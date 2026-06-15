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Football
Бразилия құрамасына қайта шақырылған Неймар өз жоспарлары туралы айтты
Әлем чемпионаты қарсаңында Бразилия құрамасына қайта оралған Неймар Жуниор өзінің мансабы, Сантосқа оралуы туралы және футбол тарихындағы орны туралы айтады.
Әлем чемпионаты жақындап келе жатқан уақытта Неймар Жуниор қайта Бразилия құрамасының жейдесін киеді. Бірақ қазірдің ол өзінің футболдағы мұрасы қалыптасып қойғанына сенеді. Бразилиялық шабуылшы ауыр жарақаттарға байланысты ұзақ үзілістен кейін ұлттық құрамаға қайта шақырылды. Осылайша ол Солтүстік Америкада өтетін жазғы әлемдік турнирге дайындық қызған шақта Селесао сапына қайта оралып отыр.
Клубтағы міндеттемелері мен ұлттық құрамаға қатысты үнемі болатын қоғамдық назардан аз уақытқа алыстаған Сантос жұлдызы фристайл шебері Шон Гарньемен бірге Red Bull’s Ultimate Soccer Challenge жобасына қатысып, онда оның футболдағы шеберлігі ғана емес, биіктіктен қорқу сезімі де сыналды. Неймар бұл тапсырманың сырт көзге көрінгеннен әлдеқайда қиын болғанын мойындады. «Мен мұны оңайырақ болады деп ойладым... Бірақ қорқынышты екен. Оның үстіне бәрі сырттай көрінгеннен әлдеқайда қиын болып шықты. Негізгі себеп — жел. Доп саған қарай ұшып келе жатқанда оның бағыты үнемі өзгеріп тұрады, сондықтан оны бақылау әлдеқайда қиын болады. Дегенмен, сол адреналинді сезіну маған ұнады», — деді Неймар.
Төмендегі видеодан the Ultimate Soccer Challenge сайысындағы Неймардың өнерін тамашалаңыз:
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Сантосқа оралу және алдағы уақытқа жоспар
Неймар Жуниор 2025 жылы ауыр тізе жарақаты мен бұлшықет мәселелерінен кейін қалпына келу жолында оны жұлдыз ретінде танытқан Сантос клубына қайта оралды. Қазір ол ұлттық құрамадағы орнын қайта алғанымен, ұзақ мерзімді болашағына қатысты нақты шешім қабылдамағанын айтады.
Неймар үшін Сантосқа оралу жаңа бастамадан гөрі, кәсіби футболдағы жолы басталған клубқа қайта оралып, толық бір шеңберді аяқтаумен тең болды. Бұл байланыс оның әкесімен бірге өткізген футболға қатысты ең алғашқы балалық шақ естеліктерінен бастау алады. Неймар бұл туралы сұхбаттарының бірінде былай деген еді:
«Мен футболды табиғи түрде жақсы көріп кеттім, өйткені әкем футбол ойнағанда үнемі онымен бірге жүрдім. Онымен бірге стадиондарға, жаттығуларға бардым және сол атмосфераға ғашық болып қалдым, — деп еске алады ол. — Одан кейін бәрі өздігінен жалғасты: мен балалар академиясына қабылдандым, көзге түсе бастадым, кейін Сантосқа ауыстым және кәсіби футболшы атандым». Бразилия құрамасына қайта шақырылуының арқасында Неймар Жуниор енді әлем футболының ең үлкен аренасында өз елінің тарихындағы үздік сұрмерген ретіндегі рекордын одан әрі жақсартуға мүмкіндік алды. Сонымен қатар ол қазіргі кезде бәріне сабырмен қарап, «әр күнді өз ретімен қабылдап жүргенін» атап өтті.
«Менің Сантоспен бір жылдық шартым бар және оны толық орындауды жоспарлап отырмын, — дейді ол. — Желтоқсан немесе қаңтар айларында өзім үшін не дұрыс болатыны туралы шешім қабылдағым келеді. Бұл менің психологиялық және физикалық жағдайыма байланысты болады. Жалпы, барлығы көптеген факторларға тәуелді».
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Футбол тарихында өз орнын қалдырған мұра
Әлем чемпионаты аясында Бразилия құрамасына қайта шақырылған Неймар Жуниор өз мансабының футбол тарихында лайықты орын алғанына сенімді. Оның пікірінше, бұл турнир оған тағы бір маңызды тарау қосады.
«Менің ойымша, футболдағы мұрам қазірдің өзінде қалыптасты, — дейді Неймар Жуниор. — Футбол туралы сөз болғанда, адамдар мені қандай да бір жағымнан еске алады. Соған өте қуаныштымын. Мен тарихта із қалдырдым, атымды футбол тарихына жаздым. Бір күні балаларыма және немерелеріме елім үшін жасаған маңызды істерім туралы айтып бере аламын».
Футбол әлемінде өзі туралы қандай естелік қалғанын қалайтыны сұралғанда, оның жауабы өте қарапайым болды. «Мен алаңда әрдайым өз болмысымды сақтаған адаммын, — дейді Неймар Жуниор. — Мен әрдайым бар күшімді салдым, алаңға шыққан сайын 100% беріліп ойнадым. Бұл тек Сантос үшін ғана емес, Барселона, Пари Сен-Жермен, Әл-Хиләл клубтары үшін де солай болды. Бірақ ең алдымен Бразилия ұлттық құрамасы үшін барымды салдым».