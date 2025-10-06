EA FC 26: Handleiding voor de beste camera, controller en spelinstellingen

EA Sports FC is terug met de nieuwste editie en met een aantal grote veranderingen in FC 26 wil je er zeker van zijn dat je de best mogelijke instellingen hebt.

Een van de grootste veranderingen is te vinden in de spelinstellingen van EA Sports FC 26. EA heeft online en offline gameplay volledig gescheiden, dus als je het verschil begrijpt, zal dat je spelervaring ten goede komen.

Er zijn ook veel opties voor een betere toegankelijkheid, naast de gebruikelijke vaardigheidsniveaus en aangepaste schuifregelaars die je naar eigen wens kunt aanpassen.

01 Beste controllerinstellingen in EA Sports FC 26

Zorg ervoor dat je FC 26 controller goed is ingesteld. Persoonlijke voorkeuren kunnen het verschil maken, dus zorg ervoor dat je op de hoogte bent van een aantal nieuwe functies van dit jaar.

Je kunt kiezen uit vier standaardinstellingen die je kunt openen op het tabblad Besturingselementen aanpassen . Dit zijn klassiek, alternatief, twee knoppen en één knop.

Pas de instellingen van de controller aan je persoonlijke voorkeuren aan © EA Sports

De klassieke configuratie zal voor iedereen het meest bekend zijn. Dit zijn de instellingen die we aanraden, omdat dit de standaard invoer in het spel is. Je kunt echter eenvoudig elke aangepaste configuratie kiezen.

Ga gewoon naar het tabblad Besturingselementen aanpassen en kies de standaardconfiguratie die je wilt. Van daaruit kun je specifieke besturingselementen selecteren en ze omwisselen met andere ingangen om de gewenste controlleropstelling te krijgen.

Een belangrijk punt dit jaar is dat getimed finishen uit het spel is gehaald. Dit betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken over het aan- of uitzetten hiervan.

02 Top camera-instellingen voor FC 26 gameplay

Er is een gloednieuwe camera-instelling in FC 26. Deze heet UT Competitive Camera en is alleen beschikbaar in Ultimate Team stadions. Als deze instelling is ingeschakeld, maar je speelt niet in een Ultimate Team stadion, dan zal het spel standaard je andere voorkeuren gebruiken.

De UT competitiecamera is alleen beschikbaar in Ultimate Team stadions © EA Sports

Afgezien van de nieuwe camera-instelling blijft de topcamera-instelling voor FC 26-gameplay grotendeels ongewijzigd ten opzichte van de iteratie van het spel van vorig jaar. Tele Broadcast blijft favoriet bij de profs, en velen verkiezen de klassieke singleplayer-camera boven de nieuwere 'Tactical'-instelling.

Eigenlijk is er geen goed of fout antwoord. De camera-instellingen komen neer op persoonlijke voorkeur en wat voor jou werkt.

Je kunt je instellingen snel aanpassen in het tabblad Camera-instellingen. Hiermee kun je alles aanpassen, van hoogte en zoom tot bewegingssnelheid.

03 FC 26 gameplay-instellingen die je meteen moet veranderen

De grote verandering in de gameplay van EA Sports FC 26 dit jaar is het grote verschil tussen online en offline gameplay. Dit wordt verder uitgelegd op onze pagina met nieuwe functies voor FC 26 , waar de verschillen tussen competitieve en authentieke gameplay worden uitgelegd.

Bij online of competitieve gameplay ligt de nadruk op reactiesnelheid. Snelle spelers voelen explosief aan en alles is gericht op competitief spel en hoe je je individuele spelers bestuurt.

Séan Garnier krijgt de nieuwe instellingen van EA FC 26 onder de knie © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Als je dit vergelijkt met offline, of 'Authentieke' gameplay, is het veel langzamer. Deze gameplay is het meest realistisch, is minder afhankelijk van tempo en komt zo dicht mogelijk bij het mooie spel zoals we dat kennen. Als het langzame speltempo in de Authentic-instellingen niets voor jou is, kun je deze instelling zelfs in je offline speltypen wijzigen om gebruik te maken van de snellere en dynamischere Competitive-instellingen.

Zoals altijd kun je de spelinstellingen nog steeds volledig aanpassen aan je eigen voorkeur. Met behulp van de aangepaste schuifregelaars voor zowel spelerbesturing als CPU kun je deze aanpassen om jouw perfecte instellingen te vinden.

Het aanpassen van deze instellingen is alleen van toepassing op offline speltypen. Verwacht niet dat je deze schuifregelaars aanpast en je spelers online op maximale snelheid over het veld ziet razen.

04 Pro-instellingen vs standaard: wat de beste spelers gebruiken

Gebruik de competitieve spelinstelling. Hierdoor staan de meeste instellingen op dezelfde voorinstelling als bij de profs.

Een van de belangrijkste instellingen om te controleren is Pass Receiver Lock. Zorg ervoor dat deze staat ingesteld op Late, want dan heb je tot het allerlaatste moment de tijd om van gedachten te veranderen over de richting van je pass, waardoor je de beste kans hebt om balbezit te behouden.

Zorg ervoor dat de Pass Receiver Lock is ingesteld op Late © EA Sports

De volgende grote vraag is Geavanceerd Verdedigen of Tactisch Verdedigen. Veel profs gebruiken Tactisch Verdedigen, dat automatisch het meest geschikte tackeltype selecteert, maar ook dit is persoonlijke voorkeur.

Als je meer controle wilt over de invoer, selecteer dan Geavanceerd Verdedigen om ervoor te zorgen dat je het gewenste tackeltype te zien krijgt van je geselecteerde invoer.

Zorg ervoor dat Luchtballen en Losse ballen zijn geselecteerd voor automatisch wisselen. Dit zorgt ervoor dat je alleen op dit moment spelers wisselt en de rest blijft een handmatige invoer van jou.