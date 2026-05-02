Команды, которые бросят вызов Максу Ферстаппену на «24 часах Нюрбургринга»

Когда Max Verstappen выйдет на старт своего дебютного марафона «24 часа Нюрбургринга», он будет выступать в составе одной из самых сильных команд пелотона — Verstappen Racing. За рулём автомобилей Mercedes традиционно выступают топовые коллективы, но в борьбе за победу есть и другие серьёзные претенденты. Пока стартует квалификация, самое время взглянуть на главных фаворитов и пилотов, которые будут их представлять.

01 В каком классе выступает Макс Ферстаппен?

Команда Verstappen Racing выступает в классе SP9 на автомобилях категории GT3. Несмотря на то что на старт выйдут более 100 машин и, соответственно, свыше 100 команд, главным ориентиром для Макса в этой экстремальной гонке на выносливость станут именно соперники по своему классу.

Победитель гонки «24 часа Нюрбургринга» почти всегда определяется именно в классе SP9, поэтому у Max Verstappen есть отличные шансы побороться за успех уже в дебютный год. Команда нидерландца считается одной из сильнейших во всём пелотоне, однако и среди соперников хватает очень громких имён.

Макс Ферстаппен на Нюрбургринге © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

02 Команды BMW и победители прошлого года

В прошлом году ROWE Racing финишировала на вершине подиума и одержала победу в общем зачёте. Как и большинство крупных производителей, BMW выставляет на гонку сразу несколько команд, и оба экипажа ROWE Racing будут выступать на BMW M4 GT3. Именно этот коллектив считается главным соперником команды Verstappen Racing.

В этом году за основной экипаж выступят:

Kelvin Van der Linde

Rafaelle Marciello

Augusto Farfus

Jordan Pepper

Это действительно очень мощный состав — возможно, даже сильнее того, что принёс команде победу в прошлом году. Трое из четырёх пилотов возвращаются на Нюрбургринг уже в статусе действующих чемпионов и вновь сядут за руль BMW команды ROWE Racing. Kelvin van der Linde, Raffaele Marciello и Augusto Farfus — настоящие специалисты по Нюрбургрингу и гонкам на выносливость, которых по праву считают одними из лучших пилотов мира.

Jordan Pepper — новый пилот команды в этом сезоне. В прошлом году он представлял ABT Sportsline в этой же гонке, а к 2026-му перешёл в ROWE Racing. 29-летний гонщик должен стать серьёзным усилением для и без того очень опытного состава.

Машина Макса Ферстаппена для гонки 24 часа Нюрбургринга 2026 © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

03 Porsche и команды Manthey Racing

Ещё одним главным соперником команды Verstappen Racing станут заводские команды Porsche — особенно основной состав Manthey Racing. За рулём Porsche 911 GT3 R этот коллектив выглядит одним из самых сбалансированных и сильных во всём пелотоне: в составе есть и молодые таланты, и суперзвёзды endurance-гонок, и настоящие ветераны Нюрбургринга.

За Manthey Racing в этом году выступят:

Kevin Estre

Thomas Preining

Ayhancan Guven

Patrick Pilet

Kévin Estre многие считают одним из лучших GT-пилотов в мире — именно он показал самый быстрый круг в квалификации 2025 года. Француз невероятно быстр как на одном быстром круге, так и на длинной дистанции, поэтому с ним точно придётся считаться в борьбе за победу.

Thomas Preining — бывший чемпион Deutsche Tourenwagen Masters, известный своим стабильным и хладнокровным стилем пилотирования. Это именно тот гонщик, на которого команда может положиться в самые важные моменты гонки.

Manthey Racing — рекордсмен по числу побед в гонке «24 часа Нюрбургринга» © Manthey

Ayhancan Güven — одна из главных восходящих звёзд мира гонок на выносливость, уже успевший выиграть несколько крупных стартов. Вместе с Manthey Racing турецкий пилот уже показывал сильные результаты и в этом сезоне снова считается одним из претендентов на успех.

Четвёртым пилотом Manthey Racing станет Patrick Pilet — ветеран и заводской гонщик Porsche с огромным опытом выступлений в endurance-гонках. Его тактическое мышление и умение грамотно распределять силы особенно ценятся в марафонах длиной 24 часа.

04 Другие претенденты на победу

Несмотря на статус главных фаворитов у Verstappen Racing, ROWE Racing и Manthey Racing, в борьбу за победу могут неожиданно включиться и другие команды — особенно в такой непредсказуемой гонке, как «24 часа Нюрбургринга».

Audi, Ferrari и Lamborghini также выставят на гонку сразу несколько команд, и их основные составы вполне способны побороться за победу в классе SP9. На трассе они будут выступать на Audi R8 LMS GT3 evo II, Ferrari 296 GT3 и Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 соответственно.

Старт 53-й гонки ADAC RAVENOL 24h на Нюрбургринге в 2025 году © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool

Пусть составы этих команд и не настолько переполнены громкими именами из мира endurance-гонок, следить за ними всё равно стоит. Christopher Haase — заводской пилот Audi и многократный победитель 24-часовых марафонов, Mirko Bortolotti — звезда Lamborghini и бывший тест-пилот Формулы-1, а David Perel давно считается одним из самых сильных и стабильных гонщиков Ferrari в endurance-серии.

05 Где смотреть «24 часа Нюрбургринга»

Не все команды, которые выступят в основной гонке «24 часа Нюрбургринга» в мае, примут участие в квалификационных заездах. Однако уже сейчас можно будет увидеть на трассе Max Verstappen и многих его главных соперников. Квалификации в апреле и мае, а также сама гонка 16–17 мая будут показаны в прямом эфире на Red Bull TV и Red Bull Motorsports YouTube канале. Вот расписание трансляций:

Дата Сессия заездов Время Суббота, 18 апреля Квалификационная гонка 1 15:00 UTC (17:00 CEST) Воскресенье, 19 апреля Топ-квалификация 08:30 UTC (10:30 CEST) Квалификационная гонка 2 10:30 UTC (12:30 CEST) Четверг, 14 мая Квалификация 1 11:10–13:30 UTC (13:10–15:30 CEST) Квалификация 2 17:55–21:45 UTC (19:55–23:45 CEST) Пятница, 15 мая Топ-квалификация 1 06:45–07:25 UTC (08:45–09:25 CEST) Топ-квалификация 2 07:40–08:25 UTC (09:40–10:25 CEST) Квалификация 3 08:30–10:05 UTC (10:30–12:05 CEST) Топ-квалификация 3 11:30–12:45 UTC (13:30–14:45 CEST) Суббота, 16 мая Разминка 08:00–09:30 UTC (10:00–11:30 CEST) Гонка 12:30–13:45 +1 UTC (14:30–15:45 +1 CEST)