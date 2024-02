EA postanowiła zmienić w tym roku szyld swojego flagowego symulatora piłkarskiego. FIFA, która od teraz nazywa się EA FC, w odsłonie oznaczonej numer 24, niesie ze sobą tradycyjnie kilka nowinek. Inne rzeczy z kolei zdają egzamin od lat w niezmienionym kształcie. My postanowiliśmy zebrać 10 wskazówek, dotyczących zarówno świeżych modyfikacji, jak i klasyki gatunku, które każdemu ułatwią wejście do świata EA FC.

Nasz poradnik to idealny towarzysz na cały sezon. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy zaawansowanym graczem, z pewnością znajdziesz tu coś dla siebie. Jedno jest pewne: dzięki tym wskazówkom będziesz o krok przed swoimi przeciwnikami na początku przygody z EA FC 24!

01 Obrona

Jak mawia stare porzekadło: atak wygrywa mecze, obrona wygrywa mistrzostwa. Solidna obrona jest podstawą długoterminowego sukcesu. Jeśli zastosujesz te sześć wskazówek w praktyce, przeciwnicy będą mogli pomarzyć o zdobyciu twojej bramki.

6 podstaw dla obrony

1. Nie wyprowadzaj środkowych obrońców

Wyprowadzenie jednego ze środkowych obrońców z linii defensywnej jest jednym z największych błędów, jakie można popełnić. Tworzy to duże luki, które mogą być bezlitośnie wykorzystywane przez przeciwników do niebezpiecznych, wysokich podań

2. Cofaj pomocnikiem

Konsekwencja pierwszego punktu. Aby pozostawić środkowych obrońców w linii defensywnej, ale nadal być w stanie bronić z aktywnym zawodnikiem daleko przed bramką, powinieneś cofnąć się z jednym z pomocników. W ten sposób wygenerujesz również przewagę liczebną w obronie i będziesz mieć kolejnego zawodnika, którym możesz blokować ataki przeciwnika. Utrudni mu to znalezienie luk w obronie.

3. Odpowiedni pressing

Właściwie wycelowany pressing pozwala wymusić na rywalu utratę piłki. Aby to zrobić, użyj przycisku R1 lub RB. Im bardziej agresywnie to zrobisz, tym bardziej utrudnisz życie napastnika. Ale uwaga: jednoczesne agresywne naciskanie przycisku R1 lub RB otwiera drogę do bramki dla innych napastników. Zastanów się więc, jak często, i jak agresywnie, chcesz naciskać R1 lub RB.

Od czasów FIFA 19 możesz zobaczyć, którego dodatkowego zawodnika możesz użyć do pressingu, gdy zdecydujesz się nacisnąć R1 lub RB. Podczas gdy wybrany zawodnik ma czerwony symbol nad głową, nad innym zawodnikiem zobaczysz szary symbol. Jest to zawodnik, z którym możesz wywierać pressing za pomocą R1 lub RB. Jest to również piłkarz, który jest wybierany podczas zmiany gracza (L1 lub LB). Dzięki tej funkcji jest teraz mniej prawdopodobne, że podczas zmiany kontrolowanego zawodnika zostanie wybrany inny zawodnik, niż faktycznie chciałeś.

4. Obrona L2/LT pozostaje obowiązkowa

Jedną z rzeczy, bez których nie można się obejść w EA FC 24, jest obrona za pomocą przycisku L2 lub LT. Jeśli nie naciśniesz L2 lub LT, gdy napastnik zbliża się do ciebie, nie będziesz w stanie wejść w pojedynek i zbyt często pozwolisz przeciwnikom przejść twoją obronę. Z L2 lub LT lepiej się ustawiasz, poruszasz się w mniejszym promieniu i możesz zoptymalizować swoją obronę, poruszając się szybciej na małej przestrzeni. Już w FIFA 20 wprowadzono ważną innowację: sprint nie jest już wyłączony po naciśnięciu L2/LT. Jeśli naciśniesz L2/LT i R2/RT w tym samym czasie, będziesz poruszać się szybciej i nadal będziesz mieć na oku tylko gracza z piłką.

