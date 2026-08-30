「ホロライブ」所属VTuber(バーチャルYouTuber) ラプラス・ダークネスが、レッドブル・バーチャル・アンバサダーに就任。先輩アンバサダーの獅白ぼたんが聞き手役を務め、“ラプ様”の人気の秘訣や知られざる素顔に迫ります！

レッドブル・バーチャル・アンバサダー 獅白ぼたんとラプラス・ダークネスは、Red Bull Gamingを中心にバーチャル上で人とアイデアに翼をさずけていく、バーチャル・アンバサダーです。

01 🛸レッドブル・バーチャル・アンバサダー就任を聞いた時の率直な感想は？

Quotation 吾輩でいいんすか!?

ラプラス：「吾輩っすか!?」って、びっくりしました！

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ラプラス：あ、色だけは自信あります！

02 🛸レッドブルに対して持っていたイメージは？

Quotation ゲームの大会でよく見る！

ラプラス：吾輩は『VALORANT』が大好きなんですけど、『VALORANT』の大会を見ていると必ずといっていいほどバナーを目にするので、もう脳裏に刻まれていますね。……⁠あと、収録スタジオに必ず置いてある！

ぼたん：ああ、確かに。うちらが使うスタジオにも用意してもらってるし。

ラプラス：「ちょっと今日は気合いを入れたいな」って日にはレッドブル・エナジードリンクをいただいて、翼をさずけてもらっています！

03 🛸レッドブル・バーチャル・アンバサダーとしてやってみたいことは？

Quotation 車を作るやつ！

ぼたん：Red Bull Box Cart Raceのことだよね。私もあれでYAGOOを作ってみたいと思ってた（笑）。

ラプラス：めっちゃいいじゃないですか！ ぼたんさんといっしょに参加したいです！

04 🛸レッドブル・エナジードリンクを飲みたくなる瞬間は？

Quotation 3D配信をするとき！

ラプラス：これはもう決まってますね。3D配信のときです。

ぼたん：即答だね（笑）。

ラプラス：とにかく動き回って疲れるし、複数のタレントで一緒にやることが多いじゃないですか。もうみんな元気すぎて……（笑）。

ぼたん：ちなみに何フレーバーが好き？

05 🛸視聴者（リスナー）との交流で大切にしていることは？

Quotation 一人ひとりを兄弟だと思って接する！

ラプラス：ファンネームって概念があるじゃないですか。ぼたんさんにおける“SSRB”とか、吾輩にも“ぷらすめいと”っていうのがあるんですけど。ただ、個人的にはリスナーのことを“ぷらすめいと”って呼ぶのがあまりしっくりこないんです。

ぼたん：おおー、それはどうして？

ラプラス：ファンコミュニティという捉えかたも素敵だなとは思うんですけど、やっぱり一人ひとりが違う人間なんだから、「変な集団意識を持つな！」って思っちゃうんですよね。吾輩はリスナーの一人ひとりが兄弟だと思って接しています。

ぼたん：“ぷらすめいと”である以前に、「あなたはあなたでしょ」ってことか。

06 🛸他のVTuberや配信者とコラボする際に大切にしていることは？

Quotation 包み隠さず全開放！

ラプラス：ちょっと話はさかのぼるんですが、2024年まではホロライブ外の方と関わる機会が多かったぶん、2025年⁠はホロライブのなかでの活動をメインにしてみたんです。

ぼたん：“秘密結社holoX”の総帥としての立場もあるし的な？

ラプラス：ですです！ そうなると、もうお互いのことを知っているから、自分を抑える必要がないじゃないですか。だから「全開放でいくぜ！」ってやっていたら、なぜか豚になっちゃってましたね……。

07 🛸疲れたときのメンタル・フィジカルケア方法は？

Quotation 猫に癒やされる！

ラプラス：家に猫がいるので、疲れたときは猫に癒されてます。

ぼたん：あ～。いいよね、猫は。うちにもいるんだけど、いてくれるだけで癒されるよね。

ラプラス：もう触りまくって、撫でまくって、噛まれて、その瞬間に「ああ今日も1日が終わった……」ってなります。で、「コイツらのためにもがんばろう」ってなるんですよね。

ぼたん：わかるなぁ（笑）。

08 🛸失敗したときや落ち込んだときの対処法は？

Quotation 実家のご飯！

ラプラス：これはもう一択で、実家に駆け込んでご飯をつくってもらって、家族と一緒にお酒を飲んで忘れます！

ぼたん：ちなみに好きな手料理は？

ラプラス：弟がつくってくれる唐揚げと、ママのハンバーグが好きです（笑）。

09 🛸配信中に手放せないアイテムは？

Quotation 水筒！

ラプラス：少し前のことになるんですが、ようやく水筒を買いまして……！

ぼたん：ああ～。ラプちゃんって配信中によく飲み物をこぼしちゃうんだっけ。

ラプラス：そうなんですよ……。これまでもマウスやキーボードを水没させまくってきて、だからといってペットボトルは捨てるのが面倒なので、ついに水筒を導入することにしたんです。

