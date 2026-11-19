Odliczanie do premiery GTA 6 właśnie dobiegło końca. Wraz z debiutem, wcześniej poprzedzonym dość szerokim materiałem Extended Look, który odsłonił przed graczami jeszcze więcej nadchodzących atrakcji - pora sprawdzić, ile tak naprawdę wiesz o najgorętszej produkcji 2026 roku. Od kulis powstawania gry po przyprawiający o zawrót głowy budżet: oto fakty i ciekawostki o GTA 6, które mogą Cię zaskoczyć.

01 GTA 6: Dekada pracy

GTA 6 powstawało przez ponad dekadę - ostatnią grą studia Rockstar Games było Red Dead Redemption 2, które do dziś pozostaje jedną z najbardziej imponujących technicznie i wpływowych gier z otwartym światem w historii. Ten westernowy hit trafił na rynek 26 października 2018 roku, więc od jego debiutu minęło już osiem lat.

Lucia Caminos zapowiada nowość w serii GTA © Rockstar Games/Take-Two Interactive

W chwili premiery RDR 2 prace nad GTA 6 trwały jednak już od około trzech lat. Według jednego z raportów wstępne prace koncepcyjne nad sequelem ruszyły niedługo po premierze GTA 5 (w 2014 roku). Właściwa produkcja Grand Theft Auto VI miała natomiast wystartować na dobre dopiero po wydaniu Red Dead Redemption 2, gdy główne zespoły deweloperskie Rockstar Games ponownie stały się dostępne.

4 lutego 2022 roku twórcy oficjalnie potwierdzili, że nowa odsłona serii znajduje się w produkcji. Półtora roku później, w grudniu 2023 roku, światło dzienne ujrzał wreszcie pierwszy zwiastun.

Licząc od premiery GTA 5 aż do 19 listopada 2026 roku, między dwiema głównymi częściami cyklu upłynęło ponad 13 lat. Żaden sequel w historii marki nie kazał na siebie czekać tak długo. Dla porównania: między premierą GTA 4 (2008) a GTA 5 (2013) minęło zaledwie pięć lat. Jednym z głównych powodów tak długiej przerwy jest gigantyczny sukces GTA Online. Tryb sieciowy przez lata pochłaniał moce przerobowe Rockstara i generował na tyle ogromne przychody, że studio nie czuło presji, by spieszyć się z kolejną odsłoną.

02 Gra warta miliard dolarów: ile kosztowała produkcja GTA 6?

GTA 6 zapowiada większy i bardziej zróżnicowany świat niż kiedykolwiek © Rockstar Games/Take-Two

Rockstar nie rozmawia o pieniądzach. Ani samo studio, ani wydawca Take-Two nie ujawnili oficjalnego budżetu GTA 6. Mimo to cała branża jest zgodna w jednej kwestii: mówimy o kwocie bezprecedensowej w historii gier wideo.

Większość wiarygodnych szacunków dotyczących kosztów produkcji GTA 6 waha się od 1 do 1,5 miliarda dolarów amerykańskich, choć niektórzy analitycy mówią nawet o 2 miliardach. Wyższe kwoty krążące po sieci uznaje się już za czystą spekulację. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, co wywindowało wydatki do takiego poziomu: wieloletni proces produkcji, tysiące pracowników rozsianych po kilku oddziałach Rockstara na całym świecie, zaawansowane sesje motion capture, niezwykle szczegółowy otwarty świat oraz rozwój autorskiego silnika RAGE. A mowa tu wyłącznie o samej produkcji - nie wliczając w to kosztów marketingu, które przy tytule tej skali potrafią pochłonąć kolejne setki milionów dolarów.

Porównanie z GTA 5 najlepiej pokazuje, jak drastycznie poszybowały koszty. Budżet „piątki” szacowano w 2013 roku na około 265 milionów dolarów - i to już razem z marketingiem. Wówczas uchodziło to za absolutny rekord. GTA 6 okazuje się więc od czterech do nawet siedmiu razy droższe i według wszelkiego prawdopodobieństwa jest najdroższą grą wideo, jaką kiedykolwiek stworzono.

