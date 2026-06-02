Джиро д'Италия 2026: возвращение Джея Хиндли

Для Джея Хиндли гонка Джиро д'Италия закончилась возвращением на знакомую территорию. Спустя четыре года после победы в этой гонке австралиец занял третье место в общем зачете, завоевав свой третий в карьере подиум на Джиро и обеспечив Red Bull - BORA - hansgrohe пятый подиум в Гранд-туре.
От первого горного теста до последнего Хиндли оставался одним из самых последовательных гонщиков в гонке этого года, но подиум вполне мог остаться вне поля зрения, если бы не бескорыстная работа товарища по команде и начинающего таланта Джулио Пеллиццари.
Больше, чем подиум
Волна болезней в течение трех недель не раз грозила сорвать планы команды, и Пеллиццари был в числе тех, кто пострадал больше всего. Раз за разом молодому итальянцу приходилось преодолевать неудачи, но он не сдался в стремлении к коллективной цели.
На 19-м "королевском" горном этапе он показал одно из тех бесценных выступлений, которые редко попадают в заголовки газет или появляются в результатах, но могут сыграть решающую роль в борьбе за Гранд-тур.
В начале заключительной недели Хиндли был на пятом месте, в 53 секундах от подиума и в 3 м 43 с позади лидера гонки Йонаса Вингегаарда. Потеряв значительное время, около 18 минут на 16-м этапе, Пеллиццари фактически покончил со своими амбициями на GC. Но, как и в любом Гранд-туре, неудачи могут создавать возможности.
Попасть снова на подиум здесь ---- это нечто особенное.
С этого момента Пеллиццари стал играть решающую роль в кампании Хиндли, полностью переключившись на роль доместика и продемонстрировав, как командная работа играет решающую роль. На 19-м этапе он оказался в отрыве. Когда гонка снова сошлась, молодой итальянец посвятил себя темпу для своего товарища по команде, усиливая давление на ближайшего соперника Хиндли, Таймена Аренсмана.
Аренсман сломался на последнем подъеме и проиграл 1 м 2 с, и борьба за подиум изменилась в пользу Хиндли, который поднялся на третье место в общем зачете.
"В наши дни в велоспорте невероятно сложно добиться какого-либо результата, - сказал Хиндли после гонки. - Прошло немало времени с тех пор, как я в последний раз стоял на подиуме на Гранд-туре, с тех пор, как я выиграл Джиро. Поэтому то, что я снова попал на подиум здесь, -— это нечто особенное, и я горжусь этим. Мои отношения с Джиро тоже особенные. Это, пожалуй, моя любимая гонка".
Командная работа приносит плоды
После почти 3 500 км гонок и около 48 000 м набора высоты 109-я Джиро д'Италия завершилась в Риме. Начав в Болгарии, пелотон преодолел 21 этап, в котором было все: финиши на вершинах гор, мокрые мощеные дороги и индивидуальная гонка на время.
Для Red Bull - BORA - hansgrohe эта Джиро д'Италия закончилась не просто очередным финишем на подиуме. Гонка в очередной раз подчеркнула те качества, которые определяли команду на протяжении многих лет: терпение, стойкость и настрой на совместную борьбу за общую цель на протяжении трех сложных недель.
Даже из самой безнадежной ситуации можно найти выход, если команда так сильно поддерживает друг друга.
Заняв третье место в Риме, Red Bull - BORA - hansgrohe также продлила свою серию Гранд-туров. За последние три сезона команда каждый год поднималась на общий подиум хотя бы в одном Гранд-туре — достижение, с которым за это время сравнялись только две другие команды.