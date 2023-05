Maak kennis met Breaking Beyond, een nieuwe Red Bull TV show die de breaking- en hiphopcultuur over de hele wereld verkent door bij elke aflevering een andere stad te bezoeken.

In de serie laten Red Bull BC One All Stars Menno , Ronnie , Junior , Shigekix , Neguin en Kastet hun crew leden kennismaken met hun stad en thuisland, terwijl ze hun lokale cultuur en de belangrijke rol van hun break scène uitlichten.

Duik in het hart van de dansscene in Goma (Congo), Tokio (Japan), Las Vegas (VS), Rotterdam (Nederland), Sao Paolo (Brazilië) en New York (VS), om te ontdekken hoe de locatie van invloed is geweest op ieder zijn eigen dansverhaal .

01 Junior en Shigekix ontdekken de empowerment van de volgende generatie in Goma

45 min Junior stelt Shigekix voor aan de stad Goma Junior en Shigekix bezoeken Goma in de Democratische Republiek Congo om de plaatselijke hiphopcultuur te verkennen.

In de eerste aflevering van Breaking Beyond bezoekt Shigekix Goma de geboorteplaats van b-boy Junior. Hij verliet Goma als jong kind toen hij polio opliep en verhuisde naar Frankrijk voor een behandeling die in Goma niet beschikbaar was. Hij nodigde de Red Bull BC One kampioen van 2020 , Shigekix uit Japan, uit naar zijn geboorteplaats.

De breaking scene in Goma gaat niet over grote competities of kampioenschappen, maar over het bereiken van mensen in nood. Junior maakt deel uit van Project Congo, een collectief van breakers uit Goma die evenementen organiseren die de lokale gemeenschap sterker maken door middel van kunst en dans. In Congo is het moeilijk om een baan te vinden als je klaar bent met school, waardoor kinderen niets te doen hebben en sommigen vervallen in het bendeleven. Project Congo is een manier om kinderen te helpen waar niemand om geeft. Voor hem kunnen dans en kunst levens redden en zijn volk helpen te geloven dat er iets kan veranderen.

Junior helpt mee opbouwen met Project Congo © Pamela Tulizo

Het bezoek liet Shigekix het verschil zien tussen de Japanse breaking scene en de Goma-scene, hij ontdekte dat: "In mijn land mensen breaken om plezier te hebben, maar hier is het een manier om te overleven ."

02 Neguin en Kastet voelen de Braziliaanse Ginga in Sao Paulo

46 min Neguin laat Kastet São Paulo zien B-girl Kastet gaat samen met b-boy Neguin São Paulo in om de levendige mix van de Braziliaanse breakstijl te ervaren.

In Sao Paulo, Brazilië, probeert Neguin tweevoudig Red Bull BC One kampioen Kastet de passie te laten zien die Brazilianen hebben achter alles wat ze nastreven. Van capoeira en Braziliaans Jiu Jitsu tot streetdancestijlen zoals Passinho, geboren en beoefend in de favela's.

In Sao Paulo speelde breaken een belangrijke rol om de jeugd een alternatief te bieden voor het straatleven en een veilige plek om zich uit te drukken. Maar het was niet gemakkelijk; ze moesten opstaan en vechten voor ruimte om te dansen in de stad. Het was op het station van Sao Bento waar de hiphopcultuur voor het eerst begon. Neguin neemt Kastet mee om veel van de eerste generatie breakers, MC's en promotors te ontmoeten, waaronder b-boy Helio en Nelson Triunfo.

Neguin laat Kastet alle aspecten van zijn levensstijl zien © Little Shao

Helio vertelt: "Dankzij het werk van Nelson Triunfo konden mensen een veilige plek vinden om te zijn", zoals het station van Sao Bento. En de vrijheid en inclusiviteit van de kunstvorm maakten breaken tot iets dat mensen in de stad bij elkaar bracht.

03 Ronnie en Neguin volgen de droom van artistieke vrijheid in Las Vegas

45 min Ronnie en Neguin verkennen Las Vegas Ronnie en Neguin ontmoeten professionele artiesten, verkennen de roots van Full Force Crew en chillen met Jabbawockeez in Las Vegas.

In de glitter van Las Vegas jagen allerlei artiesten hun droom na om fulltime artiest te zijn. Hetzelfde geldt voor b-girls en b-boys. Volg Ronnie en Neguin terwijl ze de unieke dynamiek van de stad onthullen.

Ze onthullen alle verschillende manieren waarop breakers hun creatieve brood verdienen in Las Vegas. Ronnie's carrière is een bewijs van de kansen in Las Vegas. Hij geeft toe dat "ik in 2005 nooit had gedacht dat ik een baanbrekende carrière zou hebben, het was gewoon iets dat ik deed voor de lol met mijn crew." In de loop der jaren bereikten ze een professioneel niveau van ondernemerschap dat leidde tot een professionele baanbrekende carrière voor Ronnie. Nu, decennia later, zorgt hij voor zijn gezin door middel van de kunstvorm en geeft hij les aan de volgende generatie b-boys en b-girls in zijn dansstudio, eigendom van de crew, 'District'.

Ronnie en Neguin verkennen Las Vegas en de mogelijkheden voor artiesten © Carlo Cruz

Ronnie laat Neguin zien dat er in Las Vegas "zoveel kansen zijn voor mensen om na te streven wat ze willen als artiest."

04 Shigekix en Ronnie ontdekken de Shokunin-spirit in Tokio

42 min Shigekix laat Ronnie Tokyo zien B-boys Shigekix en Ronnie onthullen het geheim van Tokio: Het streven naar perfectie in dans, eten en vakmanschap.