Z drugiej strony GTA 5 rozeszło się na świecie w nakładzie ponad 200 milionów egzemplarzy, stając się jednym z najbardziej dochodowych produktów rozrywkowych wszech czasów. Wraz z GTA Online gra wygenerowała przez dekadę miliardy dolarów przychodu. Jeśli GTA 6 choćby zbliży się do tego wyniku, nawet liczony w miliardach budżet okaże się świetnie zainwestowanymi pieniędzmi.

03 Ile razy przekładano premierę GTA 6?

Premierę GTA 6 przekładano tak naprawdę tylko dwukrotnie, nawet jeśli fani mają wrażenie, że działo się to znacznie częściej. Gdy w grudniu 2023 roku Rockstar wypuścił pierwszy zwiastun, kończył się on jasną zapowiedzią: 2025 rok. Później Rockstar i jego spółka matka, Take-Two, doprecyzowały ten termin jako jesień 2025 roku. Społeczność miała już konkretny punkt odniesienia, ale Rockstar dwukrotnie wcisnął hamulec.

Pierwsze opóźnienie z maja 2025 roku nie było dla wielu zaskoczeniem, ponieważ plotki o poślizgu krążyły już od dłuższego czasu. Rockstar podziękował wtedy fanom za cierpliwość, a kilka dni później opublikował drugi zwiastun, co błyskawicznie poprawiło nastroje wśród graczy.

Będzie mnóstwo samochodów do wyboru © Rockstar Games/Take-Two

Drugie opóźnienie, ogłoszone w listopadzie 2025 roku, uderzyło w społeczność znacznie mocniej. Rockstar zakomunikował je tuż przed kwartalną konferencją Take-Two, tłumacząc, że dodatkowe miesiące pozwolą dopracować grę na poziomie, jakiego oczekują fani studia. Jako powody wskazywano gigantyczną złożoność techniczną produkcji – w szczególności symulację sztucznej inteligencji, zagęszczenie świata i sam silnik – oraz chęć uniknięcia nadmiernego crunchu. To właśnie za wymuszanie nadgodzin na pracownikach Rockstar spotkał się wcześniej z ostrą krytyką przy okazji prac nad Red Dead Redemption 2.

Od tamtej pory prezes Take-Two, Strauss Zelnick, kilkukrotnie publicznie potwierdzał listopadowy termin. Prognozy finansowe koncernu na rok obrotowy 2027 w ogromnej mierze opierały się właśnie na tej premierze, dlatego trzecie opóźnienie byłoby ciosem nie tylko dla graczy, ale i dla inwestorów.

Jeden efekt uboczny świetnie pokazuje, jak ogromny respekt budzi GTA 6 w całej branży: liczni wydawcy przyspieszyli premiery własnych gier albo przesunęli je na 2027 rok, byle tylko nie zostać przyćmionym przez Rockstara. Wygląda na to, że z tego schematu wyłamało się jedynie Nintendo, wypuszczając remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time na Nintendo Switch 2 - gra trafiła na rynek 5 listopada 2026 roku.

04 Wymagania sprzętowe GTA 6

Sprawa jest prosta: ponieważ gra trafia na rynek początkowo wyłącznie na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, nie ma oficjalnych wymagań sprzętowych. Przynajmniej na razie. Każdy, kto liczył na jednoczesną premierę na PC, będzie rozczarowany.

Rockstar nie zapowiedział jeszcze wersji komputerowej. Zapytany o tę kwestię prezes Take-Two, Strauss Zelnick, zaznaczył jedynie, że studio trzyma się swojej sprawdzonej strategii dotyczącej platform, a kolejne ogłoszenia pojawią się w odpowiednim czasie.

W warsztacie tuningowym możesz podkręcić swój samochód © Rockstar Games/Take-Two

Strategia ta faktycznie jest dobrze znana. GTA 5 zadebiutowało najpierw w 2013 roku na PS3 i Xbox 360, a na PC trafiło dopiero w kwietniu 2015 roku. Red Dead Redemption 2 ukazało się w październiku 2018 roku na konsolach, a na komputery osobiste zawitało około rok później. Jest bardzo prawdopodobne – choć wciąż niepotwierdzone – że GTA 6 podąży podobną ścieżką. Oficjalne wymagania sprzętowe dla wersji PC nie są więc jeszcze znane. Znacznie więcej wiadomo natomiast w kwestii wydań konsolowych:

30 FPS: Rob Nelson, współdyrektor w studiu Rockstar North, potwierdził w sierpniu 2026 roku, że na ówczesnym etapie prac gra działa w 30 klatkach na sekundę.

