Muziek heeft altijd een centrale rol gespeeld in de Grand Theft Auto-serie, en GTA 6 zal daarop geen uitzondering zijn. Rockstar Games heeft zelfs een losstaand soundtrack-album aangekondigd: Grand Theft Auto VI: The Album.

01 GTA 6: The Album – Alles wat je moet weten

Er zijn maar weinig games waarbij de muziek zó'n grote rol speelt als bij Grand Theft Auto. Van Royce Da 5'9" in GTA 3 tot Deadmau5 in GTA 4 en Dr. Dre in GTA V, de soundtrack is altijd bepalend geweest voor de sfeer. Ook GTA: Vice City liet een onbetwiste indruk achter dankzij de legendarische jaren 80-soundtrack met namen als Iron Maiden en Run-DMC.

Wanneer GTA 6 op 19 november lanceert, zal muziek opnieuw een belangrijke rol spelen in het tot leven brengen van de open-world game.

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GTA 6: The Album – Release date, label en tracklist

GTA 6 krijgt een eigen soundtrackalbum © Rockstar Games

Releasedatum: 19 november 2026, samen met de launch van GTA 6

Record label : Atlantic Records, in samenwerking met Rockstar Games

Aantal tracks: 34 nieuwe, exclusieve nummers

Beschikbaar via: Streaming, vinyl en cd

Rockstar heeft op 17 september 2026 Grand Theft Auto VI: The Album aangekondigd. Dit album, een samenwerking met Atlantic Records, dropt op 19 november 2026 – tegelijk met de release van GTA 6.

Het album bevat 34 nieuwe tracks die exclusief voor de game zijn gemaakt. Rockstar beschrijft de selectie als een mix van genres, waarbij de muziek bedoeld is om de energie van Vice City en de gehele staat Leonida vast te leggen.

Er zijn al zes singles van GTA 6: The Album te beluisteren via alle grote streamingdiensten. Dit zijn de tot nu toe bevestigde tracks:

Yung Lean – That’s It (feat. Future & Metro Boomin)

Travis Scott – RHYNO (produced by Guy-Manuel de Homem-Christo)

CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy – Sexy Magic

Morgan Wallen – Last Thing You Need

Rauw Alejandro – Macacoa 2000

Keith Richards – Bright Lights, Big City

Deze eerste zes nummers geven alvast een voorproefje van de muzikale variatie die Rockstar naar GTA 6 brengt. Hiphop, pop, latin, country en rock komen allemaal terug, wat hint naar een bredere soundtrack die tientallen nummers en flink wat verschillende genres kan bevatten.

02 GTA 6 soundtrack: Vinyl en CD-edities

Grand Theft Auto VI: Het album komt ook uit op vinyl © Rockstar Games

Een opvallend detail is dat GTA 6: The Album een fysieke release krijgt, hoewel GTA 6 zelf in de eerste instantie alleen digitaal zal verschijnen.

Rockstar Games biedt verschillende vinyl- en cd-edities aan, waaronder drie exclusieve versies die verkrijgbaar zijn via de officiële website : een limited-edition met vloeistof gevulde vinyl, een vinyl met splatter-effect en een cd in jewelcase. Verschillende (web)winkels bieden bovendien hun eigen gekleurde vinyl-edities met exclusief artwork aan.

03 GTA 6-soundtrack: Bevestigde nummers uit de trailers en de Extended Look

Naast dat gloednieuwe album heeft Rockstar al een hoop gelicentieerde tracks voor GTA 6 bevestigd via de trailers en de Extended Look.

De volgende nummers waren te horen in de twee trailers:

Tom Petty – Love Is a Long Road

The Pointer Sisters – Hot Together

Wang Chung – Everybody Have Fun Tonight

Tammy Wynette – Talkin’ to Myself Again

Zenglen – Child Support

Jay Ferguson – Thunder Island

De jaren ’80-sfeer vind je in het Vintage Vice City-pakket © Rockstar Games

De Extended Look , uitgebracht op 27 augustus 2026, onthulde nog eens 14 tracks, waaronder:

Birdman ft. Lil Wayne – Pop Bottles

Sexyy Red & Tay Keith – Pound Town

Kodak Black – Skrilla

The Bellamy Brothers – Let Your Love Flow

Def Leppard – Love Bites

Depeche Mode – People Are People

Captain & Tennille – But I Think It’s a Dream

Prefab Sprout – Cars and Girls

!!! feat. Meah Pace – Off the Grid

Cliff Richard – Devil Woman

Chimbala & Omega – Se Me Nota (Agárrame)

Phil Collins – Against All Odds (Take a Look at Me Now)

Aluna & Jayda G – Mine O' Mine

Elderbrook & Bob Moses – Inner Light

Al deze tracks waren te horen in de officiële Extended Look. Rockstar Games heeft echter nog niet bevestigd of ze ook beschikbaar zullen zijn op de in-game radiostations van GTA 6.