Nawet przy dużej prędkości możesz teraz świetnie bronić się za pomocą L2/LT. Są jednak sytuacje, w których powinieneś na chwilę zrezygnować z L2/LT. Na przykład, gdy pojedynek szybkościowy odbywa się przy linii bocznej i potrzebujesz swojej maksymalnej prędkości, aby uniemożliwić przeciwnikowi ucieczkę. Aby nadążyć za nim pod względem prędkości, wystarczy nacisnąć przycisk R2/RT. Gdy tylko przestaniesz potrzebować takiej prędkości i nadejdzie czas pojedynku, nie zapomnij ponownie nacisnąć L2/LT oprócz R2/RT.

5. Ręczna obrona się opłaca

W ostatnich latach wielu graczy było zadowolonych z pozostawienia obrony komputerowi. Z jednej strony dlatego, że sami mieli z tym problemy, a z drugiej dlatego, że gracze sterowani przez CPU zachowywali się w większości inteligentnie. To drugie zostało teraz znacznie złagodzone. Od FIFA 20 radzimy nie polegać wyłącznie na obronie CPU.

Nasza rekomendacja: bronić więcej manualnie, ponieważ jest to zwyczajnie bardziej opłacalne. Rozwój ten został również potwierdzony w EA FC 24, gdzie jednak piłkarze CPU bywają bardzo pomocni. Ostatecznie jednak, zwłaszcza w grach na wysokim poziomie, lepiej poradzi sobie dobrze zarządzana ręcznie obrona, aniżeli obrona kontrolowana głównie przez komputer. Ćwicz ręczną obronę z naszymi wskazówkami powyżej i broń się!

6. Nagroda za timing

Od czasu FIFA 21 wyczucie czasu w pojedynkach stało się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dzieje się tak dlatego, że piłka nie odbija się prosto do przeciwnika, jeśli wślizg zostanie wykonany w odpowiednim momencie. Tak jest również w EA FC 24. Jeśli jesteś optymalnie ustawiony ze swoim obrońcą, a następnie wykonasz wślizg w odpowiednim momencie, zdobędziesz piłkę. "Ping pong" z poprzednich lat (na szczęście) dobiegł końca.

Nie możesz jednak oczekiwać, że zawodnik z ogólną oceną 60 i wartością wślizgów 40 wygra każdy pojedynek tylko dlatego, że jesteś na właściwie ustawiony. Zasada jest taka: im wyższa wartość wślizgów, tym większa szansa na sukces.

02 Struktura gry

Ważne jest, aby zachować spokój w celu bezpiecznego budowania ataku. Nawet jeżeli przeciwnik wywiera presję. Jeśli będziesz działać niespokojnie i zbyt gorączkowo, istnieje duże ryzyko, że zagrasz niecelne podanie, narazisz się na kontratak i stracisz niepotrzebną bramkę. Odpowiednie panowanie nad piłką i pewne podania to podstawa w budowaniu akcji!

Dobra kontrola piłki

Aby dobrze kontrolować piłkę, potrzebujesz przede wszystkim odpowiedniego opanowania. Nie wolno się denerwować, gdy zbliża się przeciwnik. Miej zaufanie do swoich umiejętności i zachowaj spokój. Jeśli zaczniesz się spieszyć, często już przegrałeś. Oprócz spokoju, opanowania i pewności siebie, dobra kontrola piłki wymaga także skutecznego dryblingu. Jeśli opanujesz drybling, będziesz w stanie lepiej wytrzymać pressing przeciwnika.

Bezpieczne podania

Spokój i cierpliwość są również wymagane do bezpiecznego podawania. Jeśli będziesz naciskać X lub A zbyt gorączkowo, to w efekcie zagrasz niedokładne, a w najgorszym przypadku wprost pod nogi rywala. Pamiętaj, kierunek podania powinien być zgodny z kierunkiem, w którym zwrócony jest gracz. Na przykład, jeśli patrzysz do przodu i podajesz w lewo lub w prawo, piłka może nie dotrzeć dokładnie tam gdzie chcesz. Staraj się więc nie wykonywać podania, dopóki nie spojrzysz na kolegę z drużyny. W końcu jest tak, jak w prawdziwej piłce nożnej: gracze nie mają oczu po prawej, lewej lub z tyłu.

03 Ofensywa

Istnieje wiele różnych sposobów na zdobywanie bramek. Możesz grać przez środek jak i skrzydłami, a możesz próbować po prostu strzałów z dystansu. Najważniejsze jednak, abyś nie koncentrował się tylko na jednej taktyce. Jeśli zawsze wybierasz ten sam ruch, będziesz zbyt łatwy do przeczytania i nie odniesiesz sukcesu w dłuższej perspektywie. Elastyczność jest szczególnie ważna w ataku.

