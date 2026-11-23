Als je de beste spelers voor je team wilt hebben in EA Sports FC 27, heb je veel munten nodig om ze op de transfermarkt te kopen. Er zijn dit jaar veel verschillende manieren om munten te verdienen, maar sommige zijn beter dan andere. Hier zijn de beste manieren om munten te verdienen in FC 27 Ultimate Team.

01 Speel wedstrijden en stop niet te vroeg

Als je wedstrijden speelt, verdien je munten, ongeacht de uitslag… © EA Sports

In FC 27 Ultimate Team verdien je meer munten met gewoon spelen dan in welke eerdere game uit de reeks ook. Afhankelijk van de modus kan één gewonnen wedstrijd je al meer dan 6.000 munten opleveren. Zelfs als je verliest, schuift er vaak nog duizenden munten je kant op. En win je alle wedstrijden tijdens een FUT Champions-weekend, dan kun je zo meer dan 75.000 munten verdienen.

Je verdient munten in elke modus, of je nu wint, verliest of gelijk speelt. Je kunt je beloning verhogen door wedstrijden niet voortijdig te verlaten. Soms is er niks aan te doen, bijvoorbeeld als je de verbinding met de EA-servers kwijtraakt, maar probeer wedstrijden niet te verlaten als je aan de verliezende hand bent. Als je dat wel doet, wordt je muntvermenigvuldiger verlaagd, waardoor je minder munten krijgt voor het uitspelen van wedstrijden, totdat je winning streak weer is gestegen.

02 Voltooi doelstellingen voor extra munten

Voltooi opdrachten voor de lol en om geld te verdienen © EA Sports

Enkele van de beste beloningen die je dit jaar kunt krijgen, zitten in de doelstellingen. Je kunt niet alleen evoluties en promo-items verdienen, maar er zijn ook uitdagingen die je bij voltooiing met munten belonen. Sommige doelstellingen leveren je meer dan 5.000 munten op voor het voltooien van individuele uitdagingen, en meer dan 15.000 voor het voltooien van volledige sets.

Check elke dag om 18.00 uur UTC even wat er nieuw is bij de dagelijkse FC 27-update. Zie je doelstellingen die flink wat munten opleveren? Pak ze dan snel mee, want ze blijven niet eeuwig staan!

03 Zoek koopjes op de transfermarkt tijdens drukke periodes

Verdien munten terwijl anderen met andere dingen bezig zijn © EA Sports

Slimme zet: terwijl iedereen op vrijdag om 18.00 uur UTC naar het nieuwe promotieteam staart, ben jij op de achtergrond rustig munten aan het verdienen. Alle ogen op de glimmende nieuwkomers betekent dat de spelers van het eerste uur even uit beeld zijn, en dat kun je mooi benutten.

Daarom kun je vaak koopjes vinden wanneer items met lage startprijzen onder de radar blijven. Kijk eens naar de veilingen die binnenkort aflopen en kijk of je er een paar kunt vinden die echt goedkoop zijn. Bied en duim dat niemand anders het opmerkt.

04 Investeer in spelers die uit pakjes verdwijnen

Interessant is dat wanneer er tijdens promotie-evenementen speciale versies van spelers worden uitgebracht, de normale versie niet meer in pakjes te vinden is. Daardoor stijgt de waarde van die normale versie naarmate het aanbod afneemt.

Als je de normale versies van spelers koopt net op het moment dat hun speciale versie wordt onthuld, kun je ze later diezelfde week verkopen zodra de prijs is gestegen. De prijs van de standaardversie keert terug naar normaal zodra de speciale versie niet meer in pakjes verkrijgbaar is, dus zorg ervoor dat je ze op het juiste moment verkoopt.

05 Verdien munten door verbruiksartikelen en kits te ruilen

Zorg ervoor dat spelers niet je enige inkomstenbron zijn © EA Sports

Hoewel het kopen en verkopen van spelers de voor de hand liggende manier is om munten te verdienen in FC 27, is de beste tactiek soms om dingen te verhandelen waar de meeste spelers niet aan zouden denken. De prijzen van verbruiksartikelen uit de Manager League, Chemistry Styles en zelfs tenues kunnen schommelen. Dus als je ze kunt kopen voor minder dan de prijs waarvoor ze normaal gesproken worden verkocht, sla dan je slag en verkoop ze door voor een mooie winst.

06 Koop hooggewaardeerde ‘vulspelers’ voordat de vraag stijgt

Dit is een investeringstactiek om op de lange termijn munten te verdienen. De term ‘vulspelers’ in FC 27 verwijst naar spelers die een hoge rating hebben maar goedkoop zijn voor hun rating, en die over het algemeen niet goed genoeg zijn om in teams te worden ingezet. Gabriel, de centrale verdediger van Arsenal, is bijvoorbeeld een van de goedkoopste spelers met een rating van 89 in het spel.

De prijs van fodder-spelers gaat op en neer. Is de vraag laag, dan koop je ze goedkoop en bewaar je ze. Komt er een populaire SBC uit en schiet de prijs omhoog, dan verkoop je ze met winst. Tip: zet gerust 100 exemplaren van hetzelfde item op je transferlijst om het rendement te maximaliseren.

07 Profiteer van wekelijkse marktschommelingen

Kies het juiste moment voor je transacties om je rendement te maximaliseren © EA Sports

Elke week schommelen de prijzen van spelers in FC 27. Het spel is het populairst in het weekend, wanneer er meer spelers online zijn en FUT Champions actief is. Spelers kopen spelers voor hun team om ervoor te zorgen dat het zo goed mogelijk is voor de meest competitieve modus van het spel. Daardoor stijgt de vraag en daarmee ook de prijzen op de markt.

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Om daar van te profiteren, kun je het beste halverwege de week spelers kopen, tussen dinsdag en donderdag. De prijzen zijn vaak het laagst wanneer spelers op donderdagochtend hun Rivals-beloningen openen, dus is het slim om dan populaire items op te pikken en ze aan het begin van het weekend door te verkopen, wanneer spelers hun teams aan het upgraden zijn. Zo verdien je regelmatig munten, en dat kun je elke week herhalen.

08 Verdien makkelijk geld aan onoplettende spelers

Met een beetje onderzoek kun je geld verdienen aan luiheid © EA Sports

Deze tactiek om munten te verdienen is de manier om nietsvermoedende spelers slim af te zijn. Op de transfermarkt worden items weergegeven op basis van wanneer de veiling afloopt. De items waarvan de veiling bijna afloopt, staan vooraan. Meestal hebben spelers geen zin om op zoek te gaan naar de goedkoopste versie van een item; in plaats daarvan kiezen ze ervoor om een speler te kopen voor een redelijke prijs waar ze zich prettig bij voelen.

Wat jij kunt doen, is items aanbieden voor iets meer dan de huidige laagste prijs. Hopelijk kopen spelers dan jouw aanbieding omdat het makkelijk is en de prijs redelijk. Jij kunt items kopen tegen de laagste prijs en ze voor iets meer doorverkopen, waardoor je na verloop van tijd munten verdient.

Als je al deze tips volgt, verdien je binnen de kortste keren een hoop munten, die je vervolgens kunt besteden aan betere spelers voor je eigen FC 27-team.

Over de auteur Wie is Tom Hopkins? Tom is een schrijver en redacteur met meer dan tien jaar ervaring in zowel gaming als sport. Hij is hoofdredacteur geweest bij verschillende websites en heeft teams geleid bij Gfinity en Twinfinite. Hij is een expert op het gebied van Formule 1, voetbal, EA Sports FC en nog veel meer.