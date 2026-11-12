『Red Bull × THRASHER presents "CANNONBALL"』イベントレポート｜堀米雄斗らトップスケーターが集結！

東京で行われた『Red Bull × THRASHER presents "CANNONBALL"』のプレミア上映会。会場には作品に登場するスケートスポットが再現され、招待スケーターたちがジャムセッションを繰り広げた。さらに、G PLANTSによるライブパフォーマンスが会場を沸かせる。それでは、当日の模様を写真とともにお届けしよう。

01 東京都内で一夜限りのプレミア上映会が開催！

Red Bullと世界的なスケートボード専門メディア『THRASHER』がタッグを組んだ新作スケートビデオ『Red Bull × THRASHER presents "CANNONBALL"』。そのプレミアの舞台となったのは、東京ドームシティのGallery AaMoだ。

本作の中心となるのは、堀米雄斗、ジェイミー・フォイ、ザイオン・ライト、クロエ・コヴェルの4人のビデオパート。さらに、ギャビン・ボットガー、ライアン・シェクラー、コルダノ・ラッセル、ローム・コリアー、CJ・コリンズに加え、Red Bull Skateboardingに所属するスケーターたちも出演する。

東京のプレミアには、堀米雄斗、ジェイミー・フォイ、ザイオン・ライト、クロエ・コヴェル、コルダノ・ラッセル、ライアン・シェクラー、ギャビン・ボットガー、グスタボ・リベイロ、CJ・コリンズらが参加。

会場には四十住さくらや織田夢海などのレッドブル・アスリート、東京ストリートのOG YOPPI（江川芳文）、東京を代表するストリートスケーター吉岡賢人の姿も。会場に集まったスケーターたちは、35分の新作をいち早くスクリーンで目にした。

THRASHERの表紙を飾ったジェイミー・フォイの話題のトリックも、この作品で初めて映像として披露されている。写真でその凄さを知っていたスケーターたちも、実際にメイクする瞬間を目にするのはこれが初めてだ。

あの世界的コンテストで2大会連続の金メダルに輝いた堀米。今回、3年ぶりとなるフルパートを発表した彼が、コンテストとストリートの両立について語ってくれた。

「あの大会後はモチベーションのキープがギリギリで、コンテストとストリートの両方をやる難しさも感じていました。ただ、大会の練習だけしてれば上手くなれるわけでもなくて。ストリートをやることで気持ちが強くなるし、折れそうな時に考えて工夫することが大会にも繋がる。だから今回3年ぶりのフルパートを出したことで、自分はまだまだ成長できるし、やっぱり両方やるのが自分に合ってるんだなと思いました」

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02 堀米考案のスポットでジャムセッション

上映に先立ち、来場スケーターによる自由滑走「オープンパーク」と、招待スケーターによる「ベストトリックコンテスト」が行われていた。

注目は、堀米が考案した特設セクションだ。『Red Bull × THRASHER presents “CANNONBALL”』の撮影で滑ったスポットの中から、堀米自身がお気に入りのひとつを選び、会場に再現。

「ポルトガルのスポットがめっちゃお気に入りです。滑っていてすごく気持ちがいい場所だったので、今回のイベントでRed Bullに再現してもらいました。現地の風景もぜひ映像でチェックしてみてください」と振り返った。

このセクションを舞台に、招待スケーターたちがジャムセッションを繰り広げる。キャッシュフォートリック形式で、見事なトリックをメイクすれば、その場で審査員から現金でチップをもらえるというシステム。千円札で総額数十万円の賞金が配られた。この日のベストトリックコンテストを制したMVS（Most Valuable Skater）には、急遽2名が選ばれる程、コンテストは大いに盛り上がった。

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03 スケートとHIPHOP。ストリートカルチャーが交差

スケートとHIPHOPは、ビデオのサウンドトラックでもたびたび交わってきた。この夜、Gallery AaMoでマイクを握ったのはG PLANTS。しばらく表立った活動から遠ざかっていたが、今年8月に『Ryuchijo』を発表し、本格再始動した。10月には、STUTSとビートから作った 『GET GLUE 64 Bars』 を『Red Bull 64 Bars』で発表。ソロでのリリースが続き、初のソロツアーも目前に迫るなかでのライブだった。

G PLANTSが姿を見せると、客席から大きな歓声が上がる。STUTSが手がけた『GET GLUE 64 Bars』のビートが鳴り出すと、フロアの熱気はさらに高まった。ソロで動き出してからの勢いを、会場で直接感じられるステージだった。

仲間とスポットを滑り、同じ場所で音楽を聴き、ともにスケートビデオを観る。映像や音楽、ファッションやアートと結びついて育ってきたスケートボードの文化が、この夜はひとつの会場にあった。世界で活躍するレジェンドたちが集い、その姿を間近で見ようと、若いスケーターたちも足を運んだ。憧れのスケーターを目の前に、「自分もあんなふうに滑りたい」と思った彼らもまた、この夜のもう一組の主役だったのかもしれない。

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04 作品概要

© Red Bull Japan

作品名 ： 『Red Bull × THRASHER presents "CANNONBALL"』

上映時間 ： 35 分

公開日 ： 2026年 12月 2日（水） ※日本時間

予定配信先 ： THRASHER 公式YouTubeチャンネル、および Red Bull TV

主な出演スケーター ：ジェイミー・ フォイ、 堀米雄斗、 クロエ・コヴェル、 ザイオン・ライト その他の出演者 ：ギャビン・ボットガー、コルダノ・ラッ セル、ライアン・シェクラー、ローム・コリアー、CJ・コリンズ