
- スレッドプル：78kg（スレッド含む）
- ファーマーズキャリー：16kgケトルベル x 2個
- サンドバッグランジ：10kg
- ウォールボール：4kg（100レップ）
男子オープン
- スレッドプッシュ：152kg（スレッド含む）
- スレッドプル：103kg（スレッド含む）
- ファーマーズキャリー：24kgケトルベル x 2個
- サンドバッグランジ：20kg
- ウォールボール：6kg（100レップ）
注意：男子オープンの重量は女子プロと同じ。
03
HYROXプロのウエイト
プロはトップタイムを狙う経験豊富なアスリートたちのためのカテゴリーだ。スレッドプッシュ・スレッドプル・ウォールボールなどのウエイトがオープンよりもかなり重くなっている。
イングランド出身のジェイク・ディアデンを含むエリート15もプロと同じウエイトを使用しているが、エリート15はやや特殊なフォーマットを採用しており、他のカテゴリーと同時ではなく独立した枠で開催されるため、オーバーテイクがしやすい。
女子プロ
- スレッドプッシュ：152kg（スレッド含む）
- スレッドプル：103kg（スレッド含む）
- ファーマーズキャリー：24kgケトルベル x 2個
- サンドバッグランジ：20kg
- ウォールボール：6kg（100レップ）
男子プロ
- スレッドプッシュ：202kg（スレッド含む）
- スレッドプル：153kg（スレッド含む）
- ファーマーズキャリー：32kgケトルベル x 2個
- サンドバッグランジ：30kg
- ウォールボール：9kg（100レップ）
04
HYROXダブルスのウエイト
HYROXのダブルスでは、アスリート2人でチームを組み、1kmランを一緒に走り、ワークアウトステーションでは好きなようにレップを振り分けながらレースを進めていく。ダブルスにはオープンダブルス・プロダブルス・混合ダブルスが存在し、混合は女子プロと同じウエイトを使用する。
女子オープンダブルス
女子オープンと同じ：
- スレッドプッシュ：102kg（スレッド含む）
- スレッドプル：78kg（スレッド含む）
- ファーマーズキャリー：16kgケトルベル x 2個
- サンドバッグランジ：10kg
- ウォールボール：4kg
男子オープンダブルス
男子オープンと同じ：
- スレッドプッシュ：152kg（スレッド含む）
- スレッドプル：103kg（スレッド含む）
- ファーマーズキャリー：24kgケトルベル x 2個
- サンドバッグランジ：20kg
- ウォールボール：6kg
プロダブルス
- 男子プロダブルスは男子プロと同じ
- 女子プロダブルスは女子プロと同じ
- 混合ダブルスは女子プロと同じ
注意：混合プロダブルスは存在しない。
05
HYROXリレーのウエイト
HYROXのリレーは4人チームで参加する。アスリート1人が1kmラン2本とワークアウト2種類を担当する。チームオーダーはチームが決めることができる。
リレーはオープンと同じウエイトを使用する。
女子リレー：
- スレッドプッシュ：102kg
- スレッドプル：78kg
- ファーマーズキャリー：16kgケトルベル x 2個
- サンドバッグランジ：10kg
- ウォールボール：4kg
男子リレー：
- スレッドプッシュ：152kg
- スレッドプル：103kg
- ファーマーズキャリー：24kgケトルベル x 2個
- サンドバッグランジ：20kg
- ウォールボール：6kg
混合リレー
- 男子は男子リレーのウエイトを使用する。
- 女子は女子リレーのウエイトを使用する。
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