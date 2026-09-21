Wie zijn de snelste spelers in EA FC 27?

EA FC 27 geeft je de kans om je droomvoetbalteam samen te stellen in Ultimate Team , of de leiding over je favoriete club te nemen en ze naar de overwinning te leiden in de Career-modus. Welke modus je ook speelt, spelers met veel snelheid kunnen aan beide kanten van het veld van pas komen. Een snelle centrale verdediger kan terugrennen om te voorkomen dat een spits doorbreekt naar het doel, terwijl een snelle vleugelspeler binnen enkele seconden een verdedigingsactie kan omzetten in een tegenaanval.

In EA FC 27 wordt de snelheidsstatistiek van een speler berekend door het gemiddelde te nemen van zijn acceleratie en sprintsnelheid. Om je te helpen de snelste speler te vinden die goed bij je team past, vind je in de onderstaande lijst hun club, nationaliteit, positie, snelheidsgerelateerde statistieken en hun algemene beoordeling.

Dit is slechts de top 10 van snelste spelers in EA FC 27, maar er zijn nog tal van anderen die bijna net zo snel zijn en net zo nuttig kunnen zijn in je team als je ze op de juiste manier inzet.

01 Kylian Mbappé

Kylian Mbappé is the fastest player in EA FC 27 © EA Sports

Club: Real Madrid

Nationaliteit: Frans

Positie: ST/ LW

Snelheid: 96

Acceleratie: 97

Sprintsnelheid: 96

OVR: 91

Kylian Mbappé is de snelste speler en heeft ook de hoogste algemene beoordeling in EA FC 27. De razendsnelle acceleratie van de spits van Real Madrid gaat gepaard met een al even indrukwekkende sprintsnelheid, wat betekent dat hij, zodra hij op snelheid is, de meeste spelers achter zich laat. In combinatie met uitstekende dribbel- en schietstatistieken maakt Mbappé’s snelheid hem tot de ultieme spits.

02 Karim Adeyemi

Karim Adeyemi is fast, but will his stamina last the full match? © EA Sports

Club: Barcelona

Nationaliteit: Duits

Positie: RM

Snelheid: 95

Acceleratie: 96

Sprintsnelheid: 95

OVR: 82

Nu Adeyemi deze zomer de overstap heeft gemaakt van Borussia Dortmund naar Barcelona, is zijn snelheid een bron van zorg voor verdedigers in La Liga. Met zijn 24 jaar heeft hij nog alle tijd om zijn ware potentieel te ontplooien en zich nog verder te ontwikkelen. Hoewel zijn sprint- en acceleratiecijfers hoog zijn, zorgen zijn uithoudingsvermogen en kracht ervoor dat hij niet de hele wedstrijd kan blijven sprinten, en dat hij relatief makkelijk van de bal kan worden geduwd als een verdediger hem inhaalt.

03 Oliver Burke

Oliver Burke is an affordable option if you're looking for speed © EA Sports

Club: Union Berlin

Nationaliteit: Schots

Positie: ST

Snelheid: 95

Acceleratie: 93

Sprintsnelheid : 96

OVR: 73

Oliver Burke is een zilveren speler in Ultimate Team en zijn snelheidsstatistieken springen er echt uit. Maar omdat zijn scores over het algemeen wat lager liggen, is hij een betaalbaardere optie in carrièremodi waarin je een team uit een lagere divisie wilt opbouwen. Hij heeft ook de vaardigheden ‘Quick Step’ en ‘Rapid’, waardoor hij sneller accelereert tijdens explosieve sprints en hogere sprintsnelheden haalt tijdens het dribbelen.

04 Gabriel Silva

Gabriel Silva is an explosive sprinter © EA Sports

Club: SC Braga

Nationaliteit: Braziliaans

Positie : LW

Snelheid: 95

Acceleratie: 94

Sprintsnelheid: 96

OVR: 74

Gabriel Silva is een topkeuze voor spelers die op zoek zijn naar wat veelzijdigheid in hun aanvallers. Hij kan spelen als linksbuiten, linksmidden, rechtsmidden of als spits, en kan vanaf de bank komen om in de slotfase van een wedstrijd een broodnodige snelheidsboost te geven.

Hij profiteert van de vaardigheid Quick Step+, waardoor hij aanzienlijk sneller accelereert tijdens explosieve sprints. De vaardigheid Technical zorgt er ook voor dat hij sneller gecontroleerd kan sprinten en nauwkeurig brede bochten kan maken tijdens het dribbelen. Door deze twee te combineren kan hij een lastige tegenstander zijn voor verdedigers, maar houd er rekening mee dat hij slechts een zilveren speler is.

05 Sirlord Conteh

Sirlord Conteh is a great speedy option for lower league teams © EA Sports

Club: Heidenheim

Nationaliteit : Duits

Positie: ST

Snelheid: 95

Acceleratie: 94

Sprintsnelheid: 95

OVR: 69

Conteh is ook een zilveren speler en staat in de 2. Bundesliga bekend om zijn explosieve snelheid, of hij nu op zijn favoriete positie als spits speelt of op de rechtervleugel. Zijn zwakke punten zijn zijn twee sterren voor zijn zwakke voet en zijn lage statistieken voor kracht en uithoudingsvermogen.

Hij mist ook de dodelijke afwerking die andere spitsen wel hebben. Net als Burke is hij een solide keuze voor teams uit lagere divisies in de Career-modus of om wat tempo toe te voegen aan een zilveren Ultimate Team.

