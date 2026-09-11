Bolid F1 Red Bulla i driftowóz na dachu parkingu w centrum Warszawy!

, to przedsmak

, które

11–12 września

odbędzie się na PGE Narodowym. To właśnie w Warszawie rozstrzygnie się walka o mistrzowski tytuł, a największe szanse na jego zdobycie mają Polacy.

Piotr Więcek

prowadzi w klasyfikacji z dorobkiem 436 punktów, natomiast drugi

Paweł Korpuliński

traci do niego zaledwie 22 punkty. W grze pozostają również

Conor Shanahan

i

James Deane

.