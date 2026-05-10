Het is aftellen tot de 24 uur van de Nürburgring. Honderdduizenden fans gaan op bedevaart naar een van de grootste endurance races van het jaar.

De 24h Nürburgring is een race die bij iedere liefhebber op de bucket list staat. Dat geldt ook voor veel coureurs. Zelfs viervoudig Formule 1-kampioen Max Verstappen heeft zich door het legendarische evenement laten verleiden en verschijnt dit jaar aan de start met zijn eigen team.

Max racet samen met ervaren GT-coureurs Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella in een Mercedes-AMG GT3 Evo.

Door de deelname van Verstappen wordt een recordaantal toeschouwers verwacht. Ga je nou zelf naar de 24 uur van de Nürburgring? Of wil je gewoonweg weten waar de meeste actie plaatsvindt? Lees dan verder voor de beste hotspots en kijkplekken.

01 Waar kan je inhalen op de Nürburgring?

Inhalen op de Nürburgring is een kunst.

Zodra je bij de Sabine-Schmitz-Kurve de Nordschleife opdraait, moet je heel goed bedenken waar je je auto op het asfalt plaatst. Er doen 161 auto’s mee aan de 2026-editie van de 24 uur, verdeeld over meer dan 20 klassen. Dat is veel verkeer om rekening mee te houden. Een paar verkeerde beslissingen en je verliest kostbare seconden.

Je moet ook de juiste beslissingen durven maken. De Nürburgring is smal en je kan je auto er heel erg breed houden. Je krijgt niet veel kansen om tegenstanders te passeren. Zie je wel een gelegenheid om er voorbij te gaan, dan moet je die met beide handen aangrijpen – waar dat ook mag zijn. Er is simpelweg geen tijd of ruimte om te twijfelen.

Er zijn een aantal plekken op de Nürburgring waar je inhaalacties ziet. Ben je van plan om Max Verstappen dit jaar te volgen tijdens de 24 uur van de Nürburgring , houd dan de volgende locaties in de gaten.

Ravenol-S

De allereerste bocht van de Nürburgring is meteen een van de beste plekken om in te halen. De baan is hier breed en er moet flink geremd worden. Dit maakt de langzame, scherpe knik een ideale plek om anderen te passeren. Verstappen maakte er gebruik van in zijn eerste GT3-race op de Nürburgring (NLS9 - 2025) door direct bij de start van P3 naar P1 te schieten.

De eerste bocht is een van de beste plekken om in te halen. Bij Flugplatz komen auto's van de grond. Inhalen is hier vrijwel onmogelijk.

Flugplatz-Schwedenkreuz-Aremberg

Een van de bekendste delen van de Nürburgring leent zich ook aan inhalen. Het stuk van Quiddelbacher-Höhe naar Aremberg is door de hoge snelheden erg link, maar wie zijn runs goed timet kan met behulp van slipstream (en een gezonde dosis lef) posities winnen tijdens de race.

Bergwerk-Kesselchen-Klostertal

Na een aantal kilometer door de bossen te slingeren kunnen coureurs bij Bergwerk eindelijk even ademhalen op een recht stuk. Of toch niet? Op weg naar Klostertal, richting de beroemde Karussell, gaat het flink omhoog. Daardoor is de slipstream behoorlijk effectief en kan je je slag slaan. Maar je krijgt het niet cadeau: het is erg smal en de diverse knikken maken het lastig.

Döttinger Höhe-Tiergarten

Het zal je niet verbazen dat ook de laatste hotspot voor actie een recht stuk is. Dit is gelijk de langste van de Nürburgring. De Döttinger Höhe is ruim 2 kilometer en loopt via Tiergarten naar de beslissende chicane aan het einde van de ronde. Door de lengte van het rechte stuk is het zo mogelijk de beste plek van het circuit om in te halen. Hier zie je auto’s zij-aan-zij – soms drie naast elkaar – volgas vechten om positie. Tot in het gras. Spektakel gegarandeerd.

02 Beste zit- en kijkplaatsen op de Nürburgring

De beste inhaalplekken van de Nürburgring zijn niet per se de beste kijkplaatsen voor toeschouwers. De magie van de Groene Hel zit hem juist in de manier waarop coureurs de grenzen van het circuit opzoeken. Auto’s die tot het randje gaan, en soms er voorbij. De beste kijkplekken langs de Nürburgring zijn juist de stukken waar inhalen praktisch onmogelijk is.

Ga je naar de 24 uur van de Nürburgring, of een andere race op dit circuit, dan zijn dit de beste plekken om de auto’s (en coureurs) in actie te zien.

Hatzenbach

Hatzenbach is een uitdagende combinatie van bochten. Het is een van de favoriete plekken van fans, omdat je op een heuveltje staat en perfect zicht hebt. Er worden hier ook regelmatig brokken gemaakt.

Het is altijd druk bij Hatzenbach. De Nürburgring heeft meer dan 300 meter hoogteverschil. Het uitzicht is geweldig in Wehrseifen.

Adenauer-Metzgesfeld

Wie weleens een crashcompilatie op YouTube heeft gekeken, is vast bekend met Adenauer-Forst. Dat is niet de enige reden waarom toeschouwers hier graag langs de Nürburgring gaan staan. Het is een langzame chicane en daarna heb je de auto’s lang in beeld terwijl ze naar Metzgesfeld scheuren – een andere toffe kijkplek. Loop je verder naar de andere kant van de heuvel, dan is ook Pif-Paf een aanrader.

Wehrseifen-Breitscheid

Een stukje verderop vind je Wehrseifen, waar je auto’s op lage snelheid en van dichtbij kan bekijken. Na de knik ligt Breitscheid, een snelle linkerbocht met betonnen muur aan de buitenkant. Het ligt naast het dorpje Adenau en is door het goede, verre uitzicht een populaire campingplek waar fans een heerlijk feestje bouwen.

Steilstrecke-Karussell

Steilstrecke is een geweldige locatie langs de Nürburgring om raceauto’s te spotten. De wagens komen op hoge snelheid op je af en remmen voor de lange, U-vormige bocht richting de Karussell. Je staat verhoogd en bent door de bomen redelijk beschut, waardoor het op warme, zonnige dagen een fijne plek is.

De beroemde Karussell. Pflanzgarten is een van de spectaculairste stukken van de Nürburgring. Het weer kan elk moment omslaan op de Nürburgring.

Pflanzgarten 1 & 2

We bewaren het beste voor het laatst. Pflanzgarten 1 & 2 zijn een paar bochten die je niet mag overslaan wanneer je de Nürburgring bezoekt. Als je auto’s op hoge snelheid wil zien dansen, moet je hierheen gaan. Je kan er bovendien best makkelijk komen, want vlakbij is de grote parkeerplaats van Brünnchen.