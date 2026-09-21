Zo unlock je de Red Bull-cosmetics in FC 27

Het tenue dat je team draagt, is een essentieel onderdeel van het personaliseren van je ervaring in EA Sports FC 27. Dit jaar kun je een Red Bull-tenue en een aantal andere cosmetische items vrijspelen. Hieronder vind je de stappen die je moet volgen om ze aan je club toe te voegen.
01
Hoe krijg je Red Bull Wings-tenues
De Red Bull-tenues zijn gekoppeld aan de Red Bull Wings Cup, een toernooi dat op 18 september in de game van start gaat. Het staat open voor iedereen en geeft je de kans om mee te dingen naar een plek in de nationale finale van jouw regio en de wereldfinale van de Red Bull Wings Cup in Miami.
Tot die tijd kun je de Red Bull Wings-tenues voor FC 27 vrijspelen door de QR-code op de speciale Red Bull-blikjes te scannen. Zodra je je blikje hebt gekocht en de code hebt gescand, word je gevraagd om op deze pagina in te loggen op je EA-account en de achtcijferige code in te voeren die op het blikje staat.
Zodra je de code hebt ingewisseld en deze aan je account is toegevoegd, krijg je een aantal verschillende in-game beloningen. Die beloningen zijn:
- 1 speler-item op huurbasis voor 7 wedstrijden
- 250 seizoenspunten
- 2x Red Bull Wings Cup-tenues
Zodra je een blikje hebt, moet je de codes uiterlijk op 27 augustus 2027 inwisselen. Je hebt dus bijna tot de release van FC 28 de tijd om je Red Bull-tenues te bemachtigen.
02
Hoe krijg je Red Bull stadion en club cosmetics
De Red Bull VIP-banner, twee themashirts en de Red Bull-tifo worden automatisch toegekend aan bepaalde FC 27-spelers.
Als je zowel EA Sports FC 26 als EA Sports FC 27 op hetzelfde EA-account hebt gespeeld terwijl je verbonden was met internet vóór 1 november 2026, worden de cosmetica automatisch aan je account toegevoegd zodra je het spel opstart. Als je al hebt gespeeld en in aanmerking komt, kijk dan of de items in het gedeelte ‘Stadion’ van het tabblad ‘Ultimate Team Club’ staan.
03
Hoe doe je mee aan de Red Bull Wings Cup
Er zijn ook twee competities waaraan je kunt deelnemen om in-game beloningen te krijgen. Dat zijn de Open League, die alleen op PlayStation beschikbaar is via het gedeelte ‘Toernooien’, en de University League, die in de Rush-modus van FC 27 wordt gespeeld.
Om de Open League te spelen, ga je naar de modus ‘Spelen’ in Ultimate Team, selecteer je het tabblad ‘Toernooien’ en schrijf je je in voor de competitie. Je kunt hetzelfde proces volgen via de Rush-modus om de University League te spelen. De toernooien beginnen op 28 september.
Als je genoeg wedstrijden wint, neemt het Red Bull-team contact met je op over deelname aan de nationale finale, dus veel succes!
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