In Tokio laat Shigekix Ronnie kennismaken met ' Shokunin-spirit ', de Japanse manier om je vak aan te scherpen en elk aspect van wat je doet te perfectioneren. Het is deze mentaliteit die Shigekix aanwijst aan het consistente hoge niveau van de breaking scene in zijn stad. "Als je danst, gaat het niet alleen om dansen, het gaat er meer om altijd na te denken over hoe je iets onder de knie kunt krijgen."

De Japanse cultuur streeft naar perfectie. Dit noemt men Shokunin spirit © Little Shao

Deze reis liet Ronnie de werkethiek zien die de Shokunin-spirit in de basis van de Japanse cultuur heeft gebracht, en waarom breakers uit Tokio en de rest van Japan consistent zijn in het voortbrengen van concurrenten van hoog niveau.

05 Menno en Junior ontdekken hoe breakers zichzelf opnieuw uitvinden in Rotterdam

43 min Menno en Junior chillen in Rotterdam B-boys Menno en Junior verkennen de Rotterdamse breaking scene, de verhalen van Nederlandse pioniers en het leven na het breaken.

In Rotterdam leert Junior over de inspirerende impact van breaken in de Nederlandse scene, terwijl drievoudig Red Bull BC One kampioen Menno hem de stad laat zien.

Menno neemt Junior mee om de Nederlandse pioniers Carlos, Paulo, Magic Mike en Lloyd te ontmoeten.

Paulo en Magic Mike delen een band doordat ze beide breakers met een handicap zijn. Magic Mike is een legende en een grote inspirator voor Junior en Paulo liep net zoals Junior polio op.

Carlo deelt in Breaking Beyond zijn overwinningsverhaal van een verlegen man die stotterde, die door dans zichzelf leerde te accepteren: "Ik begon van mezelf te houden en mezelf opnieuw uit te vinden, dat is iets unieks, en daarom oefen en dans ik nog steeds om deel uit te maken van de hele cultuur.”

Menno en Junior ontmoeten dan b-boy Redo , ook geboren met een handicap. In 2014 zocht hij voor het eerst online naar breakdance, waarbij de video van Junior naar voren kwam en wat hem onmiddellijk inspireerde. Nu heeft Redo internationale bekendheid verworven als theaterartiest en danste hij als openingsact van het Eurovisiesongfestival, voor een kijkerspubliek van 180 miljoen mensen.

Breaken deed me inzien wat mensen zagen als een zwakte, eigenlijk een kracht was B-boy Redo

In een gesprek met Menno en Junior tonen Redo’s woorden de kracht van inspiratie die hij gevonden heeft door het breaken: “Het ontdekken van breaken was voor mij een manier om in plaats van misschien in de schaduw of in de hoek te blijven staan, comfortabel genoeg zijn om voor een publiek op het podium te stappen. Het omarmde al mijn verschillen, en het me deed inzien wat mensen als een zwakte zagen eigenlijk een kracht was.”

Menno en Junior ontmoeten lokale pioniers om hun verhalen te horen © Little Shao

Redo legt verder uit: “we vieren verschillen, en dit is wanneer je macht krijgt. Dit is wanneer je een gemeenschap krijgt. Mensen met verschillende achtergronden maakten deze kunstvorm zo sterk. Als je kijkt naar de gehandicapte b-boys, waren zij het die vanaf het begin de pioniers waren van veel break bewegingen .”

Menno stelt Junior voor aan zijn nieuwe studio 'OTB Movement', waar hij zegt dat het plan is, "om een toekomst op te bouwen, niet alleen voor mij maar ook voor andere opkomende talenten in breaken." En in een gesprek met Menno's crew, de Hustle Kidz, somt b-boy Shane voor Junior de belangrijke rol op die breaken in zijn leven heeft gespeeld: "Het is zoveel meer dan alleen een dans. Je kunt je eigen persoonlijkheid ontwikkelen en het helpt je echt bij het maken van levenskeuzes .”

06 Maak kennis met New York, de bakermat van hiphop

42 min NYC verkennen met Alien Ness en Grandmaster Caz Alien Ness en Grandmaster Caz nemen ons mee naar de kern van het breaken in de Bronx van New York City.

De cirkel is rond met de Red Bull BC One World Final 2022 die terugkeerde naar de bakermat van de hiphopcultuur, New York City. Ronnie, Neguin, Shigekix en Junior bevinden zich in het mekka van het breaken en halen inspiratie uit het horen van de diepere verhalen uit de geschiedenis van legendes die aanwezig waren toen hiphop en breaken voor het eerst begonnen.

Ze spreken met de legendarische MC en DJ, Grandmaster Caz, die hen vertelt: “Dat we in de jaren 70, toen de Bronx financieel, economisch, spiritueel en op alle andere manieren failliet was, iets nodig hadden om ons uit te drukken dus trokken we naar de muziek. We luisterden naar de muziek van onze ouders. Maar we hebben de delen van die beats, die kleine pauze-partijen en de drumpartijen uit de nummers gehaald, en dat is wat de muziek van hiphop heeft doen ontstaan.”

Hiphop voedt een basisbehoefte in ons allemaal, een behoefte aan expressie, een behoefte aan cultuur Grandmaster Caz

Ronnie verkent de straten van NYC © Little Shao

Nu de hiphopcultuur zich over de hele wereld heeft verspreid , is Grandmaster Caz trots om te zien hoe het overal wordt gevierd. Op de vraag waarom hij denkt dat de cultuur voor zo velen zo populair en belangrijk is geworden, antwoordt hij dat dit komt omdat “het een basisbehoefte in ons allemaal voedt, een behoefte aan expressie, een behoefte aan cultuur. En hiphop belichaamt de vier fundamentele elementen van cultuur; dans, spoken word, kunst en muziek.”