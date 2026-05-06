Kan Verstappen de 24h Nürburgring winnen? Uit de kwalificatie blijkt: ja!

Max Verstappen gaat door met het tonen van zijn uitgebreide racevaardigheden door deel te nemen aan de 24-uursrace op de Nürburgring in mei . Voorafgaand aan die race nam hij deel aan het kwalificatieweekend en er viel veel te leren voor hem en het team. Hier zijn de belangrijkste punten:

01 Verstappen heeft een legitieme kans op de overwinning

Het belangrijkste dat het hele weekend duidelijk was, was dat Verstappen en zijn team de snelheid en kwaliteit hebben om kans te maken op de overwinning in de hoofdrace. Hoewel het op zaterdag moeilijk te zien was hoe goed het team presteerde vanwege de beperkte racetijd, was het op zondag een sterke vertoning.

In de tweede kwalificatiesessie van het weekend was hun Mercedes de eerste auto die een ronde over het circuit aflegde onder de negen minuten. Die ronde kwam er toen het circuit begon op te drogen na een vochtig begin van de sessie.

De tijden begonnen te verbeteren en Team Verstappen was goed op weg naar een snelle ronde, maar door een probleem moesten ze de pits in, wat kostbare tijd kostte. Tegen het einde van de raceperiode was het team uit de top 25 gevallen.

Max Verstappen is still learning about his Mercedes-AMG GT3 Evo © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Na die sessie zei Verstappen: "De auto werkt echt goed. Tegelijkertijd leer ik zelf nog steeds bij als het gaat om de afstelling - we proberen nog steeds kleine dingen om nog meer tempo te vinden. De andere teams werken ook aan fine-tuning en balans en dat is precies wat wij ook doen. Hopelijk komt alles samen voor de hoofdrace."

Later op zondag zette de vorm van Team Verstappen zich voort toen Lucas Auer de auto naar de vijfde plaats reed in de getimede ronden, waarbij hij zijn snelheid liet zien over twee ronden, wat het maximum was dat de sessie toestond. Dat bepaalde hun startpositie voor de tweede race van het weekend, waarmee het kwalificatieweekend werd afgesloten.

De tweede race, die vier uur duurde, begon goed voor Team Verstappen. Met de Nederlander aan het stuur leidde het team het hele veld gedurende de eerste 90 minuten van de sessie.

Verstappen vocht zich een weg door de andere kanshebbers voor de leiding. De problemen met de splitter van eerder in het weekend kwamen echter terug en het team begon terug te vallen in het peloton. Auer was in staat om terug te klimmen vanaf de achterkant van het veld en eindigde uiteindelijk in het midden van het peloton.

Het vermogen van het team om de snelste ronden neer te zetten en langere tijd vooraan te rijden, laat zien dat ze een reële kans maken om het 24-uursevenement in mei te winnen.

02 Betrouwbaarheid is essentieel voor elk team dat hoopt te winnen

De kansen van Team Verstappen op succes hangen af van de vraag of ze hun betrouwbaarheidsproblemen kunnen oplossen.

In enduranceracen is op de baan blijven en zo veel mogelijk ronden rijden waarschijnlijk de belangrijkste factor om te proberen te winnen. Als je het snelste team bent, maar maar de helft van de tijd op de baan bent, win je niet. Hoewel de problemen die Team Verstappen tijdens de kwalificatie had niet ernstig waren, zullen ze problemen in toekomstige sessies willen voorkomen.

Team Verstappen led the field for an extended period during qualifying © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Na de race zei Verstappen: "Tijdens de tweede ronde van mijn tweede stint realiseerde ik me dat er iets mis was. De splitter was afgebroken. Dat is vreemd, want ik heb niemand geraakt, dus ik weet niet hoe het gebeurd is. We moeten het onderzoeken en uitzoeken."

Verstappen hoopt dat deze technische problemen snel kunnen worden opgelost, want hij wil zoveel mogelijk tijd achter het stuur van de Mercedes. Dit komt doordat GT endurance racen heel anders is dan Formule 1, dus hoe meer tijd hij heeft om te oefenen, hoe comfortabeler hij zal zijn in de 24-uursrace.

03 Een opener veld dan verwacht

Het andere belangrijke gegeven in de aanloop naar het 24-uurs raceweekend is dat het veld wel eens opener zou kunnen zijn dan verwacht. Het team van Manthley, Porsche, zou altijd sterk zijn, maar de wisselende leiders in de kwalificatie laten zien dat veel teams een kans hebben om te winnen op de Nürburgring.

Verstappen and Lucas Auer proved they can be competitive at the Nürburgring © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Er waren vier verschillende winnaars of snelste teams in het weekend. BMW, Audi, Aston Martin en Ferrari hadden allemaal winnende auto's, wat laat zien hoe competitief het veld is.

De identiteit van sommige van de snelste teams is ook een verrassing. Terwijl BMW en Audi altijd competitief zouden zijn, behoorden Aston Martin en Ferrari voorafgaand aan het evenement niet tot de koplopers. De teams toonden een snelheidsniveau en consistentie die veel van de andere leiders evenaren.

Dat concurrentievermogen reikte ook verder dan de winnende posities, met de eerste vijf plaatsen in elk evenement altijd met een verscheidenheid aan namen en teams. Team Verstappen zal veel concurrentie hebben in het volledige evenement in mei.

Er waren echter genoeg positieve punten voor Team Verstappen in het kwalificatieweekend op de Nürburgring. Hoewel betrouwbaarheidsproblemen een probleem waren, toonde het team hun snelheid in een zeer competitief veld.