06 Jean-Mattéo Bahoya

Jean-Mattéo Bahoya combines trickery and pace in his attacks © EA Sports

Club: Leeds/Frankfurt

Nationaliteit: Frans

Positie: LM

Snelheid : 94

Acceleratie: 91

Sprintsnelheid: 97

OVR: 76

Bahoya speelt momenteel op huurbasis bij Leeds, maar staat onder contract bij Frankfurt. Deze transfer is een teken van zijn toekomstpotentieel, en zijn snelheid speelt een grote rol in het feit dat hij zo’n lastige speler is. Zijn viersterren-trucs, dribbels en balbeheersing kunnen verdedigers flink in de problemen brengen en passen goed bij zijn favoriete rol als linkermiddenvelder.

Hij kan ook spelen als aanvallende linkervleugelspeler, of centraal op het middenveld als CM of CAM. In een aanvallende rol kan hij zijn snelheid en dribbelkwaliteiten gebruiken om de zestien in te snijden of kansen te creëren voor zijn teamgenoten.

07 Tabitha Chawinga

Tabitha Chawinga – the fastest woman in FC 27 © EA Sports

Club: OL Lyonnes

Nationaliteit: Malawisch

Positie: LW

Snelheid: 94

Acceleratie : 94

Sprintsnelheid: 94

OVR: 87

Chawinga heeft de hoogste snelheidsscore van alle vrouwelijke spelers in EA FC 27. Naast haar snelheid van 94 is ze een dodelijke afmaker, een soepele dribbelaar en sterk genoeg om verdedigers van de bal af te houden. Hoewel linksbuiten haar favoriete positie is, kan ze ook als pure spits spelen, of als aanvallende middenvelder, om verdedigers uit hun positie te lokken of als tweede spits te fungeren.

Met de vaardigheden Quick Step+ en Rapid krijgt haar snelheid nog een extra boost, met aanzienlijk snellere acceleratie tijdens explosieve sprints en hogere sprintsnelheden tijdens het dribbelen.

08 Moussa Diaby

Not the strongest of players, but can Moussa Diaby really move © EA Sports

Club: Leverkusen

Nationaliteit: Frans

Positie: RM

Snelheid: 94

Acceleratie: 94

Sprintsnelheid: 94

OVR: 82

Moussa Diaby is terug in de Bundesliga na zijn late, spectaculaire overstap van Al-Ittihad afgelopen zomer. Leverkusen zal blij zijn met zijn snelheid en dribbelvaardigheid aan beide kanten van het middenveld, waardoor ze de bal beter naar gevaarlijkere zones kunnen brengen.

Als je Diaby in je team wilt opnemen in EA FC 27, is het goed om te weten dat zijn kracht 46 is. Hoewel hij waarschijnlijk de meeste spelers in een sprintje achter zich kan laten, zullen verdedigers die hem onder druk zetten waarschijnlijk makkelijker de bal kunnen heroveren dan bij andere spelers op deze lijst. Toch is Diaby een solide keuze als je op zoek bent naar een Franse of Bundesliga-speler voor je Ultimate Team, of gewoon naar een motor voor één kant van je Career Mode-team.

09 Anthony Elanga

Two-footed and pacy – Anthony Elanga is a rare commodity © EA Sports

Club: Newcastle

Nationaliteit: Zweeds

Positie: RW

Snelheid: 94

Acceleratie: 93

Sprintsnelheid: 94

OVR: 79

De voormalige speler van Manchester United en Nottingham Forest is bij zijn huidige club Newcastle hard op weg om zich te profileren als een gevaarlijke vleugelspeler in de Premier League. Naast zijn bliksemsnelle snelheid beschikt hij ook over sterke dribbelvaardigheden en een behoorlijke afronding.

Maar het is vooral zijn vijfsterren-zwakke voet die Elanga echt laat opvallen. Doordat hij met beide voeten vol vertrouwen kan dribbelen, passen of schieten, raken verdedigers in de war of houden ze afstand van Elanga.

Daardoor kun je makkelijker een verdediger passeren en een teamgenoot aanspelen, wat hem een topkeuze maakt om vermoeide verdedigers te verslaan.

10 Gerso

Gerso remains quick even in his mid-thirties © EA Sports

Club: Incheon United

Nationaliteit: Portugees

Positie: RM

Snelheid: 94

Acceleratie: 94

Sprintsnelheid: 94

OVR: 70

Gerso is de oudste van de snelste spelers in EA FC 27 en speelt momenteel in de K League 1. Ondanks dat hij de oudste speler op deze lijst is, heeft Gerso nog steeds een score van 94 voor tempo, versnelling en sprintsnelheid. Dat gezegd hebbende, maken zijn viersterren-trucs en driesterren-zwakke voet hem nog steeds een goede optie om een tegenstander op de vleugel te passeren en de bal in het strafschopgebied te krijgen.

Door zijn lagere scores op passen en verdedigen is hij beter geschikt voor een aanvallende rol dan voor een rol waarbij het creëren van kansen of teruglopen centraal staat.

Over de auteur Wie is Chris Jecks? Chris schrijft al meer dan 10 jaar over games voor verschillende merken, waaronder PCGamesN, GameRant, Destructoid en Twinfinite. Hij heeft in die tijd duizenden handleidingen en recensies geschreven en is een expert op het gebied van actie-RPG’s, shooters en racegames. Hij heeft ook een zwak voor goede indiegames, waarover hij gedurende zijn hele carrière uitgebreid heeft geschreven.