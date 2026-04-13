Wout van Aert wint eindelijk Parijs-Roubaix na jaren van achtervolging

Wout van Aert versloeg Tadej Pogačar in een sprint op kop om Parijs-Roubaix op zondag te winnen. Hij boekte zijn eerste overwinning in de wedstrijd na een duel tussen twee van de beste renners van de sport.

De 31-jarige Belg passeerde Pogačar in de laatste meters in de wielerbaan van Roubaix en sloot daarmee een wedstrijd af die werd gekenmerkt door herhaalde aanvallen en mechanische tegenslagen op de kasseien.

De race kwam neer op een sprint waar Van Aert Pogačar voorbij sprintte.

Wout van Aert draagt overwinning Parijs-Roubaix op aan oud-ploegmaat

Het was een emotioneel moment voor van Aert na de finish, nadat hij in voorgaande jaren dicht bij de overwinning was gekomen en die ervaring uiteindelijk had omgezet in een overwinning.

"Ik had pech in deze race, maar het bracht me ervaring", zei hij nadenkend over zijn eerdere race-ervaringen in Parijs-Roubaix. "Zelfs vandaag, toen het geluk niet aan mijn kant stond, bleef ik erin geloven. Eindelijk is de beloning er."

Wout van Aert viert misschien wel de grootste overwinning uit zijn carrière

Van Aert reed voor het eerst Parijs-Roubaix in 2018, een editie die overschaduwd werd door de dood van zijn ploegmaat Michael Goolaerts na een valpartij tijdens de wedstrijd.

"Sindsdien is het mijn doel geweest om hier te komen en met mijn vinger naar de hemel te wijzen," zei hij. "Deze overwinning is voor Michael, maar vooral voor zijn familie... voor de medewerkers van mijn vorige ploeg."

Parijs-Roubaix 2026 beslist in laat duel

Parijs-Roubaix, een van de bekendste eendaagse wielerwedstrijden, wordt gekenmerkt door de lange kasseistroken, die vaak de uitslag bepalen en regelmatig zelfs de sterkste renners ontregelen.

Voorafgaand aan de race ging de aandacht vooral uit naar titelverdediger Mathieu van der Poel en Pogačar, die de race wilde toevoegen aan zijn lijst van grote eendaagse overwinningen. Van Aert kwam aan met een reeks bijna-ongelukken in deze race en was nog steeds op jacht naar zijn eerste overwinning hier.

Van Aert en Pogačar werkten goed als duo en hielden de druk erop

De eerste etappes werden in een hoog tempo gereden, met het peloton grotendeels intact voordat de kasseistroken het veld begonnen te verdelen. Mechanische problemen en lekke banden speelden vervolgens een belangrijke rol en troffen verschillende van de belangrijkste kanshebbers, waaronder Pogačar en van der Poel.

Van Aert en Pogačar kwamen uiteindelijk samen op kop in de slotfase, wisselden aanvallen uit, maar waren niet in staat om elkaar af te schudden in de laatste sectoren.

Ze reden zij aan zij de wielerbaan van Roubaix op, waar van Aert wachtte voordat hij zijn sprint inzette en in de laatste 200 meter op kop reed.

Daarachter verzekerde Jasper Stuyven zich van de derde plaats, voor van der Poel.

Parijs-Roubaix 2026 top drie resultaten

Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) - 5:15:52 Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) - zelfde tijd Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) - +13s