FC IQ: De nieuwe persoonlijke tactieken in EA FC 25

Ontwikkelaar EA Sports heeft onlangs EA FC 25 aangekondigd, dat wederom veel nieuwe functies bevat. Een daarvan is FC IQ, een nieuwe en verbeterde versie van de al bestaande ‘custom tactics’ , waarmee je de acties van je spelers en team nog meer naar jouw hand kunt zetten.

Wat is FC IQ?

Zoals gezegd is FC IQ de nieuwe allesomvattende manier om je team en spelers aan te sturen in EA FC 25. De nieuwe personaliseerbare tactieken gaan uit drie lagen bestaan, waarvan de basis nog steeds de van EA FC 24 bekende ‘Custom Tactics’ zijn. Deze worden in de nieuwste EA FC-versie uitgebreid met zogenaamde ‘spelersrollen’ en ‘Smart Tactics’. Hiermee hoopt de ontwikkelaar spelers meer tactische mogelijkheden te geven en zodoende het spel nog realistischer te maken.

Vernieuwde Custom Tactics

De basis van je persoonlijke tactieken zijn niet veel veranderd ten opzichte van EA FC 24. Je stelt nog steeds in hoe je wil dat je team beweegt tijdens de opbouw en het verdedigen en in welke formatie dat gebeurt . Wel is de vormgeving vernieuwd in de hoop zo de gemaakte keuzes te verduidelijken.

Met dat zelfde doel voor ogen heeft EA in de aankomende editie ook een soort automatisch gegenereerde conclusie toegevoegd aan de Custom Tactics. Deze geeft je inzicht in de sterke en zwakke punten van de door jou gekozen tactieken. Eenmaal tevreden met je keuze heeft EA een tweede quality of life vernieuwing doorgevoerd in de vorm van deelbare tactiek-codes . Zo kun je vanaf EA FC 25 jouw tactische meesterzetten in één simpele stap delen met al je vrienden door ze simpelweg een code te sturen, in plaats van iedere tactische keuze los te moeten delen.

Unieke spelersrollen

De nieuwe spelersrollen gaan bepalen hoe een speler reageert wanneer hij niet aan de bal is, in zowel aanvallend als verdedigend opzicht . Dat betekent vanzelfsprekend dat er voor iedere positie unieke spelersrollen zijn, aangezien je van een spits niet hetzelfde verwacht als van een vleugelverdediger. In totaal zijn er 52 beschikbare spelersrollen , wat neerkomt op ongeveer 3 á 4 per positie.

Daarmee zijn we er echter nog niet, want om nog meer realisme te bewerkstelligen kan niet iedere speler zomaar iedere rol vervullen. Om te bepalen welke spelers de kwaliteiten bezitten een bepaalde rol in je team te kunnen spelen, en hoe goed ze in die rol zijn, heeft EA de afgelopen jaren data verzameld uit echte wedstrijden . Hierdoor wordt het dit jaar hopelijk nog belangrijker een team samen te stellen bestaande uit spelers die daadwerkelijk passen bij jouw speelstijl, dan simpelweg de beste en meest ‘meta’ spelers te verzamelen.

Smart Tactics

De nieuwe ‘Smart Tactics’ laten zien hoe zowel de spelersrollen als ‘Custom Tactics’ in elke wedstrijd worden gebruikt. Het voegt een nieuwe dimensie toe aan elk duel , waarbij je de impact van je keuzes direct ervaart.

Daarnaast biedt ‘Smart Tactics’ real-time tactische suggesties tijdens de wedstrijd op basis van wat er op het veld gebeurt. Zo kun je nu op elk moment t actische veranderingen of wissels doorvoeren , dankzij nieuwe prompts die op het scherm verschijnen.