04 GTA 6-radiozenders: Wat we tot nu toe weten

Jason draagt het V-Rock-logo © Rockstar Games

Omdat er zoveel verschillende muzieksmaken zijn om rekening mee te houden, is de verwachting dat Rockstar de GTA 6-soundtrack weer opdeelt in meerdere radiostations. Elke zender krijgt z'n eigen muzikale vibe en dj's, waardoor je als speler meer dan genoeg keuze hebt terwijl je Leonida ontdekt.

Tot nu toe heeft Rockstar nog maar één radiostation voor Grand Theft Auto 6 officieel bevestigd, en dat is V-Rock.

De hint kwam voorbij in een korte clip op de officiële GTA 6-site, waarop Jason een T-shirt met het V-Rock-logo draagt. V-Rock was eerder natuurlijk nog de rockzender uit GTA: Vice City.

Gelekte gameplaybeelden hebben ook een lijst met mogelijke radiostations onthuld, inclusief een clip die per ongeluk het in-game radiomenu liet zien. Geen van de volgende stations is echter officieel bevestigd:

Kaleidoscope FM

Worldwide FM

Cocoteo FM

Emotion 98.3

Radio ON-U

Symphony FM

Back Country Radio

Stockyard FM

Dirty South Classics

CircoLoco Records Radio

The Wipe

La Ola

The Chamber 106.6

05 Brengt GTA 6 de klassieke radiozenders van Vice City terug?

De fictieve rappers Real Dimez en Roxy zijn te zien in GTA 6 © Rockstar Games

Dat V-Rock en Emotion 98.3 lijken terug te keren, wijst erop dat twee zenders uit de originele GTA: Vice City mogelijk een comeback maken. Toch moet Rockstar nog bevestigen of deze stations ook echt in de uiteindelijke game te beluisteren zijn.

CircoLoco Records Radio is ook een hele interessante optie. Het real-life label CircoLoco werkt al sinds 2021 samen met Rockstar en hielp eerder al mee aan zenders zoals MOTOMAMI Los Santos in GTA Online.

Fans hebben ook gespeculeerd over andere mogelijke toevoegingen, waaronder een Latin- of Caribische zender geïnspireerd door de geografische ligging van Vice City ten opzichte van Cuba. Een andere mogelijkheid is een praat- of interviewstation gemaakt voor K-Chat of VCPR uit eerdere games.

Voorlopig blijven deze ideeën echter speculatie en heeft Rockstar er geen van alle bevestigd.

06 Wanneer wordt de volledige soundtrack van GTA 6 onthuld?

Trainen heeft een duidelijk effect op je lichaamsbouw © Rockstar Games

Rockstar is nog niet van plan om de volledige tracklist van GTA 6: The Album of de complete line-up van in-game radiozenders te droppen voordat GTA 6 op 19 november 2026 uitkomt.

Ter vergelijking: GTA 5 had bij de launch al meer dan 240 nummers verspreid over 17 zenders. De muziekbibliotheek van GTA 6 kan weleens net zo gigantisch of groter worden, al moet Rockstar de definitieve grootte nog wel officieel maken.

Rockstar heeft verder nog wat details over de soundtrack geteast, zo spreken ze over een dynamische score en wat ze zelf de "next evolution of in-game radio" noemen.

Wat deze nieuwe features exact gaan inhouden, blijft voorlopig nog even een verrassing.

Over de auteur Wie is Phil Briel? Phil is de oprichter van nophilterde en heeft een verleden als professioneel e-sporter in games waaronder Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport en FIFA op pc en console. In het verleden was die zelf ook actief als redacteur voor verschillende gamingwebsites en tijdschriften.