F1-batterijmanagement uitgelegd: de strategie die races verandert

Formule 1-auto's maken sinds 2014 gebruik van hybride aandrijfsystemen, maar de regels voor het seizoen 2026 hebben alles veranderd. Er wordt meer nadruk dan ooit gelegd op de elektrische aspecten van die aandrijfsystemen. Tijdens het testen voorafgaand aan het seizoen en tijdens het eerste raceweekend van het seizoen ging het in de paddock voornamelijk over het nieuwe systeem en hoe het de races zal beïnvloeden.

Volgens RTE waren er maar liefst 120 inhaalacties tijdens de 2026 openingsrace in Melbourne, een stijging ten opzichte van slechts 45 het jaar daarvoor. Voor veel fans maakt dat races spannender, omdat coureurs meer om hun positie vechten dan voorheen. Een aanzienlijk deel van die toename is te danken aan de veranderingen in de auto en aan het feit dat batterijmanagement nu een belangrijk onderdeel is van de strategie van elke coureur, inclusief die van Max Verstappen .

01 Hoe het hybride batterijsysteem van F1 werkt

Chinese GP wordt complexer met extra Sprint © Lars Baron/LAT Images

Vanaf dit seizoen komt 50 procent van het vermogen van een Formule 1-wagen van de standaard verbrandingsmotor en 50 procent van de batterijen. De accu's beginnen met een bepaalde hoeveelheid vermogen en het is aan de coureurs hoe en wanneer ze dat vermogen optimaal benutten.

Net als in voorgaande seizoenen kunnen coureurs hun accu's opladen tijdens het remmen en uitrollen - dat is wanneer ze zowel de rem als het gaspedaal loslaten - maar het moet nu meer dan ooit centraal staan in hun strategie.

Zodra een coureur zijn batterijen tijdens een ronde heeft opgeladen, kan hij dat vermogen naar believen ontketenen om zijn topsnelheid te verhogen en gemakkelijk auto's voor hem in te halen. Met een druk op de knop van hun stuurwiel kunnen ze een flinke boost krijgen om te proberen voorbij iemand te komen die hun weg blokkeert. Dat betekent echter wel dat andere bestuurders hetzelfde kunnen doen, waardoor de ene auto de andere inhaalt en een paar bochten of een ronde later het omgekeerde gebeurt. Daarom zagen we zo'n verhoogd aantal inhaalacties in de eerste race van het seizoen in 2026.

Bovendien heeft een ander op batterijen gebaseerd laadsysteem het oude DRS-systeem vervangen, waarbij de achterspoiler op bepaalde punten in een ronde openging als een coureur dicht genoeg bij de voorligger zat. Als een auto bij een bepaald controlepunt op een circuit binnen één seconde van de voorligger komt, krijgt hij een extra boost aan acculaadvermogen, die vervolgens de hele volgende ronde kan worden gebruikt. Ook dit bevordert de strijd om de positie en ligt ten grondslag aan de enorme toename van inhaalacties.

02 Waarom het belangrijk is en hoe batterijmanagement de strategie beïnvloedt

Dit alles zorgt voor het grootste gespreksonderwerp van het seizoen in de Formule 1, zowel onder coureurs als toeschouwers. Batterijmanagement is een aspect van de sport waar je bij elke bocht rekening mee moet houden. Het verandert de manier waarop coureurs denken over hun baanpositie, waar ze over vijf ronden kunnen zijn en of ze echt inkomende inhaalmanoeuvres moeten verdedigen. Waarom batterijlading verspillen aan het verdedigen van een inhaalmanoeuvre als je weet dat je een paar bochten later zelf kunt inhalen? Het is niet nodig om te veel risico's te nemen.

In relatief schone lucht, met een groeiend gat voor en achter hem, kan een bestuurder zich richten op het regenereren van de batterij. Maar in een race met veel spanning zullen ze hun accu's opladen wanneer ze kunnen, zodat ze die energiereserve kunnen gebruiken om een inhaalactie op hen te stoppen of efficiënt uit te voeren op de coureur voor hen. Ze laden en gebruiken hun energie consequent en veranderen van bocht tot bocht.

03 Hoe racestarts worden beïnvloed

Zoals we in Melbourne zagen, kan het nieuwe hybride systeem leiden tot onvoorspelbaardere racestarts. Liam Lawson had een langzame start vanuit het midden van het veld, waarbij zijn auto ternauwernood werd gemist door een paar anderen die hem in de openingsseconden passeerden.

Hoewel het turbogat een probleem is waar de nieuwe auto's sinds de tests last van hebben, moeten de coureurs er ook voor zorgen dat ze genoeg acculading achter de hand hebben voor het gevecht in de eerste bocht. Met voldoende lading om in te zetten in de openingsmomenten, kunnen coureurs zichzelf in een geweldige positie manoeuvreren voor de rest van de race, zolang ze hun accu's niet leeg laten lopen en daarmee hun positie kwetsbaar maken voor de rest van de eerste ronde.

Verstappen sprak ook over hoe de start van de race is beïnvloed. "De eerste ronden waren behoorlijk hectisch en we moesten gewoon uit de problemen blijven," zei hij na de race . "Over het algemeen heeft het team het nog steeds geweldig gedaan: het was een behoorlijke comeback vanaf P20 en we zullen als team werken om het gat verder te dichten."

04 Hoe het Verstappen en Oracle Red Bull Racing beïnvloedt

De focus op batterijmanagement raakt Verstappen en de rest van het Oracle Red Bull Racing team net zoveel als ieder ander. Na een ongelukkige crash in de kwalificatie startte de Nederlander vanaf de 20e plaats op de grid en moest hij zich een weg banen langs de achterliggers en door het middenveld om in de puntenposities te komen. Zijn prestatie was indrukwekkend en leverde hem de officiële onderscheiding voor coureur van de dag op tijdens het eerste evenement van het seizoen.

Die ervaring zou hem goed van pas moeten komen voor de rest van het seizoen, want hij heeft waardevolle ervaring opgedaan in het beheren van zijn accu's en wanneer hij extra vermogen moet inzetten om andere auto's in te halen. In een gesprek met formula1.com zei hij: "Ik heb ook veel geleerd in de gevechten en hoe ik de batterij moet gebruiken en zo, dus dat was heel positief."

Als een team en coureur snel kunnen leren om hun lading goed te beheren, hebben ze een aanzienlijk voordeel ten opzichte van de rest van het veld. Verstappen en Red Bull Racing zullen zich daar de komende weken op richten en hopelijk heeft zijn reis door het veld in Melbourne hem de broodnodige ervaring gegeven hoe hij zijn accu's met gemak kan beheren.

Eén ding is zeker: we zullen in 2026 veel meer inhaalacties zien dan in elk ander jaar van het hybride tijdperk van de Formule 1, en dat kan alleen maar meer spannende races betekenen voor de meeste toeschouwers.