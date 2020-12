Wrażenia z gry Cyberpunk 2077: Pecetowa wersja jest breathtaking i wymiata!

Premiera gry Cyberpunk 2077 była w świecie gier wideo najgłośniejszym wydarzeniem 2020 roku. Wyobrażenia graczy na temat przygody, jaką w Night City zaserwować mieli nam deweloperzy z CD Projekt RED, rosły z każdą nową informacją od twórców - i tak przez ostatnie osiem lat. Cyberpunk zapowiedziany był przecież już w 2012 roku , a w temacie rozwoju technologii taki czas to ogromna przepaść. Nie mogło więc skończyć się inaczej - chociaż gra zarobiła na siebie i swój marketing już dzięki przedsprzedaży (gracze na całym świecie przed premierą kupili grę w 8 milionach egzemplarzy), tak po premierze na CP 2077 wylał się, przynajmniej częściowo zasłużony, hejt wściekłych fanów .

Grę miałem przyjemność testować na stosunkowo mocnym sprzęcie - z procesorem AMD Ryzen 7 3700X i kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER na pokładzie. W Night City spędziłem już kilkadziesiąt godzin, ale wciąż daleko mi do ujrzenia napisów końcowych. W poniższym tekście dzielę się wrażeniami z rozgrywki , której miałem przyjemność doświadczyć już przez kilkadziesiąt godzin wyśmienitej - chociaż miejscami niewypolerowanej - przygody.

Dzień dobry Night City!

Akcja Cyberpunka rozgrywa się w tytułowym roku 2077 (chociaż śledząc fabułę gracz przenosi się także o 54 lata wstecz), a bohaterem gry jest Vincent lub Valerie - w zależności od wyboru płci dokonanego przez gracza na początku rozgrywki - ale protagonista określa siebie po prostu "V" . Na początku zabawy wybrać możemy nie tylko płeć, ale i wygląd protagonisty - decydując się na jeden z predefiniowanych modeli lub zaprojektować własny przy użyciu kreatora postaci. Ten nie jest aż tak rozbudowany , jakby można było na początku przypuszczać (m.in. wizualnych wszczepów na twarzy bohatera nie można zastosować na połowie twarzy - wykonane są w lustrzanym odbiciu), chociaż pozwala na spędzenie kilkunastu minut, aby stworzyć wymarzonego bohatera. Następnie wybieramy poziom trudności i ruszamy do gry - która rozpoczyna się na trzy możliwe sposoby, w zależności od tego którą z dróg początkowych wybierzemy.

Cyberpunk 2077 © CD Projekt RED

Do wyboru mamy ścieżkę Nomady (żyje w zmotoryzowanych skupiskach poza obrzeżami miasta), Punka (dziecko ulicy, dla którego jedynym prawem jest prawo silniejszego) lub Korpo (pracownik potężnej firmy, z którym liczyć muszą się najważniejsi gracze w mieście). Początkowy wybór wpływa przede wszystkim na pierwsze godziny zabawy w świecie Cyberpunka (każda ze ścieżek ma inny wstęp do głównej akcji w Night City) oraz ścieżki dialogowe, których użyć możemy w kontaktach z bohaterami drugoplanowymi. Niestety nie wpływa to przesadnie na dalsze losy V poza prologiem , a szkoda - bo zupełnie inaczej powinny toczyć się w grze losy przysłowiowego korpoludka, a inaczej wyjętego z pod prawa banity.

RPG pełną gębą

Na samym wstępie trzeba założyć jednak, że Cyberpunka 2077 nie powinno przyrównywać się do serii Grand Theft Auto . Poza olbrzymim otwartym światem nic tych gier nie łączy - GTA to produkcja liniowa, w której przechodzimy kolejne misje z góry w ustalonym z góry scenariuszu, CP 2077 z kolei to produkcja otwarta, z kilkoma zakończeniami zależnymi od naszych poczynań w trakcie rozgrywki. Różnic pomiędzy oboma tytułami jest jednak więcej, a najważniejszą z nich jest, że gra Rockstara to akcyjniak/strzelanka z widokiem z perspektywy trzeciej osoby, a w najnowszej grze CD Projekt RED obserwujemy rozgrywkę w widoku pierwszoosobowym i to rasowy RPG . Co oznacza ta różnica w praktyce?

Pierwszą dosyć sporą różnicą - którą niektórzy uznać mogą za mankament - jest fakt, że przeciwnicy są tzw. gąbkami na pociski . Oznacza to, że aby ubić każdego z nich, musimy - niczym w grach takich jak Borderlands czy The Division - nafaszerować przeciwników ołowiem, aż ich pasek zdrowia zostanie zbity do zera. Pomóc może w tym najróżniejszy sprzęt, który zbierzemy na swojej drodze - różniący się nie tylko kształtami i kolorami, ale i statystykami. Tych jest mnóstwo - w zależności czy mówimy o uzbrojeniu i cechach ofensywnych konkretnych pukawek (wzmacnianych nierzadko przez szereg różnych modyfikatorów wpływających na konkretny typ przeciwnika lub aktywujących się po osiągnięciu pewnych warunków w trakcie bitki) czy też o przebraniu V i jego cechach defensywnych.

