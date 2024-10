Dit zijn de beste aanvallers in EA FC 25

In EA FC 25 is de aanval het belangrijkste aspect om een potje te winnen. Uiteraard wil dat niet zeggen dat de andere onderdelen van je veld niet belangrijk zijn, in tegendeel. Toch zijn de meeste spelers opzoek naar een spits die goed kan scoren. Wellicht wil jij er eentje die kopsterk is, omdat je vaak vanuit standaardsituaties probeert te scoren? Of juist een kleinere, snellere spits met een goed afstandschot? Wij zetten de beste EA FC 25 aanvallers op een rij, voor ieder budget!

EA FC 25 beste aanvaller onder 50.000 coins!

Voor iemand met een zeer laag budget raden we Viktor Gyökores aan. De zweed beschikt over geweldige statistieken, en is ook nog eens tweebenig. Waardoor je hem zowel van de linker als rechterkant kan laten opkomen. Voor nog geen 2000 munten is dit een absolute no-brainer in een team van een beginnende speler.

Bevinden we ons iets meer richting de bovenkant van het budget van 50.000 munten, dan komen we al snel uit bij spelers als Harry Kane en Lautaro Martinez (gouden kaartjes). Onze voorkeur gaat uit naar Martinez, met name wegens zijn pace. Kane zal echter een fijnere kaart zijn voor spelers die iemand zoeken die kopsterk is en vaak vanuit een standaard situatie willen scoren. Een andere optie is de inform-variant van Robert Lewandowski, die op het moment van schrijven net geen 50.000 munten kost.

EA FC 25 beste aanvaller onder 125.000 coins!

De volgende stap die we zetten is richting de 125.000 coins, wat voor meer ervaren spelers geen groot budget zal zijn. Hier springt bij ons Antoine Griezmann in het oog. De Fransman is net zoals vorig jaar enorm goed, en beschikt over een PlayStyle, namelijk Finesse Shots. Ben jij dus van de lange afstandschoten, dan is Griezmann een absolute topper die met name vanaf de rechterkant een hele sterke spits is.

Een andere optie, mocht een LaLiga-speler je niet bevallen, is Alan Shearer . De Engelse Icon kost net geen 125.000 munten en is enorm goed in de lucht. Dit komt mede door zijn PlayStyle+: Power Header. Wederom zo een kaart die het goed doet in standaard situaties en die goede voorzet er zonder problemen in zal koppen.

EA FC 25 beste aanvaller onder 500.000 coins!

Diego Forlan © GettyImages

Het volgende budget is 500.000 munten, wat voor goede traders en spelers haalbaar moet zijn. De eerste kaart die hier uit het oog springt is Rafael Leão , de Portugees kost momenteel 425.000 munten en valt dus mooi binnen ons budget. Het enige nadeel van deze speler is dat hij eigenlijk beter tot zijn recht komt als linker vleugelspeler, maar als alternatief ook in de spits gebruikt kan worden.

Ben je dan opzoek naar een echte spits dan is de Base Hero van Diego Forlán een absolute aanrader. Met zijn Power Shot PlayStyle+ is het maken van een doelpunt werkelijk kinderspel. Daarnaast is de Argentijn goed met beide benen, wat hem enorm flexibel maakt.

De beste EA FC 25 aanvallers met ongelimiteerd budget!

Ronaldo Nazario © Getty Images

Wij verwachten niet dat dit veel gaat veranderen maar vinden het toch leuk om deze categorie te doen. Wat nou als je alle munten van de wereld had? Dan is uiteraard Ronaldo Luís Nazário de Lima, beter bekend als R9 , de beste keuze als het gaat om aanvallers. Met 14.500.000 munten is het meteen ook de duurste speler van het hele spelletje.

Heb je wat minder te besteden? Dan is Mia Hamm een enorm goede keuze, die wordt gezien als een van de beste voetbalsters aller tijden. Met zowel Ronaldo als Hamm doe je geen miskoop. De laatste die we moeten noemen, is Kylian Mbappé . De Franse sterspeler is net zoals de afgelopen jaren de beste spits buiten de eerder genoemde Icon-kaarten om. En zijn gouden kaartje kost maar een kleine vier miljoen munten, koopje toch?