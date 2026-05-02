Команды, которые бросят вызов Максу Ферстаппену на «24 часах Нюрбургринга»
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 дебютирует в гонке «24 часа Нюрбургринга», где ему предстоит встретиться с одними из сильнейших пилотов и команд гонок на выносливость.
Когда Max Verstappen выйдет на старт своего дебютного марафона «24 часа Нюрбургринга», он будет выступать в составе одной из самых сильных команд пелотона — Verstappen Racing. За рулём автомобилей Mercedes традиционно выступают топовые коллективы, но в борьбе за победу есть и другие серьёзные претенденты. Пока стартует квалификация, самое время взглянуть на главных фаворитов и пилотов, которые будут их представлять.
01
В каком классе выступает Макс Ферстаппен?
Команда Verstappen Racing выступает в классе SP9 на автомобилях категории GT3. Несмотря на то что на старт выйдут более 100 машин и, соответственно, свыше 100 команд, главным ориентиром для Макса в этой экстремальной гонке на выносливость станут именно соперники по своему классу.
Победитель гонки «24 часа Нюрбургринга» почти всегда определяется именно в классе SP9, поэтому у Max Verstappen есть отличные шансы побороться за успех уже в дебютный год. Команда нидерландца считается одной из сильнейших во всём пелотоне, однако и среди соперников хватает очень громких имён.
02
Команды BMW и победители прошлого года
В прошлом году ROWE Racing финишировала на вершине подиума и одержала победу в общем зачёте. Как и большинство крупных производителей, BMW выставляет на гонку сразу несколько команд, и оба экипажа ROWE Racing будут выступать на BMW M4 GT3. Именно этот коллектив считается главным соперником команды Verstappen Racing.
В этом году за основной экипаж выступят:
- Kelvin Van der Linde
- Rafaelle Marciello
- Augusto Farfus
- Jordan Pepper
Это действительно очень мощный состав — возможно, даже сильнее того, что принёс команде победу в прошлом году. Трое из четырёх пилотов возвращаются на Нюрбургринг уже в статусе действующих чемпионов и вновь сядут за руль BMW команды ROWE Racing. Kelvin van der Linde, Raffaele Marciello и Augusto Farfus — настоящие специалисты по Нюрбургрингу и гонкам на выносливость, которых по праву считают одними из лучших пилотов мира.
Jordan Pepper — новый пилот команды в этом сезоне. В прошлом году он представлял ABT Sportsline в этой же гонке, а к 2026-му перешёл в ROWE Racing. 29-летний гонщик должен стать серьёзным усилением для и без того очень опытного состава.
03
Porsche и команды Manthey Racing
Ещё одним главным соперником команды Verstappen Racing станут заводские команды Porsche — особенно основной состав Manthey Racing. За рулём Porsche 911 GT3 R этот коллектив выглядит одним из самых сбалансированных и сильных во всём пелотоне: в составе есть и молодые таланты, и суперзвёзды endurance-гонок, и настоящие ветераны Нюрбургринга.
За Manthey Racing в этом году выступят:
- Kevin Estre
- Thomas Preining
- Ayhancan Guven
- Patrick Pilet
Kévin Estre многие считают одним из лучших GT-пилотов в мире — именно он показал самый быстрый круг в квалификации 2025 года. Француз невероятно быстр как на одном быстром круге, так и на длинной дистанции, поэтому с ним точно придётся считаться в борьбе за победу.
Thomas Preining — бывший чемпион Deutsche Tourenwagen Masters, известный своим стабильным и хладнокровным стилем пилотирования. Это именно тот гонщик, на которого команда может положиться в самые важные моменты гонки.
Ayhancan Güven — одна из главных восходящих звёзд мира гонок на выносливость, уже успевший выиграть несколько крупных стартов. Вместе с Manthey Racing турецкий пилот уже показывал сильные результаты и в этом сезоне снова считается одним из претендентов на успех.
Четвёртым пилотом Manthey Racing станет Patrick Pilet — ветеран и заводской гонщик Porsche с огромным опытом выступлений в endurance-гонках. Его тактическое мышление и умение грамотно распределять силы особенно ценятся в марафонах длиной 24 часа.
04
Другие претенденты на победу
Несмотря на статус главных фаворитов у Verstappen Racing, ROWE Racing и Manthey Racing, в борьбу за победу могут неожиданно включиться и другие команды — особенно в такой непредсказуемой гонке, как «24 часа Нюрбургринга».
Audi, Ferrari и Lamborghini также выставят на гонку сразу несколько команд, и их основные составы вполне способны побороться за победу в классе SP9. На трассе они будут выступать на Audi R8 LMS GT3 evo II, Ferrari 296 GT3 и Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 соответственно.
Пусть составы этих команд и не настолько переполнены громкими именами из мира endurance-гонок, следить за ними всё равно стоит. Christopher Haase — заводской пилот Audi и многократный победитель 24-часовых марафонов, Mirko Bortolotti — звезда Lamborghini и бывший тест-пилот Формулы-1, а David Perel давно считается одним из самых сильных и стабильных гонщиков Ferrari в endurance-серии.
05
Где смотреть «24 часа Нюрбургринга»
Не все команды, которые выступят в основной гонке «24 часа Нюрбургринга» в мае, примут участие в квалификационных заездах. Однако уже сейчас можно будет увидеть на трассе Max Verstappen и многих его главных соперников. Квалификации в апреле и мае, а также сама гонка 16–17 мая будут показаны в прямом эфире на Red Bull TV и Red Bull Motorsports YouTube канале. Вот расписание трансляций:
Дата
Сессия заездов
Время
Суббота, 18 апреля
Квалификационная гонка 1
15:00 UTC (17:00 CEST)
Воскресенье, 19 апреля
Топ-квалификация
08:30 UTC (10:30 CEST)
Квалификационная гонка 2
10:30 UTC (12:30 CEST)
Четверг, 14 мая
Квалификация 1
11:10–13:30 UTC (13:10–15:30 CEST)
Квалификация 2
17:55–21:45 UTC (19:55–23:45 CEST)
Пятница, 15 мая
Топ-квалификация 1
06:45–07:25 UTC (08:45–09:25 CEST)
Топ-квалификация 2
07:40–08:25 UTC (09:40–10:25 CEST)
Квалификация 3
08:30–10:05 UTC (10:30–12:05 CEST)
Топ-квалификация 3
11:30–12:45 UTC (13:30–14:45 CEST)
Суббота, 16 мая
Разминка
08:00–09:30 UTC (10:00–11:30 CEST)
Гонка
12:30–13:45 +1 UTC (14:30–15:45 +1 CEST)