PS5 Pro Enhanced: GTA 6 posiada stosowne oznaczenie w sklepie PlayStation Store. Rockstar nie ujawnił jeszcze dokładnie, czym wyróżnia się wersja na mocniejszy model konsoli - czy chodzi o wyższą rozdzielczość, płynność animacji, czy dodatkowe efekty graficzne.

Rozdzielczość: brak oficjalnego potwierdzenia. Na podstawie materiałów ze zwiastunów eksperci techniczni z Digital Foundry szacują natywną rozdzielczość na poziomie około 1440p, skalowaną następnie do 4K.

Wymagane miejsce na dysku: dokładna wartość nie została jeszcze podana. Biorąc jednak pod uwagę skalę świata gry, warto zawczasu zwolnić sporo miejsca na dysku SSD - produkcja z pewnością zajmie od 100 do 200 gigabajtów.

05 Jak duża jest mapa w GTA 6?

Pytanie o rozmiar mapy zawsze pojawia się jako jedno z pierwszych przy każdej nowej odsłonie GTA. W przypadku mapy w GTA 6 odpowiedź brzmi: jest ogromna. Rockstar nie podał jednak oficjalnej powierzchni w kilometrach kwadratowych.

Miasto należy do ciebie. Tylko uważaj na prawo © Rockstar Games/Take-Two

Pewnych wskazówek dostarczają jednak zapowiedzi prasowe z sierpnia 2026 roku: według nich mapa jest mniej więcej dwukrotnie większa od tej z GTA 5 i około trzy razy większa niż obszar z Red Dead Redemption 2. Dla porównania: Los Santos i hrabstwo Blaine w GTA 5 obejmują łącznie około 49 mil kwadratowych, czyli w przybliżeniu 127 kilometrów kwadratowych, z czego sporą część stanowią woda oraz góry.

Społeczność zdążyła już oczywiście przeprowadzić własne pomiary. Projekty kartograficzne analizujące ujęcia ze zwiastunów oraz materiały z wycieku z 2022 roku szacują powierzchnię na około 118 do 132 mil kwadratowych, co daje w przybliżeniu od 300 do 340 kilometrów kwadratowych. Do takich wyliczeń należy jednak podchodzić z dystansem - jak dotąd tylko Rockstar wie, jaką część tego obszaru zajmuje woda, do ilu budynków da się wejść oraz jak duży jest ostateczny teren dostępny dla graczy.

W GTA 6 mają pojawić się wyścigi torowe - to nowość w tej serii © Rockstar Games/Take-Two

Tak czy inaczej, znacznie bardziej ekscytujące od samej skali wydaje się zagęszczenie świata. Rockstar nie stawia na puste przestrzenie, lecz na świat, w którym na każdym kroku coś się dzieje. Według zapowiedzi postacie niezależne (NPC) dysponują około 600 tysiącami animacji - w GTA 5 było ich zaledwie około 55 tysięcy. Ulice są węższe, a model jazdy sprawia wrażenie cięższego i bardziej realistycznego. Jak twierdzi Rockstar, studio konsultowało ten element nawet z profesjonalnymi kierowcami wyścigowymi. Leonida ma sprawiać wrażenie nie tyle zwykłego tła dla fabuły, co żywego miejsca, które funkcjonuje dalej nawet bez udziału gracza.