Atak przez środek

Jeśli zdecydujesz się grać przez środek, możesz spodziewać się konieczności podejmowania wielu szybkich decyzji na ograniczonej przestrzeni. Szybkie podania, dryblingi i zręczne ruchy są niezbędne, aby nie dać się pokonać w gąszczu rywali. Musisz szukać luk, by we właściwym momencie wykonać podanie, stwarzając okazję do zdobycia bramki. Bardzo skuteczne mogą być w szczególności prostopadłe podania - zwłaszcza w przypadku najlepszych graczy, takich jak Kevin De Bruyne. Ma na to wpływ też fakt, że w EA FC 24 zawodnicy wybierają swoje trasy biegowe bardzo inteligentnie.

Atak skrzydłami

Atakując skrzydłami często masz więcej miejsca. Na początku jest to bardzo pozytywnie odbierane. Jednak trzeba pamiętać, że jesteś wówczas też naturalnie dalej od bramki przeciwnika i w pewnym momencie musisz zdecydować, w jaki sposób chcesz przetransportować piłkę do środka boiska. Sposobów jest kilka. Możesz wybrać najprostsze rozwiązanie, czyli wrzutkę. W tym przypadku często trzeba jednak podawać na duże odległości, przez co celność niejednokrotnie pozostawia wiele do życzenia.

Jeśli więc jeden z twoich zawodników nie jest całkowicie osamotniony w polu karnym, powinieneś dwa razy zastanowić się, czy chcesz wrzucać, czy nie lepiej utrzymać piłkę przy nodze. Inną opcją jest zejście do środka - albo z szybkimi, celnymi krótkimi podaniami i mocnymi podaniami w pole karne (X/A + R1/RB), albo umiejętnym wbiegnięciem solo - oczywiście bogatym w drybling. Przeciwnik często się tego nie spodziewa, a obrona nie jest odpowiednio ustawiona.

Wracając jednak do wrzutek. Są one o wiele bardziej satysfakcjonujące niż w poprzednich odsłonach FIFA. Zwłaszcza, jeśli masz graczy z silnymi główkami w środku ataku. Warto wówczas od czasu do czasu z tego skorzystać. Już w grze FIFA 21 pojawiła się interesująca nowa funkcja dotycząca uderzeń głową: dzięki ręcznym główkom możesz przejąć pełną kontrolę i lepiej niż kiedykolwiek zdecydować, gdzie dokładnie trafić. Dotyczy to zarówno prób zdobycia bramki, jak i podań.

Dodatkowa wskazówka: Nawet w przypadku rzutów rożnych, powinieneś od czasu do czasu przeplatać wrzutki z krótkim rozegraniem.

Więcej strzałów z dystansu

Powtarzamy to od lat i w tej kwestii nic się nie zmienia także w FC 24: strzelaj więcej z dystansu! Nie zawsze warto próbować wejść z piłką do bramki. Strzały spoza pola karnego są skuteczniejsze, niż wielu z was mogłoby się wydawać. Co więcej, ulepszeni bramkarze sprawili, że trudniej jest strzelić gola z samego pola karnego. Oczywiście, nie można też strzelać z każdej możliwej sytuacji. Jeśli strzelasz z dystansu, powinieneś mieć do tego odpowiedniego zawodnika i przestrzeń. Potrzebujesz wystarczająco dużo miejsca, a piłka powinna być na lepszej nodze. Jeżeli wszystkie warunki są spełnione, nie wahaj się, oddaj strzał!

Dodatkowa wskazówka: finezyjne strzały w długi róg są szczególnie dobrym sposobem na zdobycie bramki. Inteligentne wykorzystanie wykończenia w odpowiednim czasie zwiększa szanse na zdobycie gola. Regularne przeplatanie strzałów z bliższej i dalszej odległości sprawi, że będziesz jeszcze trudniejszy do rozczytania w swoich akcjach ofensywnych.

04 Nowe techniki dryblingu

Dobry drybling jest niezbędny do skutecznej gry w ataku w EA FC 24. Chcielibyśmy przedstawić ci dwie nowe techniki dryblingu, które doprowadzą twoich przeciwników do szaleństwa, ale tylko wtedy, gdy opanujesz je do perfekcji.