Pod względem swej rpgowości Cyberpunk 2077 będzie satysfakcjonujący dla każdego fana gatunku. Statystyki nie dotyczą wyłącznie broni, ale także głównego bohatera, który może rozwijać się wielowektorowo . Gracz rozwijać może poszczególne atrybuty protagonisty (te mogą wpływać m.in. na dialogi lub możliwość podejmowania konkretnych interakcji - wysoka inteligencja lub wiedza technologiczna wspomogą konkretne tematy rozmów, a rozwój statystyki "ciało" umożliwi otwarcie wielu zamkniętych drzwi) oraz podlegające im atuty (pasywne ulepszenia V - dzięki nim bohater może np. celniej strzelać, wytrzymałość, etc.).

Najciekawie jednak prezentują się wszczepy - ulepszenia ludzkiego ciała, które są istotą uniwersum Cyberpunka. Gracz może ulepszyć chociażby swoje nogi (m.in. implementując opcję podwójnego skoku lub skoku z "naładowaniem") czy ręce (uzbrajając je w energetyczną lancę lub modliszkowe ostrza, a nawet wyrzutnię rakiet!), a także całą resztę swojego ciała, sprawiając że będzie ono efektywniejsze w walce lub skradaniu się. Zwiększający immersję jest fakt, że takich zmian mogą dokonać wyłącznie specjalni doktorzy - tzw. ripperdoc - których gabinety rozsiane są po mapie gry.

Cyberpunk na PC jest... breathtaking!

Gołym okiem widać różnice między wersją pecetową, a konsolową. Nawet na kilkuletnim już sprzęcie komputerowym Cyberpunk 2077 działa o niebo lepiej, niż na Xboxach i PlayStation minionej generacji. Świat, który wykreowali REDzi jest ogromny i wielowarstwowy (między poszczególnymi poziomami gracz może swobodnie się przemieszczać - zarówno przy użyciu ulic prowadzących na konkretne poziomy metropolii, wind, jak i ograniczonym zdolnością parkourowym głównego bohatera, który może wspinać się po różnych wentylatorach, okapach, daszkach i innych elementach miejskiej dżungli).

Miasto samo w sobie wygląda przepięknie - przestrzeń reklamowa zajmuje większą część miejskich powierzchni pionowych, sprawiając wrażenie przytłaczającego nacisku na konsumpcyjny styl życia ludzi przyszłości. Neonowe reklamy biją po oczach - często są one niecenzuralne lub jednoznacznie dwuznaczne - co świetnie kontrastuje z zaśmieconymi ulicami (na większości z nich leżą worki ze śmieciami lub śmieci walają się same. Jest brudno, mrocznie, klimatycznie. Klimat neonowego noira jest wyczuwalny niemal na każdym kroku postawionym w Night City . Nie inaczej jest, gdy wyjedziemy z ogromnego, wielopoziomowego miasta, którego labirynt uliczek może czasami wydawać się klaustrofobiczny. Na tzw. "Badlandsach" możemy zaczerpnąć powietrza i nacieszyć się nieograniczoną wolnością, ale w tle zawsze towarzyszyć będzie nam górujące nad okolicą miasto przyszłości . Gdybym zmuszony został wybierać najlepsze miasto w grach wideo, bez wątpienia byłoby to Night City.

Niestety na tle nieźle zaprojektowanej metropolii abstrakcyjnie wyglądają... puste ulice . Po chodnikach snuje się paręnaście modeli powtarzających się mieszkańców (szczególnie osoby otyłe - ich powtarzalność na ulicach kłuje w oczy), a zatłoczonymi ulicami nazwać możemy te, na których zobaczymy ledwo kilka aut. I co z tego, że w grze samochodów jest sporo , skoro na ulicach widujemy je incydentalnie - w dodatku, gdy odwrócimy wzrok te... rozpływają się w powietrzu lub zamieniają się w zupełnie inne auta! Zapomnijcie o korkach, które mogłyby potęgowałać wrażeniowość tętniącego życiem miasta. Tutaj można odnieść wrażenie, że zdecydowana większość mieszkańców siedzi w domach, bo Night City to niebezpieczne miasto - ale takie "dopowiadanie sobie" i tłumaczenie dziwnych rozwiązań jest na dłuższą metę nieakceptowalne.

