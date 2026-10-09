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Slacklining
120 meter boven Seoul brengt Jaan Roose slacklinen naar nieuwe hoogtes
Met Seoul onder zich combineerde de Estse slackliner ongelooflijke balans, gedurfde tricks en de Koreaanse koorddanstraditie.
De Estse slackliner Jaan Roose heeft een verbluffende uitdaging op grote hoogte voltooid in hartje Seoul. Hij voerde een reeks tricks uit op een slackline die 120 meter boven de straten van de Zuid-Koreaanse hoofdstad hing.
De drievoudig wereldkampioen liep over een 160 meter lange slackline tussen het Koreana Hotel en het Dong-A Media Center in het Gwanghwamun-district van Seoul, waarna hij omdraaide en dezelfde weg terug aflegde.
Geïnspireerd door een oude Koreaanse traditie
Hoog boven de drukke straten liet Roose zijn opmerkelijke balans en controle zien met een reeks geavanceerde manoeuvres – waaronder een Back Lay, Shoulder Stand en Toe Hang – terwijl de mensenmassa in hun lunchpauze gespannen toekeek.
Het project haalt inspiratie uit jultagi, de traditionele Koreaanse koorddanscultuur, die Roose ontdekte tijdens een bezoek aan het land in 2022. Hij zei: "Koreaans jultagi is een traditie met een geschiedenis van meer dan duizend jaar, terwijl slacklinen een moderne sport is, dus ik vind de ontmoeting tussen deze twee werelden fascinerend."
Het eerste optreden, dat je hieronder in zijn geheel kunt bekijken, duurde ongeveer 30 minuten. Een tweede show stond gepland om 16:00 uur lokale tijd in Korea op dezelfde dag.
Wie is Jaan Roose?
Roose heeft de reputatie opgebouwd dat hij slacklinen naar een aantal van de meest iconische locaties ter wereld brengt. Een van zijn meest opvallende prestaties is zijn oversteek van de Straat van Messina in 2024. Hier liep hij over een slackline van ruim 3,6 km tussen het vasteland van Italië en Sicilië, waarmee hij de eerste persoon werd die de zeestraat op een slackline overstak.
Roose voltooide in september 2024 ook een oversteek van 1.074 meter over de Bosporus in Istanbul, wat hem de eerste persoon maakt die over een slackline tussen twee continenten liep.