1. Kontrolowany sprint

Klawisze: R1/RB podczas sprintu z R2/RT

Jak sama nazwa wskazuje, sprint kontrolowany zapewnia większą kontrolę podczas biegu. Piłka znajduje się bliżej stopy, ruchy z piłką są szybsze, a tym samym trudniejsze do obrony. Nasze wskazówki dotyczące sprintu kontrolowanego:

Trening na arenie treningowej

Najpierw poćwicz kontrolowany sprint na arenie treningowej i zobacz, jak radzisz sobie z tą techniką. Dopiero gdy ją opanujesz, powinieneś użyć jej w meczu.

Potrzebujesz wystarczająco dużo miejsca

Zanim rozpoczniesz kontrolowany sprint, upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca i że żaden przeciwnik nie znajduje się bezpośrednio przed tobą. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że przeciwnik przewidzi twój ruch i stracisz futbolówkę jeszcze zanim zdążysz rozpocząć kontrolowany sprint.

Przewaga początkowa

Kontrolowany sprint jest niezwykle trudny do obrony, gdy jest wykonywany optymalnie. Każdy gracz w EA FC 24 musi najpierw nauczyć się tej techniki. Prawidłowe korzystanie z kontrolowanego sprintu może być naprawdę bardzo skuteczne.

Zwróć uwagę na styl

Gracze ze stylem gry "kontrola piłki" są szczególnie dobrzy w wykonywaniu sprintu kontrolowanego. Zwróć więc na to uwagę, jeśli chcesz włączyć kontrolowany sprint do swojego repertuaru dryblingu.

2. Effort Touch

Klawisze: R1/RB + prawy drążek w wybranym kierunku

Effort Touch to kolejna nowa technika dryblingu w EA FC 24. EA podkreśla, że ma to być najszybszy sposób, by oddalić piłkę od rywala jeszcze zanim ten zdecyduje się na wślizg. Pojawia się jednak pewne "ale" - wykonanie go nie należy do najłatwiejszych. Trudno jest bowiem o idealne wyczucie czasu.

Mamy jednak kilka wskazówek jak osiągnąć perfekcję:

Dużo ćwicz

Musisz dużo ćwiczyć, aby wykorzystywanie tego triku zaczęło przynosić efekty. Ale przy odrobinie cierpliwości można to osiągnąć. Gdy już opanujesz tę technikę i lepiej wyczujesz, jak perfekcyjnie jej używać, nie pożałujesz, że zainwestowałeś czas w trening!

Efekt zaskoczenia w polu karnym

Użycie Effort Touch jest szczególnie zalecane wewnątrz pola karnego. Nagła zmiana kierunku biegu pozwala stworzyć niebezpieczny element zaskoczenia. W najlepszym przypadku uda ci się ominąć obrońcę - lub zostaniesz sfaulowany i przyznany zostanie rzut karny.

Dodatkowa wskazówka: Możesz także połączyć kontrolowany sprint i Effort Touch. Jeśli przejdziesz bezpośrednio z kontrolowanego sprintu do Effort Touch, może to być bardzo skuteczny i potężny ruch, który całkowicie zaskoczy przeciwników, jeśli zostanie wykonany poprawnie!

Możesz też użyć Effort Touch podczas pierwszego kontaktu z piłką po podaniu, aby lepiej kontrolować futbolówkę i podać bezpośrednio obok przeciwnika. EA ma na to specjalny termin - kontrolowany pierwszy kontakt. Jest on idealny do podania do zawodnika z pola lub napastnika, który jednym ruchem zaskakuje przeciwnika i sprawia, że ten zostaje w miejscu. Pamiętaj jednak, że inteligentni przeciwnicy mogą pozwolić ci zrobić to raz lub dwa, lecz potem zaczną się tego spodziewać i zaczną się bronić inaczej. Kontrolowane pierwsze dotknięcie jest więc ruchem na raz lub dwa. Później trudniej efektywnie omijać nim obrońcę.

05 Podania

Podkreśliliśmy już, że pewna gra podaniami bywa kluczowa. W zasadzie każdy gracz powinien być tego świadomy. Niemniej jednak, dokładne podania są często zaniedbywane. Zamiast tego gracze gorączkowo naciskają przycisk X lub A, aby jak najszybciej dostać się do przodu. Z pewnością w przeszłości były gry FIFA, w których to działało. To się jednak zmieniło. Obecnie musisz myśleć o każdym podaniu. Brak dokładności często bardzo szybko kończy się stratą.

