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Drift
Bolid F1 Red Bulla i driftowóz na dachu parkingu w centrum Warszawy!
Bolid F1 Red Bulla i driftowóz w wyjątkowym video na dachu 10-piętrowego parkingu? Takie rzeczy tylko w Warszawie i tylko z okazji nadchodzącego Red Bull Drift Masters Grand Finale na PGE Narodowym!
Na dachu 10-piętrowego parkingu w centrum Warszawy spotkały się bolid Formuły 1 zespołu Oracle Red Bull Racing i driftowa Toyota GR86. Za kierownicami zasiedli Patrick Friesacher oraz Kuba Przygoński, którzy na tle panoramy stolicy dali efektowny pokaz precyzyjnej jazdy i niezwykłych umięjętności kontroli nad pojazdami.
Video, które można zobaczyć na profilu Red Bull Polska na Instagramie, to przedsmak Red Bull Drift Masters Grand Finale, które 11–12 września odbędzie się na PGE Narodowym. To właśnie w Warszawie rozstrzygnie się walka o mistrzowski tytuł, a największe szanse na jego zdobycie mają Polacy. Piotr Więcek prowadzi w klasyfikacji z dorobkiem 436 punktów, natomiast drugi Paweł Korpuliński traci do niego zaledwie 22 punkty. W grze pozostają również Conor Shanahan i James Deane.
Na PGE Narodowym drifting połączy się z Formułą 1. Bolidy Oracle Red Bull Racing i Visa Cash App Racing Bulls wystąpią w pojedynku na dochodzenie, a podczas Donut Show jeden z nich zmierzy się z 1400-konną Mazdą „Bullet” Mad Mike’a Whiddetta.
Rywalizację będzie można śledzić w Red Bull TV, a sobotnią część wydarzenia pokażą także Eurosport 2 i Motowizja.