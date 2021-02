Entrar al mundo de League of Legends no es fácil. Por eso, elaboramos una lista con 10 campeones para principiantes. No te pierdas esta breve pero completa guía para dar los primeros pasos en LoL.

Hay pocas cosas que podamos decir de Pokémon Go que no se haya dicho aún. Este juego fue lanzado en 2016 y fue una verdadera fiebre mundial.

Among Us

Among Us es un juego multijugador simple. Cada partida se desarrolla en una nave espacial, en la cual hay entre 4 y 10 jugadores. Entre ellos se esconden 1 a 3 impostores, el resto son tripulantes.

