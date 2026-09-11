Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu
© Marcin Kin
Drift

Bolid F1 Red Bulla i driftowóz na dachu parkingu w centrum Warszawy!

Bolid F1 Red Bulla i driftowóz w wyjątkowym video na dachu 10-piętrowego parkingu? Takie rzeczy tylko w Warszawie i tylko z okazji nadchodzącego Red Bull Drift Masters Grand Finale na PGE Narodowym!
Autor: Red Bull Polska
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Red Bull Drift Masters Grand Finale

Wielki finał sezonu Drift Masters ponownie odbędzie się w Warszawie na PGE Narodowym. Tym razem z udziałem bolidów F1 zespołów Red Bulla. Tego widowiska po prostu nie można przegapić!

PolskaPGE Nardowy, Warszawa, Polska
Info o evencie
Wszystko, co musisz wiedzieć o Red Bull Drift Masters Grand Finale – kliknij tutaj!
Na dachu 10-piętrowego parkingu w centrum Warszawy spotkały się bolid Formuły 1 zespołu Oracle Red Bull Racing i driftowa Toyota GR86. Za kierownicami zasiedli Patrick Friesacher oraz Kuba Przygoński, którzy na tle panoramy stolicy dali efektowny pokaz precyzyjnej jazdy i niezwykłych umięjętności kontroli nad pojazdami.
Video, które można zobaczyć na profilu Red Bull Polska na Instagramie, to przedsmak Red Bull Drift Masters Grand Finale, które 11–12 września odbędzie się na PGE Narodowym. To właśnie w Warszawie rozstrzygnie się walka o mistrzowski tytuł, a największe szanse na jego zdobycie mają Polacy. Piotr Więcek prowadzi w klasyfikacji z dorobkiem 436 punktów, natomiast drugi Paweł Korpuliński traci do niego zaledwie 22 punkty. W grze pozostają również Conor Shanahan i James Deane.
Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Na PGE Narodowym drifting połączy się z Formułą 1. Bolidy Oracle Red Bull Racing i Visa Cash App Racing Bulls wystąpią w pojedynku na dochodzenie, a podczas Donut Show jeden z nich zmierzy się z 1400-konną Mazdą „Bullet” Mad Mike’a Whiddetta.

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Rywalizację będzie można śledzić w Red Bull TV, a sobotnią część wydarzenia pokażą także Eurosport 2 i Motowizja.
Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Bolid F1 i driftowóz w pokazie na dachu parkingu

© Marcin Kin

Zobacz video z dachu parkingu w centrum Warszawy:

Dowiedz się więcej

Red Bull Drift Masters Grand Finale

Wielki finał sezonu Drift Masters ponownie odbędzie się w Warszawie na PGE Narodowym. Tym razem z udziałem bolidów F1 zespołów Red Bulla. Tego widowiska po prostu nie można przegapić!

PolskaPGE Nardowy, Warszawa, Polska
Info o evencie
Drift
F1
Formula Racing

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