5 wskazówek dotyczących dokładnych podań

Patrz na swój środek ataku i nie stój plecami do niego. Nie stój zbyt daleko od środka ataku. Upewnij się, że na drodze podania nie znajduje się żaden przeciwnik. Gra kontrolowanymi piłkami - w miarę możliwości z wcześniejszym odbiorem i przyjęciem piłki. Naciskaj X lub A tylko tak długo, jak wymaga tego odległość (gdy chcesz dograć do zawodnika obok, wystarczy krótkie kliknięcie).

06 Wrzutki

W drodze do przodu nie wystarczy tylko opanować gę krótkimi podaniami. Skutecznym sposobem na tworzenie niebezpiecznych sytuacji w EA FC 24 jest także zmiana stron lub wykonywanie dośrodkowań. Inaczej niż kilka lat temu, są one wykonywane z większą prędkością - piłki nie latają już tak długo w powietrzu i szybciej docierają do kolegów z drużyny.

Dobry przegląd sytuacji jest tutaj szczególnie ważny. Jesteś pod presją i widzisz wolnego zawodnika po drugiej stronie boiska? Nie wahaj się i podaj piłkę wysokim łukiem! Dobrym pomysłem jest również obserwowanie radaru - tutaj możesz dokładnie zobaczyć, gdzie na boisku znajdują się wolne przestrzenie.

07 Sztuczki

Jeśli chodzi o sztuczki, wielu graczy wciąż się ich boi. Opinia jest taka, że ruchy specjalne są zazwyczaj zbyt skomplikowane, wymagają zbyt wiele czasu na naukę i ostatecznie do niczego nie prowadzą. W ostatnich latach na dobre obaliliśmy ten mit! Istnieje wiele ruchów, które wcale nie są skomplikowane. A najlepsze w nich jest to, że są niezwykle skuteczne i ogromnie poprawiają twoją grę. Oto 3 tricki, które każdy będzie w stanie ogarnąć!

3 Podstawowe sztuczki

Im trudniej, tym lepiej? Niekoniecznie dotyczy to tricków w EA FC 24. Te trzy proste sztuczki mogą zrobić różnicę. Nasza rekomendacja: upewnij się, że masz je w swoim repertuarze!

Drag back

Drag back, czyli cofnięcie piłki, jest jedną z najpopularniejszych sztuczek w grze FIFA. Są ku temu dwa dobre powody: jest on prosty do wykonania i w określonych sytuacjach pozwala ograć przeciwnika.

Wykonanie

Aby wykonać drag back, najpierw naciśnij R1/RB i jednocześnie pociągnij lewy drążek przeciwnie do kierunku biegu zawodnika. Jeśli biegniesz prosto w kierunku prawej bramki, przeciągnij lewy drążek w lewo; jeśli biegniesz w kierunku lewej bramki - w prawo.

Zastosowanie

Piękno tego tricku polega na tym, że można go używać w wielu sytuacjach. Różne możliwe kierunki wyjścia po jego wykonaniu utrudniają przeciwnikowi odgadnięcie, co dokładnie zamierzasz zrobić. Oto dwa z możliwych zastosowań:

Zostajesz złapany przez obrońcę podczas sprintu. Jeśli uda ci się użyć drag backu, pozwolisz mu wbiec w nicość, dzięki czemu ponownie stworzysz sobie przestrzeń. Podajesz do napastnika w polu karnym. Możesz użyć tej sztuczki by wymanewrować przeciwnika i zająć pozycję strzelecką.

Markowanie strzału

Markowanie strzału często wystarcza, aby przeciwnik się pogubił. Większość z was prawdopodobnie zna jednak klasyczne markowanie, a kluczową rzeczą są jego różne wersje.

Wykonanie

Najpierw naciskasz przycisk strzału, a następnie natychmiast przycisk podania, aby wykonać fałszywy strzał. W tym samym czasie używasz lewego drążka, aby określić kierunek, w którym poruszasz się po zwodzie. Pozwala to również zdecydować, czy chcesz biec dalej, czy na przykład całkowicie zmienić kierunek. Można też w ogóle nie dotykać lewego drążka. W takim przypadku wykonujesz sztuczkę w miejscu.

