120 meter boven Seoul brengt Jaan Roose slacklinen naar nieuwe hoogtes

heeft een verbluffende uitdaging op grote hoogte voltooid in hartje Seoul. Hij voerde een reeks tricks uit op een slackline die 120 meter boven de straten van de Zuid-Koreaanse hoofdstad hing.

De drievoudig wereldkampioen liep over een 160 meter lange slackline tussen het Koreana Hotel en het Dong-A Media Center in het Gwanghwamun-district van Seoul, waarna hij omdraaide en dezelfde weg terug aflegde.

De drievoudig wereldkampioen liep over een 160 meter lange slackline tussen het Koreana Hotel en het Dong-A Media Center in het Gwanghwamun-district van Seoul, waarna hij omdraaide en dezelfde weg terug aflegde.

De drievoudig wereldkampioen liep over een 160 meter lange slackline tussen het Koreana Hotel en het Dong-A Media Center in het Gwanghwamun-district van Seoul, waarna hij omdraaide en dezelfde weg terug aflegde.

Hoog boven de drukke straten liet Roose zijn opmerkelijke balans en controle zien met een reeks geavanceerde manoeuvres – waaronder een Back Lay, Shoulder Stand en Toe Hang – terwijl de mensenmassa in hun lunchpauze gespannen toekeek.

Hoog boven de drukke straten liet Roose zijn opmerkelijke balans en controle zien met een reeks geavanceerde manoeuvres – waaronder een Back Lay, Shoulder Stand en Toe Hang – terwijl de mensenmassa in hun lunchpauze gespannen toekeek.

Hoog boven de drukke straten liet Roose zijn opmerkelijke balans en controle zien met een reeks geavanceerde manoeuvres – waaronder een Back Lay, Shoulder Stand en Toe Hang – terwijl de mensenmassa in hun lunchpauze gespannen toekeek.