06 Regiony w GTA 6 i ich odpowiedniki w prawdziwym świecie

Leonida Keys © Rockstar Games

Witamy w Leonidzie - fikcyjnej wersji Florydy wymyślonej przez Rockstara. Słoneczny Stan to idealne tło dla serii GTA: blichtr i upadek, luksusowe jachty i osiedla przyczep kempingowych, imprezowe dzielnice oraz pełne aligatorów bagna często dzieli tu zaledwie kilka kilometrów. Rockstar potwierdził w zwiastunach sześć regionów, a każdy z nich ma swój odpowiednik w prawdziwym świecie:

Region w grze Inspiracja z prawdziwego świata Klimat Vice City Miami Neony, kluby plażowe, drapacze chmur Leonida Keys Florida Keys Łańcuchy wysp, ciągnące się bez końca mosty, mariny Grassrivers Everglades Bagna, łodzie, aligatory Ambrosia zagłębie cukrownicze wokół jeziora Okeechobee Pola, fabryki, teren gangów motocyklowych Port Gellhorn kurorty nad Zatoką Meksykańską Podupadłe nadmorskie miasteczko ze starymi motelami Mount Kalaga National Park leśne wzgórza i górskie tereny amerykańskiego Południa Wędrówki, polowania, off-road

Vice City to bijące serce całej mapy. Miasto jest wyraźnie wzorowane na Miami, z fasadami w stylu art deco, nadmorskimi promenadami, drapaczami chmur i życiem nocnym, które nigdy nie zasypia. Fani serii doskonale znają już Vice City z pierwszej odsłony cyklu z 1997 roku, z GTA: Vice City (2002) oraz z Vice City Stories (2006). Nigdy wcześniej metropolia ta nie była jednak aż tak tętniąca życiem i szczegółowa.

Powrót do Vice City © Rockstar Games

Dalej na południe rozciąga się archipelag Leonida Keys - łańcuch wysp wysuniętych w głąb morza i połączonych długimi mostami. Znajdziesz tu mariny, plażowe bary i turkusową wodę. Obszar ten prawdopodobnie odegra kluczową rolę w przypadku pływania łodziami, nurkowania oraz szlaków przemytniczych. Za sprawą Grassrivers Rockstar przenosi do gry park narodowy Everglades: płytkie rozlewiska, gęstą roślinność, łodzie bagienne typu airboat oraz niewielkie osady pośrodku mokradeł.

W głębi lądu leży Ambrosia, inspirowana regionem uprawy trzciny cukrowej wokół jeziora Okeechobee. Przemysłowe cukrownie, rozległe pola i surowy klimat definiują tutejszy krajobraz – a jak sugeruje zwiastun, mocną pozycję mają tu również gangi motocyklowe. Port Gellhorn pokazuje z kolei mroczniejszą stronę amerykańskiego snu na Florydzie: to podupadły nadmorski kurort nad Zatoką Meksykańską ze starymi motelami, klubami ze striptizem i mieszkańcami, którzy najlepsze lata mają już dawno za sobą. Wreszcie Mount Kalaga National Park wprowadza zupełnie inny krajobraz – zalesione wzgórza, szlaki turystyczne oraz tereny łowieckie. Tego typu ukształtowanie terenu w rzeczywistości nie występuje na płaskiej Florydzie i znacznie bardziej przypomina lasy położone dalej na północ, w stanach amerykańskiego Południa.

Miejsce na oddech na północnych krańcach stanu © Rockstar Games/Take-Two

Co istotne, Rockstar nie tworzy wiernych replik w skali 1:1. Studio zagęszcza lokacje, przenosi charakterystyczne punkty orientacyjne i łączy kilka miejscowości w jedną całość. Efektem jest Floryda, która wydaje się w pełni autentyczna, ale została skrojona pod kątem jak najlepszej rozgrywki.

07 GTA 6: obsypane nagrodami jeszcze przed premierą

Gra, która zdobywa nagrody, zanim jeszcze zdąży trafić na rynek? W przypadku GTA 6 to rzeczywistość. Szum wokół produkcji jest tak ogromny, że Rockstar zgromadził imponującą kolekcję statuetek jeszcze przed premierą:

The Game Awards 2024: Najbardziej wyczekiwana gra

The Game Awards 2025: Najbardziej wyczekiwana gra

Golden Joystick Awards 2025: Najbardziej pożądana gra

Golden Joystick Awards 2025: Najlepszy zwiastun gry (za zwiastun numer 2)

Szczególnie emocjonujący okazał się wynik plebiscytu Golden Joystick Awards. Oddano w nim łącznie około 21 milionów głosów. GTA 6 zgarnęło w swojej kategorii około 18 procent głosów, wyprzedzając Wiedźmina 4, który zajął zaskakująco bliskie drugie miejsce z wynikiem niespełna 17 procent.

