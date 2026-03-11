HYROX：カテゴリー別ウエイト重量一覧

シングルオープン、プロ、ダブルス、リレーを問わず、

のウエイトはいつでも同じなので、レース当日にプッシュ・プル・キャリー・スローするウエイトについて心配する必要はない。

1kmラン8本とワークアウト8種類を組み合わせているこのグローバルフィットネスレース

では、世界のどのイベントでも

カテゴリー別に規定されたウエイト

を使用している。