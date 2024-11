Maak kennis met de Nederlandse riders van Red Bull King of The Air 2024

Red Bull King of the Air 2024 De beste kiteboarders ter wereld komen naar Kite Beach, Zuid-Afrika. In de afgelopen 12 jaar is Red Bull King of the Air uitgegroeid tot hét big air kiteboardevenement van het jaar.

Net als vorig jaar verschijnt Stijn weer aan de startlijn tijdens Red Bull King of the Air 2024. De rider, met als homespot Zandvoort, behaalde dit jaar een podiumplek tijdens de GKA in Gran Canaria en is dus in vorm. Vorig jaar was zijn hoogste score tijdens Red Bull King of the Air een 8.4 met zijn favoriete trick, een triple backroll board off kite loop. Die zien we dan ook graag weer terug in Kaapstad!