ぼたん：どんなデザインの水筒を使っているの？

ラプラス：『ちいかわ』のやつです！

10 🛸愛機“パソコンさん”の気に入っているポイントは？

Quotation 不知火舞さん＆吾輩の壁紙！

ぼたん：ラプちゃんってPCに“さん”付けしてるの……？

ラプラス：いや、これはですね（笑）。以前、配信中にたまたまPCの設定名が映ってしまったことがあって。

ぼたん：ああ、ユーザー名を“パソコンさん”に設定してたわけだ。

ラプラス：そうなんです。そのことを、ことあるごとにイジられているわけなんですが……。気に入っているポイントは、デスクトップの壁紙です！ 大好きな不知火舞さんと吾輩のファンアートを描いてくださった方がいて、そのイラストを壁紙にしています。めっちゃよくないですか!?

ぼたん：これはイイな～。デスクトップを見るたびにテンション上がっちゃうね。でもそうか、本格的にブランカちゃんはバイバイって感じなんだ。

ラプラス：ブランカ……？ うッ記憶が…ブランカって誰ですか？？

11 🛸配信前のルーティーンは？

Quotation ストレッチ！

ラプラス：絶対にストレッチをします。吾輩、もう腰がボロボロでございまして……。

ぼたん：長時間座りっぱなしなことが多いもんね。大事なことだ。

ラプラス：そうなんです。だからこまめに立ち上がることも心がけています。

ぼたん：私も配信前にスクワットするようにしてるなぁ。

ラプラス：最近のぼたんさん、鍛えかたがレベチになってきてません……？

ぼたん：でもね、いまは夏で外が暑いから、散歩するにしても6kmくらいが限界かな。

ラプラス：いや、6kmて！ めちゃめちゃ歩いてる!!（笑）

12 🛸いまいちテンションが上がらない日の対処法は？

Quotation ひとりで思い出し笑い

ラプラス：これはさっきも言ったように、レッドブル・エナジードリンクを飲むこと……（もはや言わせにきてます？笑）。あとは、おもしろい話を思い出すとか。

ぼたん：「おもしろかったな」ってできごとを、頭の中で思い浮かべるってこと？

ラプラス：そうです！ 実際にあった笑えたエピソードとか、見ていて思わず笑っちゃったYouTube動画のこととかを思い出して、ひとりで不気味に思い出し笑いをして元気を出す感じですかね。

13 🛸自分にとってリラックスできる場所は？

Quotation 寝室（不知火舞のフィギュアが鎮座）

ラプラス：ちょっとお恥ずかしいのですが、寝室に不知火舞さんのフィギュアを置かせてもらっているので……。

ぼたん：お恥ずかしいの？（笑）

ラプラス：いや、だって、我ながら思春期男子みたいだなって（笑）。ちなみに、PCのデスクマットも不知火舞さんのものにしていて、いつも元気をもらっています。

ぼたん：好きなものに囲まれるのはいいことだと思います！

14 🛸他人とのコミュニケーションにおいて意識していることは？

Quotation ボケは全部拾う！

ラプラス：他の人が言ったことは、とにかく全部拾うようにしています！

ぼたん：たとえばボケ続ける人がいたら、「私がすべてツッコミ入れきってやるぞ」的な？

ラプラス：そうです。自分がそうされたらうれしいなと思うし、相手も助かるかなと思うので、そういったコミュニケーションを心がけているつもりです。

ぼたん：“なんでも拾ってくれるラプラス・ダークネス”みたいな。ラプちゃんは偉いなぁ～。

15 🛸栃木の魅力は？

Quotation いっぱいありますけど!?

ぼたん：ラプちゃんって「とちぎ未来大使」になったんだよね。もともと栃木県に縁があるんだっけ？

ラプラス：吾輩、宇宙人なので！ まあ地上に降り立つときに、たまたま土地が空いててちょうどよかった的な（笑）。だから栃木の魅力は、緑がいっぱい、動物もいっぱい、人は少ないとか、いろいろと知っています！

ぼたん：じゃあ、栃木の名産は？

ラプラス：えーっと……かんぴょうとか、いちごとか。あとは宇都宮だと餃子と、カクテルなんかも有名なんです。宇都宮は“カクテルのまち”をうたっていて、中心部の商店街を中心にいちごのカクテルをいただけるバーがたくさんあるんですよ！

ぼたん：へぇ～カクテルか。それは知らなかった！

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