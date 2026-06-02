Джиро д'Италия 2026: возвращение Джея Хиндли

Для Джея Хиндли гонка Джиро д'Италия закончилась возвращением на знакомую территорию. Спустя четыре года после победы в этой гонке австралиец занял третье место в общем зачете, завоевав свой третий в карьере подиум на Джиро и обеспечив Red Bull - BORA - hansgrohe пятый подиум в Гранд-туре.

От первого горного теста до последнего Хиндли оставался одним из самых последовательных гонщиков в гонке этого года, но подиум вполне мог остаться вне поля зрения, если бы не бескорыстная работа товарища по команде и начинающего таланта Джулио Пеллиццари.

Джей Хиндли и Джулио Пеллиццари во время 19 этапа Джиро д'Италия © RCS Sports & Events / Red Bull Content Pool

Больше, чем подиум

Волна болезней в течение трех недель не раз грозила сорвать планы команды, и Пеллиццари был в числе тех, кто пострадал больше всего. Раз за разом молодому итальянцу приходилось преодолевать неудачи, но он не сдался в стремлении к коллективной цели.

На 19-м "королевском" горном этапе он показал одно из тех бесценных выступлений, которые редко попадают в заголовки газет или появляются в результатах, но могут сыграть решающую роль в борьбе за Гранд-тур.

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В начале заключительной недели Хиндли был на пятом месте, в 53 секундах от подиума и в 3 м 43 с позади лидера гонки Йонаса Вингегаарда. Потеряв значительное время, около 18 минут на 16-м этапе, Пеллиццари фактически покончил со своими амбициями на GC. Но, как и в любом Гранд-туре, неудачи могут создавать возможности.

Quotation Попасть снова на подиум здесь ---- это нечто особенное. Джей Хиндли

С этого момента Пеллиццари стал играть решающую роль в кампании Хиндли, полностью переключившись на роль доместика и продемонстрировав, как командная работа играет решающую роль. На 19-м этапе он оказался в отрыве. Когда гонка снова сошлась, молодой итальянец посвятил себя темпу для своего товарища по команде, усиливая давление на ближайшего соперника Хиндли, Таймена Аренсмана.

Аренсман сломался на последнем подъеме и проиграл 1 м 2 с, и борьба за подиум изменилась в пользу Хиндли, который поднялся на третье место в общем зачете.

Джей Хиндли во время второго этапа 109-й Джиро д'Италия © Maximilian Fries / Red Bull Content Pool

"В наши дни в велоспорте невероятно сложно добиться какого-либо результата, - сказал Хиндли после гонки. - Прошло немало времени с тех пор, как я в последний раз стоял на подиуме на Гранд-туре, с тех пор, как я выиграл Джиро. Поэтому то, что я снова попал на подиум здесь, -— это нечто особенное, и я горжусь этим. Мои отношения с Джиро тоже особенные. Это, пожалуй, моя любимая гонка".

Командная работа приносит плоды

После почти 3 500 км гонок и около 48 000 м набора высоты 109-я Джиро д'Италия завершилась в Риме. Начав в Болгарии, пелотон преодолел 21 этап, в котором было все: финиши на вершинах гор, мокрые мощеные дороги и индивидуальная гонка на время.

Для Red Bull - BORA - hansgrohe эта Джиро д'Италия закончилась не просто очередным финишем на подиуме. Гонка в очередной раз подчеркнула те качества, которые определяли команду на протяжении многих лет: терпение, стойкость и настрой на совместную борьбу за общую цель на протяжении трех сложных недель.

Quotation Даже из самой безнадежной ситуации можно найти выход, если команда так сильно поддерживает друг друга. Зак Демпстер, руководитель спортивного отдела

Заняв третье место в Риме, Red Bull - BORA - hansgrohe также продлила свою серию Гранд-туров. За последние три сезона команда каждый год поднималась на общий подиум хотя бы в одном Гранд-туре — достижение, с которым за это время сравнялись только две другие команды.