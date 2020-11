Ja, je moet er even je spaarvarken voor stuk slaan. En ja, ja moet er even zitvlees voor kweken in het vliegtuig. Maar: het is het absoluut waard. De GP van Australië is sowieso bijzonder omdat het de eerste race van het seizoen is, en dus is er altijd een bijzonder soort spanning en opwinding, maar de hele sfeer in Melbourne is fantastisch. Het circuit ligt in Albert Park, een stadspark, en tussen de sessies door zitten en liggen fans lekker in het gras met een pilsje naar live muziek te luisteren. Bovendien ben je met de tram binnen een minuut of 10 helemaal 'downtown' Melbourne. En loop je de andere kant op, dan sta je binnen vijf minuten op het strand van St. Kilda. Een meer relaxte en veelzijdige locatie voor een Grand Prix op

is er eigenlijk niet.