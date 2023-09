Loïc Bruni - zawodnik doskonały

Loïc Bruni A five-time elite world champion, French rider Loïc Bruni is already one of the all-time great downhill mountain bike racers and he's not finished yet.

Bruni urodził się by zostać profesjonalnym zjazdowcem. Jego ojciec Jean-Pierre Bruni wytrenował najbardziej utytułowanych zawodników w historii sportu. Nico Vouilloz i Fabien Barel to zjazdowcy, których trenował i kształtował tata Loïca. Wielki trener również odnosił spektakularne sukcesy. W latach 90-tych został nawet zjazdowym mistrzem świata w kategorii mastersów. Chwilę później przeszedł na zawodniczą emeryturę, a całą swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystał do kształtowania przyszłego super-mistrza.

"Mój pierwszy rower dostałem od taty gdy miałem 5 lub 6 lat. Od początku chciałem iść w jego ślady i jeździłem z nim na wszystkie wyścigi. To tam poznałem Lorisa Vergiera, bo jego tata ścigał się z moim. Gdy nasi ojcowie startowali w zawodach, my również zaczęliśmy się ścigać!"

"Zawsze lubiłem jeździć na rowerze i robiłem to przy każdej okazji. W latach 90-tych kolarstwo górskie nie było tak powszechne jak obecnie. Nikt nie organizował wyścigów zjazdowych dla dzieci. Mogliśmy rywalizować jedynie w cross country, ale dla mnie było to zbyt wymagające fizycznie i po prostu mi się nie spodobało. Chciałem skupić się na czymś innym."

"W wieku 10 lat odkryłem BMX racing. To Lorris Vergier i jego brat wciągnęli mnie do tego świata, bo od pewnego czasu rywalizowali już w zawodach. W międzyczasie powstała również pierwsza seria górskich zawodów zjazdowych dla juniorów, więc wszystko szło w dobrym kierunku."

Później poszło już z górki. Z MOM Avalanche Bruni przeskoczył do TRJV (regionalnych mistrzostw zjazdowych dla juniorów). Imprezy z tej serii składały się z kilku konkurencji, w których zawodnicy rywalizowali na tych samych rowerach. Dzięki temu szybko nabierali doświadczenia i zdobywali zróżnicowane umiejętności, które miały zaprocentować w przyszłości. Bruni rywalizował w cross country, trialu, a od czasu do czasu pojawiał się również na zawodach w BMX racingu.

"Nie mieliśmy zbyt wielu tras nadających się do trenowania zjazdu, więc często przygotowywaliśmy wszystko po swojemu. Myślę, że to dzięki temu nauczyliśmy się jeździć szybko i technicznie w każdych warunkach".

"Zostałem zauważony w sezonie 2010. Menager francuskiego teamu Lapierre spotkał się ze mną i moim ojcem i zaoferował nam dołączenie do międzynarodowego teamu. W kolejnym roku miałem ścigać się w pucharze świata juniorów. Nie mogłem w to wszystko uwierzyć. W tej ekipie jeździli przecież moi idole z Samem Blenkinsopem na czele!"

Rok później Bruni wylądował w zjazdowym pucharze świata. W roku 2011 juniorzy ścigali się razem z kategorią Pro, ale młodemu Francuzowi zupełnie to nie przeszkadzało. Bardzo szybko dopasował się do zaistniałej sytuacji i skupił się na rozwijaniu swoich umiejętności.

"Poznałem Jacka, gdy miał już ugruntowaną pozycję w branży. Ja dopiero zaczynałem, ale od razu złapaliśmy bardzo dobry kontakt. Oboje byliśmy bardzo skrupulatni i dokładnie. Dzięki jego pomysłom i mojemu zaufaniu udało nam się wprowadzić niezwykłą relację i zrobić rzeczy, o których większość zawodników nawet nie myślała. Byliśmy pierwszym duetem, który testował i analizował dane sprzętowe poza sezonem. Wierzę, że przyczyniliśmy się do rozwoju zjazdu. Bez Jacka nigdy nie nauczyłbym się tak wiele. Nie wyobrażam sobie co by się ze mną stało, gdybyśmy zakończyli współprace."

Gdy startuję w zawodach moim głównym celem jest zwycięstwo. Zawsze znajduję jednak czas by spotkać się z ludźmi i robię wszystko, by inspirować swoich fanów!

Świetne wyniki w juniorach sprawiły, że Brunim zaczęli się interesować nie tylko sponsorzy, ale również jego rywale i tysiące fanów na całym świecie. W sezonie 2013 Loïc wskoczył do Elity i rozpoczął "pełnowymiarowe" ściganie z najszybszymi zawodnikami na świecie. Pierwsze potoczyły się... Jakby to powiedzieć? Nieco inaczej niż się spodziewaliśmy...