Możesz także wykonać zwód, a następnie zwiększyć prędkość. Jak to działa? Całkiem prosto: Naciskasz L1/LB jako dodatek do normalnej sztuczki markowania strzału. Jeśli więc chcesz na przykład wykonać strzał po przekątnej w prawo lub w lewo i chcesz zwiększyć prędkość, zdecydowanie użyj przycisku L1/LB. Jeśli użyjesz go do wyprzedzenia przeciwnika, będzie mu niezwykle trudno cię dogonić.

Zastosowanie

Markowanie pomaga w wielu sytuacjach. Możesz go używać zarówno w polu karnym, jak i w okolicach szesnastego metra. Trick ten może być używany też do przerywania pojedynków biegowych z przeciwnikami. Jeśli przeciwnik się nie połapie i będzie kontynuował bieg, to na krótki czas znów masz miejsce i możliwość stworzenia sytuacji. Zwód z przyspieszeniem jest szczególnie przydatny na skrzydłach.

Ball roll

Ball roll to kolejny przydatny ruch specjalny, który jest niezwykle prosty do wykonania.

Wykonanie

By wykonać ball roll potrzebny jest tylko prawy drążek. Przesuń drążek w kierunku, w którym chcesz wykonać trick. Jeśli biegniesz prosto w kierunku prawej bramki i chcesz wykonać przetoczenie piłki w prawo, przesuń prawy drążek w prawo. Ważne: aby przetoczenie piłki zadziałało, należy przytrzymać drążek w danym kierunku przez krótki czas. Im dłużej przytrzymasz drążek w tym kierunku, tym więcej przetoczeń piłki wykona twój zawodnik.

Zastosowanie

Aby zoptymalizować wykorzystanie ball rolla, szczególnie ważny jest odpowiedni timing. Dla przykładu, gdy przeciwnik biegnie w twoją stronę, możesz przewidzieć, że wykona on próbę odbioru. Przetoczenie piłki musi być użyte zatem tuż przed jego atakiem. Dzięki temu uda ci się uniknąć starcia. Wszystko zależy jednak od wyczucia czasu. Jeśli użyjesz przetoczenia piłki zbyt wcześnie lub zbyt późno, nie przyniesie to oczekiwanej wartości dodanej, a w najgorszym przypadku przeciwnik odbierze ci piłkę.

Dodatkowa wskazówka: W EA FC 24 ważniejsze niż kiedykolwiek jest używanie swoich umiejętności w sposób ukierunkowany i z odpowiednim wyczuciem czasu. Innymi słowy, potrzeba więcej umiejętności i zdolności, aby ominąć przeciwników za pomocą specjalnych ruchów. Nie wystarczy po prostu używać ruchów zręcznościowych. Musisz trafić idealny moment, aby osiągnąć pożądany efekt i uzyskać przewagę.

08 Karne

Po długim okresie bez zmian w systemie rzutów karnych, został on całkowicie przebudowany w FIFA 23. Tę wersję możemy ponownie oglądać w EA FC 24.

Jak działają rzuty karne

Wokół piłki znajduje się teraz okrąg, który na przemian jest duży i mały. Aby wykonać optymalny rzut karny, naciśnij przycisk strzału, gdy okrąg jest jak najmniejszy. Im lepszy wykonawca rzutów karnych, tym wolniej zmienia się rozmiar okręgu wokół piłki i tym łatwiej jest złapać odpowiedni moment. Następnie musimy określić siłę strzału, odpowiednio długo przytrzymując przycisk, a także wybrać kierunek. Możemy tym razem maksymalnie wychylić gałkę w preferowanym kierunku bez obaw, że piłka przeleci wiele kilometrów obok bramki.

Dodatkowa wskazówka: Podczas naciskania przycisku strzału długość naciśnięcia nadal określa siłę rzutu karnego. Oznacza to, że zbyt długie naciśnięcie przycisku może spowodować, że strzał będzie niecelny. Większa moc oznacza większy rozrzut. Innymi słowy, większa moc zwiększa prawdopodobieństwo, że piłka nie wyląduje dokładnie tam, gdzie celujesz. Rozrzut można zmniejszyć, strzelając rzuty karne lepszymi piłkarzami. Dlatego w EA FC 24 ważniejsze niż kiedykolwiek jest rozpoczęcie gry z dobrym strzelcem. Strzelca wybiera się za pomocą przycisku R2/RT. Dla mocy rzutu karnego zalecamy około połowy paska mocy, może trochę więcej.