Wiemy, że sklep "One-Eyed Willie's Mod Shop” pojawi się w GTA 6 © Rockstar Games/Take-Two

Jeszcze większe wrażenie niż same statuetki robią ustanowione rekordy. W grudniu 2023 roku pierwszy zwiastun przekroczył barierę 90 milionów wyświetleń na YouTube w ciągu zaledwie 24 godzin. Był to najmocniejszy debiut materiału niemuzycznego w historii platformy. Już drugiego dnia nagranie miało na koncie więcej odsłon niż wszystkie zwiastuny GTA 5 razem wzięte. W maju 2025 roku drugi zwiastun przebił ten wyczyn: według danych Rockstara w ciągu doby obejrzano go 475 milionów razy na wszystkich platformach. Studio określiło to mianem największego debiutu wideo wszech czasów – przebijającego nawet jakikolwiek zwiastun kinowy.

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08 GTA 6 a modowanie: swoboda z wyraźnymi granicami

Modowanie to integralna część DNA serii GTA. Modyfikacje graficzne, serwery roleplay, nowe pojazdy czy całe miasta przeniesione z innych odsłon - społeczność przez lata utrzymywała GTA 4 i GTA 5 przy życiu. Tym bardziej uważnie gracze przyjrzeli się nowym wytycznym dotyczącym modów, które Rockstar opublikował 21 września 2026 roku. Zasady te obejmują wszystkie gry studia, w tym również GTA 6.

Najpierw dobra wiadomość: mody w GTA 6 co do zasady pozostaną dozwolone. Rockstar wyznaczył jednak wyraźne czerwone linie:

Brak ingerencji w fabułę: oficjalne wątki fabularne, misje oraz postacie nie mogą być modyfikowane ani rozbudowywane.

Zakaz mieszania zasobów między grami: map, postaci ani zasobów z jednej gry Rockstara nie wolno przenosić do innej. Przeniesienie Liberty City z GTA 4 do GTA 5 lub GTA 6 byłoby zatem niedozwolone.

Brak chronionych treści podmiotów trzecich: zakazane jest wykorzystywanie marek, logotypów, prawdziwych lokacji czy znanych osobistości należących do podmiotów trzecich.

Głosy i wizerunki: oryginalnych ścieżek głosowych Rockstara nie wolno przerabiać. Każdy, kto chce wykorzystać głos lub wizerunek prawdziwej osoby, musi posiadać jej pisemną zgodę.

Zakaz oszustw w trybie sieciowym, mechanik hazardowych na prawdziwe pieniądze oraz reklam kryptowalut i NFT.

Brak sponsoringu: lokowanie produktu oraz płatne reklamy wewnątrz modów również są zabronione.

Monetyzacja jest dozwolona wyłącznie za pośrednictwem platform autoryzowanych przez Rockstara.

Nurkowanie to jedna z wielu atrakcji, jakie znajdziesz w Leonidzie © Rockstar Games

Ponadto gier nie wolno modyfikować w celu uruchamiania ich na urządzeniach, na które Rockstar ich nie przeznaczył - to jednoznaczny zakaz tworzenia nieoficjalnych portów.

Wysyła to jasny sygnał do społeczności moderskiej. Wiele popularnych fanowskich projektów z ostatnich lat nie mogłoby powstać w świetle tych przepisów - od fabularnych rozszerzeń po mody łączące zawartość z różnych gier (tzw. crossovery). Jednocześnie Rockstar pokazuje, że nie chce całkowicie zakazywać modowania, lecz ująć je w ramy regulacji. Od czasu przejęcia znanego zespołu Cfx.re (twórców FiveM), odpowiadającego za scenę roleplay, studio coraz mocniej stawia na oficjalne kanały dystrybucji. A to, czy GTA 6 w ogóle będzie podatne na modowanie w dniu premiery, i tak zależy od wersji PC - na którą przyjdzie nam jeszcze długo poczekać.