Kilka innych drobnych minusów i jeden ogromny

Chociaż premiera gry przekłada była kilkukrotnie, twórcom nie udało się uniknąć błędów - niektóre z nich są mniejsze, inne większe. Jednym z najpoważniejszych okazuje się być całkowicie źle zaprojektowany system... policji . Niemal każde przestępstwo popełnione przez gracza zostaje nagrodzone podobnymi do GTA gwiazdkami, z których każda kolejna symbolizuje wzrost zainteresowania służb porządkowych poczynaniami protagonisty. Nieważne więc, czy zabójstwa dokonamy po cichu i bez świadków - policja i tak najpewniej dowie się o nim niemalże błyskawicznie, a w dodatku... funkcjonariusze pojawią się na mapie gry nie przecznicę czy dwie od miejsca wydarzenia (aby sterowany przez gracza V miał szansę na ucieczkę), ale za plecami protagonisty. Ten aspekt totalnie psuje immersję - tym bardziej, że sytuacja z pojawiającymi się za plecami gliniarzami ma miejsce prawie za każdym razem, gdy V kogoś zabija - nieważne, czy robi to w kryjówce gangu (wyjątkiem są oskryptowane misje) czy też w centrum miasta. System ten totalnie nie działa.

Innym, wcale nie mniejszym problemem jest mapa - i nie chodzi mi o jej zawalenie aktywnościami pobocznymi (to akurat uważam za plus gry, chociaż opinia ta jest niepopularna wśród graczy). Problem pojawia się z nawigacją pojazdu, gdy mkniemy ulicami Night City w ultraszybkim motocyklu lub samochodzie - minimapa, wraz z prędkością, powinna się oddalać, dzięki czemu za wczasu możemy zobaczyć gdzie będziemy zmuszeni skręcić (do takich luksusów przyzwyczaiła nas między innymi seria gier GTA). W Cyberpunku 2077 zapomnijcie o oddaleniu minimapy - będziecie jeździć powoli i ostrożnie, albo nigdy nie traficie w nagły skręt w boczną alejkę, który wielokrotnie już stawał się powodem moim samochodowych kraks lub konieczności zawracania pojazdu na drodze (co również wytraca z immersji). A skoro przy autach jesteśmy, warto wspomnieć o kartonowym modelu jazdy - można się do niego przyzwyczaić, ale nie sprawia on na dłuższą metę frajdy. O wiele lepiej jest spacerować lub... korzystać z punktów szybkiej podróży rozsianych po całej mapie w zastępstwie niestworzonego w grze (chociaż zapowiadanego niegdyś przez twórców) metra.

Wśród innych minusów łatwo dostrzec również pojawiające się w grze glitche . Te oczywiście zdarzać się mogą w wersji pecetowej - i na moim sprzęcie miałem raptem kilka razy "nieprzyjemność" zobaczenia doczytujących się w biegu tekstur, błędów animacji (punkty styku bohatera niezależnego oraz niesionego przez niego przedmiotu w ruchu nie pokrywały się) czy błędnie wyświetlanego obrazu. Większość graficznych błędów znikała jednak, kiedy zapisało się grę, a następnie błyskawicznie ją wczytało. Mogę na szczęście powiedzieć, że nie natrafiłem na ani jeden problem utrudniający lub uniemożliwiający rozgrywkę.

Czy Cyberpunk to gra 10/10?

Odbiór nowej gry CD Projekt RED może być skrajny w zależności od tego na czym w Cyberpunka 2077 się gra . Jeśli macie nieszczęście bawić się przy nim na konsoli starej generacji, nie dziwi hejt i złość na finalną jakość produkcji, która przypomina raczej wczesny build, któremu potrzeba jeszcze kilkunastu miesięcy szlifów. Jeśli jednak zdołaliście kupić Xbox Series X/Y lub bawicie się przy grze na pececie , Cyberpunkiem można delektować się przez długie godziny nie odczuwając żadnych większych przykrości związanych z działaniem programu. Najlepiej jednak produkcja spisuje się na high-endowych komputerach - chociaż i na nich gra ma problemy z poprawnym wyświetlaniem RTXów, tak po ich wyłączeniu opad szczęki i tak jest gwarantowany.

Okazjonalne błędy i glitche zdarzają się, ale nie mają one większego wpływu na czerpanie przyjemności z rozgrywki - w przeciwieństwie do całkowicie zepsutego systemu policji, który powstrzymałby mnie od wystawienia grze maksymalnej noty, gdybyśmy przyznawali oceny punktowe. Nie zmienia to jednak faktu, że Cyberpunk wciąż powalczyć może o tytuł Gry Roku 2020 - w wersji na pecety to wyśmienita produkcja z większymi i mniejszymi błędami, która wywołuje gęsią skórkę i efekt "jeszcze 5 minutek" (które przeradzają się niemal zawsze w kilka kolejnych godzinek spędzonych z wywalonym jęzorem przed kompem).