Wnioski: Pomimo wyeliminowania kursora podczas celowania, nadal wymagana jest odrobina finezji, aby bezpiecznie wykonać rzut karny.

Finezja i lob

Oprócz normalnego strzału z kółkiem lub B, naturalnie masz również możliwość zamiany rzutu karnego na finezyjny strzał lub lob. Aby oddać ostateczny strzał, naciśnij kółko/B i przycisk R1/RB, jak zwykle. Jeśli chcesz lobować piłkę, naciśnij kółko/B i przycisk L1/LB.

09 Mindset

Jesteś już solidnie przygotowany do gry w EA FC 24 pod kątem mechaniki. Jednak opanowanie samej rozgrywki to nie wszystko. Musisz być także gotów mentalnie. Bądźmy szczery, każdy zna ten schemat. Dominujesz w grze, ale piłka nie chce wpaść do bramki. A potem tracisz niefortunnego gola. Gotujesz się z wściekłości, wariujesz, opuszczasz grę, a w ostateczności niszczysz pada. Nie ma co ukrywać - emocje - zarówno pozytywne, jak i negatywne - są tak samo częścią gry, jak w prawdziwej piłce nożnej. Każdy chce wygrać. A jeśli to się nie uda, delikatnie mówiąc, nie jesteś szczęśliwy. Ale wybuchy szału prowadzą donikąd. Jeśli stracisz nerwy, przegrasz grę.

Nasza rada: Jeśli przegrywasz i wydaje ci się, że nic nie działa, zachowaj spokój. Staraj się utrzymać koncentrację na wysokim poziomie i pozostań silny psychicznie. EA FC 24 to także kwestia głowy! Jeśli zaczniesz się denerwować sytuacjami w meczu, swoimi zawodnikami lub generalnie grą, z automatu stawiasz się po przegranej stronie. Wpadasz wówczas w błędne koło i zaczynasz wściekać się o każdą drobnostkę. To zniszczy twoją grę i nie będziesz w stanie wykorzystać swojego potencjału. Tylko ci, którzy są silni psychicznie i pozostają skupieni przez całą grę, mają to, czego potrzeba, aby zostać mistrzem EA FC 24.

10 Esport

Wreszcie, co równie istotne, jest wielu graczy esportowych i content creatorów, których treści mogą pomóc ci w rozwoju. Bez wątpienia jedną z osób godnych polecenia jest PLKD, z którym w ostatnim czasie chociażby omawialiśmy Team of The Year . Jeśli jednak nadal ci mało i nie masz dość naszych wskazówek, odwiedź kanały YouTube, Twitch i TikTok profesjonalistów z RBLZ Gaming - drużyny EA FC 24 z klubu Bundesligi RB Lipsk i obecnych Klubowych Mistrzów Świata w eFootballu. Zawodnik Red Bull Umut Gültekin i jego koledzy z drużyny regularnie dostarczają ekscytujących i pomocnych treści na temat EA FC 24, a w szczególności Ultimate Team.

Nasza rada: Nie ograniczaj się jedynie do oglądania samouczków. Poświęć trochę czasu na obejrzenie pełnych meczów profesjonalistów. Śledź też od czasu do czasu transmisje na żywo z profesjonalnych turniejów i spróbuj samodzielnie przeanalizować i zrozumieć, co sprawia, że profesjonaliści są tak dobrzy. W najlepszym przypadku możesz nauczyć się odpowiednich zachowań zarówno w defensywie jak i ofensywie, różnych zastosowań tricków czy sposobów na wykończenie akcji, a także wielu innych rzeczy, co będziesz mógł zintegrować z tym, co nauczyłeś się do tej pory.

Przeczytałeś i przyswoiłeś wszystkie nasze wskazówki? W takim razie możesz zacząć orkę przeciwników w EA FC 24. Ale pamiętaj: praktyka czyni mistrza - nie wszystko zadziała od razu. Życzymy samych sukcesów!

O autorze:

Chris Knoth jest byłym profesjonalnym graczem eFootball. Był reprezentantem Niemiec, został mistrzem Europy i rywalizował z najlepszymi graczami na świecie na krajowych i międzynarodowych mistrzostwach. Chris jest trenerem od wielu lat i trenował również graczy e-sportowych w Virtual Bundesliga - oficjalnych mistrzostwach Niemiec w EA FC 24.