09 Wyposażenie i uzbrojenie: koniec z noszeniem całego arsenału w kieszeni

Ukrywanie całego uzbrojenia i ekwipunku pod ubraniem było standardem w poprzednich odsłonach GTA. W GTA 6 to już jednak przeszłość - Rockstar najwyraźniej zaczerpnął system wyposażenia z Red Dead Redemption 2 i jeszcze bardziej postawił na realizm.

Lucia i Jason nie mają żadnych hamulców © Rockstar Games

Jason i Lucia mogą teraz nosić przy sobie jedynie dwie sztuki broni krótkiej w ukryciu oraz dwie sztuki broni długiej w widocznym miejscu. Cała reszta trafia do szaf na broń w sklepach Ammu-Nation albo do bagażnika pojazdu. Sam Rockstar podkreśla, że zestaw uzbrojenia można dostosować "na każdą okazję”. Brzmi to jak drobna zmiana, ale w praktyce diametralnie odmienia rozgrywkę. Przed każdą misją pojawia się pytanie: wejść po cichu z pistoletem z tłumikiem, czy postawić na karabin szturmowy i strzelbę? Jeśli źle zaplanujesz akcję, przyjdzie Ci improwizować.

Samą broń również można szeroko modyfikować. Specjalne rewolwery z edycji Ultimate wskazują na rozbudowany system personalizacji, obejmujący dodatki, malowania oraz ulepszenia.

Jason szykuje się na kłopoty © Rockstar Games/Take-Two

Do tego dochodzą nowe umiejętności Skupienia (Focus) obojga głównych bohaterów. Działają one na podobnej zasadzie co Zabójcza precyzja (Dead Eye) w Red Dead Redemption: czas zwalnia, a gra podświetla słabe punkty przeciwników, drogi ucieczki lub inne kluczowe elementy otoczenia. Według przedpremierowych zapowiedzi Jason i Lucia korzystają z tej zdolności w odmienny sposób, co dodatkowo różnicuje ich pod względem samej rozgrywki.

10 GTA 6 wprowadza system interakcji

Jeśli jest jedna nowa funkcja, która pokazuje, w jakim kierunku podąża Rockstar z GTA 6, to jest nią właśnie system interakcji. Również tutaj inspiracją było Red Dead Redemption 2, ale GTA 6 idzie znacznie dalej. Jak pokazano w materiale Extended Look, możesz najwyraźniej przywitać, sprowokować, załagodzić sytuację albo rzucić wyzwanie postaciom niezależnym jednym przyciskiem. Proste menu kontekstowe staje się więc narzędziem, za pomocą którego świadomie eskalujesz lub rozładowujesz napięcie.

W GTA 6 pojawi się system interakcji podobny do tego z RDR 2 © Rockstar Games

Świat reaguje na to w wyraźny sposób. NPC zauważają, gdy podchodzisz zbyt blisko, zbyt długo podsłuchujesz ich rozmowy lub zachowujesz się agresywnie. Przechodnie komentują nawet Twój strój. Niektóre postacie podchodzą do Ciebie z własnej inicjatywy i uruchamiają losowe wydarzenia. Leonida nie jest więc już tylko tłem, przez które po prostu przejeżdżasz - to miasto na Ciebie reaguje.

Interakcje odgrywają dużą rolę również między głównymi bohaterami. Jason i Lucia zostali pomyślani jako duet w stylu Bonnie i Clyde’a. To Ty decydujesz, jak rozwija się ich relacja, a wątek romantyczny nie jest narzucony. W wielu sytuacjach możesz płynnie przełączać się między obojgiem.

To od ciebie zależy, czy Lucia i Jason będą razem © Rockstar Games

Ściśle powiązany z systemem interakcji jest nowy Profil Kryminalny (Criminal Profile). Zastępuje on tradycyjne systemy moralności i śledzi sposób, w jaki popełniasz przestępstwa - czy robisz to czysto i profesjonalnie, czy też z niepotrzebną brutalnością. Policja oraz NPC reagują na to w odpowiedni sposób. Według zapowiedzi, jeśli przesadzisz i całkowicie stracisz kontrolę, Twój profil może zostać trwale nadszarpnięty.

