Grand Theft Auto VI (GTA 6) belooft een van de grootste gamereleases van het decennium te worden. Dertien jaar na GTA 5 brengt Rockstar een nieuw open-world adventure voor spelers op 19 november 2026 terug naar Vice City. Of je nu al aftelt sinds de allereerste trailer of nu pas enthousiast begint te worden, hier zijn zeven manieren om je voor te bereiden op launch day.

01 Maak je agenda leeg voor launch day

Plan vooruit, maak geen afspraken die je toch weer afzegt © Rockstar Games/Take-Two Interactive

De rest van deze lijst maakt eigenlijk weinig uit als je niet de vrije tijd hebt om er echt voor te gaan zitten zodra GTA 6 uitkomt. Ben je een die-hard fan en wacht je al meer dan een decennium op deze game? Blok dan alvast wat tijd in je werk- en privéagenda.

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Vrij nemen van werk is misschien niet voor iedereen een optie, maar je kunt op z'n minst proberen wat afspraken te maken met je partner en ouders om je agenda vrij te houden van sociale verplichtingen. Willen vrienden afspreken? Elk ander weekend is prima, bedankt!

02 Kies je editie en regel je pre-order

Het Vintage Vice City-pakket krijg je bij je pre-order © Rockstar Games/Take-Two Interactive

GTA 6 krijgt twee edities waar spelers uit kunnen kiezen. De Standard Edition bevat de volledige game, terwijl de Ultimate Edition een reeks extra in-game content toevoegt. Denk hierbij aan vehicle mod shops, safehouse-voertuigen, Vice City-stijlen, gepersonaliseerde wapenvarianten, exclusieve voertuigen en meer.

De Standard Edition kost €79,99, en voor de Ultimate Edition leg je €99,99 neer. Beide edities bevatten bovendien het Vintage Vice City Pack en één maand GTA+ wanneer je een pre-order plaatst.

Of de extra content de meerprijs waard is, blijft een kwestie van persoonlijke smaak. Als je je keuze al hebt gemaakt en zeker weet dat je op dag één gaat spelen, is een pre-order gewoon één ding minder om je druk over te maken voor de release.

03 Sla genoeg snacks en drinken in

Ga even boodschappen doen voordat je je opsluit © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Tijdens lange gamingsessies heb je brandstof nodig. Hoewel er natuurlijk niets boven een gezonde maaltijd gaat, is het handig om wat snacks binnen handbereik te hebben. Zo blijf je scherp en voorkom je onnodige loopjes naar de keuken.

Zorg dat je voor de release alles in huis hebt, zodat je jezelf niet uit Vice City hoeft te halen net op het moment dat het echt spannend begint te worden.

04 Speel grote, ongespeelde games alvast uit

Forza Horizon 6 gaat zichzelf niet afmaken © Microsoft/Playground Games

Dit jaar was enorm druk qua gamereleases. Van Forza Horizon 6 en Assassin’s Creed Black Flag: Resynced tot Control Resonant, Pragmata, 007 First Light en Fire Emblem Fortune’s Weave : er was genoeg om gamers bezig te houden. Maar zoals altijd wanneer de releasekalender overvol raakt, groeit bij iedereen de stapel met nog te spelen games in rap tempo.

Als je voor het einde van het jaar nog games wilt uitspelen, is dít het moment. Met nog iets minder dan een maand tot de release van GTA 6 heb je ruim de tijd om de titels af te vinken die je al een tijdje wilde voltooien. Sommige heb je zelfs in 15 uur of minder uitgespeeld.

Wacht je tot GTA 6 uit is, dan loop je het risico dat die games nog veel langer – of misschien wel voor altijd – in de game-bibliotheek blijven liggen.

05 Zoek iets om te spelen terwijl je wacht

Crimson Desert houdt je bezig tot 19 november © Pearl Abyss

Perhaps you’ve already cleared your backlog, but still have an itch to play something while waiting for GTA 6. Fortunately, we’ve put together a list of games to play before GTA 6 to help tide you over.

Of het nu gaat om de gigantische open-world van Crimson Desert , de vampier-actie in The Blood of Dawnwalker, of Red Dead Redemption 2 om alvast in de stemming te komen voor een nieuwe Rockstar-ervaring: met onze aanbevelingen kom je die wachttijd moeiteloos door.

06 Check je controller en charging-setup

Laat een lege batterij je enthousiasme op de lanceringsdag niet verpesten © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Begint je controller slijtage te vertonen? Heeft je analoge stick last van stick drift, of blijft er een bumper-knop hangen? Misschien gaat de oplaadbare batterij van je Xbox-controller nog maar amper 30 minuten mee voordat hij weer aan de lader moet.

Dit is het moment om je gear te checken en alles wat op zijn laatste benen loopt te vervangen. Er is niets erger dan een controller die er midden in een sessie mee ophoudt, net wanneer je helemaal in de game zit.

Als je van plan bent om uren achter elkaar te spelen, zorg er dan ook voor dat je een betrouwbare manier hebt om je controller op te laden. Een extra batterypack of de juiste oplaadkabel kan je een hoop frustratie en een onnodige onderbreking besparen.

07 Maak ruimte voor GTA 6 en download het alvast

Zorg dat je game alvast klaarstaat en vooraf is gedownload © Rockstar Games/Take-Two Interactive

De digitale preload voor GTA 6 begint op 12 november om middernacht lokale tijd voor iedereen die de game als pre-order heeft besteld. Hoewel de installatiegrootte per platform kan verschillen, is het slim om alvast ruimte vrij te maken op je console.

Houd tussen nu en dan een flinke digitale voorjaarsschoonmaak. Verwijder de games die je al hebt uitgespeeld en voorlopig toch niet meer aanraakt, plus de titels waarvan je steeds zegt dat je ze nog gaat spelen, maar waar het in de praktijk toch niet van komt. Ook de games die je zojuist hebt weggestreept van je lijst met ongespeelde titels kunnen er direct af.

Heb je een wat tragere internetverbinding? Start de pre-load dan zodra deze beschikbaar is, zodat je de grootste kans hebt om bij de release meteen te kunnen spelen. Dit betekent ook dat je de download 's nachts kunt aanzetten en overdag kunt pauzeren, zodat je niet al het beschikbare internet opslurpt wanneer andere apparaten in huis wifi nodig hebben.

Op die manier ben je er op 19 november helemaal klaar voor om Vice City in te gaan, in plaats van dat je naar een langzame laadbalk richting de 100 procent zit te staren.

Over de auteur Wie is Chris Jecks? Chris schrijft al meer dan tien jaar over games voor verschillende merken, waaronder PCGamesN, GameRant, Destructoid en Twinfinite. In die tijd heeft hij duizenden guides en reviews geschreven en is hij uitgegroeid tot een expert in actie-RPG's, shooters en racegames. Daarnaast heeft hij een zwak voor geweldige indiegames, waar hij tijdens zijn carrière uitgebreid over heeft geschreven.