Øyeblikket da Neymar Jr fikk vite at han kom med i Brasils tropp

Neymar Jr, 34, har delt det følelsesladde øyeblikket da han fikk vite at han var tatt ut i Brasils 26‑mannstropp til sommerens VM – han fikk beskjeden hjemme, sammen med venner, mens uttaket ble annonsert på TV.

To dager etter at Brasils landslagssjef Carlo Ancelotti offentliggjorde troppen til mesterskapet, delte FC Santos‑angriperen video som viser hvordan han fikk vite at han skulle tilbake på fotballens største scene med det brasilianske landslaget – et øyeblikk som betydde ekstra mye etter skader, motgang og måneder med usikkerhet rundt landslagsfremtiden hans.

Neymar Jr ventet hjemme mens Brasils VM‑tropp ble offentliggjort på direkten.

The FC Santos forward waited nervously at home for the announcement © Diego Sanches/Red Bull Content Pool

På dagen for uttaket dukket venner overraskende opp hjemme hos 34‑åringen for å se den direktesendte troppslanseringen sammen. Neymar Jr har allerede representert Brasil i tre VM – i 2014, 2018 og 2022 – men denne gangen, innrømmer han, føltes det annerledes.

«De andre gangene hadde jeg sommerfugler i magen,» sa han før uttaket. «Men denne gangen er det annerledes. Jeg er litt nervøs.»

Over hele Brasil fulgte fans med da den nyutnevnte landslagssjefen Carlo Ancelotti presenterte troppen under en seremoni i Rio de Janeiro.

«Det var vanskelig å velge disse 26 spillerne,» sa Ancelotti. «Konkurransen i dette landet er utrolig hard.»

Rommet eksploderte i det øyeblikket Neymar Jr hørte navnet sitt.

Hjemme hos Neymar bygget spenningen seg opp etter hvert som navnene ble lest opp, ett etter ett. Gabriel Martinelli. Igor Thiago. Flere fulgte.

Så kom øyeblikket.

«Etter bokstaven M …» sa programlederen på livestreamen.

“Neymar.”

Neymar Jr couldn't hide his emotions upon hearing his name © Diego Sanches/Red Bull Content Pool

Neymar Jr løftet begge armene i været i samme øyeblikk som hele rommet eksploderte i jubel. Han klemte venner og familie én etter én, før han ringte faren sin.

«Vi klarte det, pappa. Vi klarte det,» gjentok han i telefonen.

Etter år med motgang sier Neymar Jr at Brasils fans bar ham gjennom.

Øyeblikket kommer etter en lang periode med skader, kritikk og usikkerhet rundt om Neymar Jr i det hele tatt ville klare å komme tilbake til fotballens største scene.

Neymar Jr snakket om hva det betydde for ham, uten store ord – bare ved å anerkjenne veien han har måttet gå for å komme tilbake.

«Med alt vi har vært gjennom, med alt de har sett meg gå gjennom – at jeg nå er her og får muligheten til å spille et VM til, det er utrolig,» sa han senere. «Dette er tårer av ren lykke.»

Neymar Jr shares his joy with his wife and daughter © Diego Sanches/Red Bull Content Pool

Rundt ham er det også tydelig hvor mye støtten utenfra betydde i denne perioden – spesielt fra brasilianske fans som fortsatte å stå bak ham gjennom all tvilen.

«Jeg vil takke alle brasilianere som støttet meg og heiet på meg, som ønsket at jeg skulle være med i troppen,» sa han. «Det er veldig spesielt å kjenne på den kjærligheten fra fansen.»

Nå som han forbereder seg til det som kan bli hans fjerde VM, kom Neymar Jr med ett siste løfte:

«Vi kommer til å gi absolutt alt for å ta troféet hjem til Brasil.»