11 Bonus: ciekawostki, których prawdopodobnie nie znałeś

Poza głównymi wątkami GTA 6 roi się od detali, które pokazują, ile serca Rockstar włożył w ten świat. Oto te najbardziej ekscytujące:

Lucia poświęca trochę czasu na dbanie o siebie © Rockstar Games

Lucia tworzy historię serii. Lucia Caminos to pierwsza główna bohaterka w cyklu od czasów gier z widokiem z góry w latach 90., gdy gracze mogli opcjonalnie wybierać żeńskie postacie. Zaczyna opowieść świeżo po wyjściu z więzienia. Jej partner, Jason Duval, to były żołnierz, który wplątał się w środowisko narkotykowe.

Potężny wyciek z 2022 roku. We wrześniu 2022 roku haker opublikował 90 nagrań z fazy produkcji, zawierających około 50 minut materiałów z rozgrywki. Uchodzi to za jeden z największych wycieków w historii branży gier. Sprawca miał wtedy 17 lat i niedługo później został zatrzymany w Wielkiej Brytanii.

Tankowanie staje się obowiązkowe. Po raz pierwszy samochody i motocykle mają działający wskaźnik paliwa. Jeśli zignorujesz poziom benzyny, zatrzymasz się w samym środku ucieczki. Według przedpremierowych zapowiedzi Rockstar wyważył jednak zużycie paliwa tak, by nie stawało się uciążliwe. Samochody elektryczne ładuje się w punktach ładowania.

Kradzież aut staje się sztuką. Droższe pojazdy wyposażono w zamki elektroniczne oraz lokalizatory GPS. Wewnątrzgrowa aplikacja Waink informuje Cię w telefonie, czy auto jest zamknięte, ma alarm lub nadajnik oraz ile jest warte.

80 godzin w Leonidzie. Czas gry - obejmujący wątek główny oraz zawartość poboczną - szacuje się na około 80 godzin. Podobnie jak w Red Dead Redemption 2, fabuła podzielona jest na rozdziały.

Brak widoku z pierwszej osoby na premierę. W przeciwieństwie do next-genowej wersji GTA 5, na start zabraknie trybu FPP - perspektywa pierwszoosobowa pojawia się wyłącznie podczas celowania wybranymi broniami.

Mnóstwo zajęć poza główną fabułą. Możesz polować na klasyczne samochody i zlecać ich renowację mechanikowi, szturmować kryjówki gangów po rzadkie łupy, sprzedawać kradziony towar paserom albo zwiedzać wybrzeże kajakiem i w sprzęcie do nurkowania. Wskazówki związane ze sklepami wędkarskimi oraz łodziami sugerują też możliwość łowienia ryb.

Rekordowy wachlarz opcji stylizacji. Jason i Lucia mają więcej ubrań oraz fryzur niż jakakolwiek postać w historii GTA przed nimi. Do tego dochodzi system sprawności fizycznej, który wpływa na wygląd bohaterów.

Oglądanie telewizji z aligatorem Maccą. W grze pojawia się własny animowany serial o aligatorze imieniem Macca. Nie zabrakło też wbudowanego systemu mediów społecznościowych, za pośrednictwem którego Rockstar wyśmiewa kulturę influencerów i internetu.

Prawdziwy street art w Vice City. Ponad 50 prawdziwych artystów ulicznych stworzyło murale na potrzeby miasta.

Dedykowany album. Obok stacji radiowych przygotowano osobny soundtrack liczący 34 utwory, zatytułowany Grand Theft Auto VI: The Album.

Lucia na siłce ze słuchawkami na uszach © Rockstar Games

Nie ma więc wątpliwości: GTA 6 to nie zwykła premiera, lecz wydarzenie popkulturowe o niesamowitym zasięgu. Ponad 13 lat oczekiwania, szacowany budżet liczony w miliardach, zwiastuny z rekordową liczbą wyświetleń oraz świat, który Cię słucha, zapamiętuje i potrafi odpowiedzieć ogniem – Rockstar chce nie tylko dostarczyć kolejne GTA, ale też wyznaczyć nowy punkt odniesienia dla gier z otwartym światem.

O tym, czy studio osiągnie ten cel, przekonamy się już 19 listopada 2026 roku. Wtedy wreszcie nadejdzie moment, by powiedzieć: Witaj w Leonidzie.