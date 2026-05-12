5 największych imprez motorsportowych na świecie

Max Verstappen zadebiutuje niedługo w wyścigu 24-godzinnym. Udział wielkiego mistrza Formuły 1 w takim evencie sprowokował nas do stworzenia listy największych imprez motorsportowych na świecie. Oto ona!

01 Indianapolis 500: Największe jednodniowe wydarzenie na świecie

Rok założenia: 1911

Lokalizacja / tor: Indianapolis Motor Speedway, Indiana, USA

Okres: maj ("Dzień Pamięci" w USA)

Widzowie na miejscu: Ponad 350 000 ( w tym 250 000 na trybunach)

Unikalna cecha historyczna: Ray Harroun wygrał pierwszy wyścig Indy 500 w 1911 roku - bez pilota, dzięki lusterku wstecznemu własnej konstrukcji. Było to pierwsze udokumentowane użycie lusterka wstecznego zamontowanego na stałe w pojeździe.

Dlaczego wyjątkowy: Największe jednodniowe wydarzenie w światowym sporcie

Indianapolis 500 dzierży tak naprawdę 3 wyjątkowe rekordy. Najstarszy wyścig Indy odbywa się na największym obiekcie sportowym świata i ogląda go na żywo rekordowa liczba kibiców. W Dzień Pamięci (ostatni poniedziałek maja) Indianapolis zamienia się w globalną stolicę sportów motorowych. "Indy 500 " jest oficjalnie uznawany za największe jednodniowe wydarzenie sportowe na świecie. Impreza odbywa się tu od 1911 roku, a sam tor jest pierwszym w USA obiektem zbudowanym specjalnie do wyścigów samochodowych.

Każdego roku setki tysięcy fanów pielgrzymują na tor w amerykańskim stanie Indiana. Indianapolis 500 regularnie bije nowe rekordy. Na trybunach może zasiąść blisko 300 000 widzów , ale szacuje się, że przed pandemią COVID-19 to wyjątkowe wydarzenie śledziło na żywo ponad 400 000 widzów!

Ciekawostka: Indianapolis Motor Speedway uznawany jest za największy obiekt sportowy na świecie. Ma powierzchnię większą, niż Watykan!

02 MotoGP Grand Prix Francji

Początek: 1920 r. (pierwsze GP Francji); era MotoGP od 2002 r.

Lokalizacja: Circuit Bugatti, Le Mans, Francja

Okres: maj

Widzowie na miejscu: 311 797 (2025) - nowy rekord wszech czasów w historii MotoGP

Historycznie wyjątkowy: W 2023 r. GP Francji było 1000. wyścigiem Grand Prix w historii motocyklowych mistrzostw świata.

Dlaczego wyjątkowe: Żadne wydarzenie MotoGP nie przyciąga większej liczby kibiców. Na ten unikalny wyścig przyjeżdżają fani z całego świata.

Le Mans jest miejscem absolutnie kultowym. Legendarny tor wyścigowy gości najsłynniejszy 24-godzinny wyścig świata, a do tego, z roku na rok, jest coraz większy magnesem także dla kibiców MotoGP.

Kibice biją nad Loarą rekord za rekordem. W sezonie 2024 wyścig o Grand Prix Francji oglądało na żywo 297 000 widzów. W kolejnym roku już... 311 797 fanów, co jest absolutnym rekordem w historii MotoGP! Miejscowi fanatycy wyścigów mieli podwójne święto, bo na najwyższym stopniu podium stanął lokalny bohater, Johann Zarco.

Ciekawostka: W sezonie 2025 osiem torów w kalendarzu MotoGP przekroczyło frekwencyjną granicę 200 000 widzów: Holandia, Walencja, Argentyna, Czechy, Hiszpania - Jerez, Tajlandia, Niemcy i Francja. W 2026 roku Grand Prix Francji odbędzie się w dniach 8-10 maja.

03 24h Le Mans. Prawdziwy motorowy festiwal

Rok założenia: 1923

Lokalizacja: Circuit des 24 Heures, Le Mans, Francja

Czas: tradycyjnie drugi weekend czerwca

Widzowie na miejscu: Ponad 300 000 każdego roku; rekord frekwencji w 2025 r.

Historia : Słynie z długiej prostej Mulsanne, na której przed 1990 r. osiągano prędkości ponad 400 km/h.

Dlaczego wyjątkowy: Najstarszy i najważniejszy wyścig wytrzymałościowy na świecie.

Kult, legenda, historia. Trudno o bardziej unikalny wyścig, niż Le Mans 24. W ubiegłym roku zmagania na torze de la Sarthe śledziły na żywo 332 tysiące kibiców! Nas, Polaków, cieszy to podwójnie, bo w imprezie triumfował Robert Kubica!

Le Mans to nie tylko wyścig. Fani z całego świata ściągają na teren wokół toru wiele dni przed startem, tworząc na polu namiotowym prawdziwy motorsportowy festiwal. Śpiewy, tańce, ogniska i wspólne kibicowanie budują tożsamość wyjątkowej, zakochanej w wyścigach społeczności.

24 Le Mans ma także bogatą ofertę festiwalową. Weekend wyścigowy uzupełnia program koncertów i eventów artystycznych. Ta impreza dalece wykracza poza ramy wydarzenia sportowego!

04 24h Nürburgring: największa impreza sportów motorowych w Niemczech

Rok założenia: 1970

Lokalizacja: Nürburgring Nordschleife, Niemcy (25,378 km)

Okres: maj

Widzowie na miejscu: 280 000 (rekord frekwencji w 2025 roku)

Historyczny punkt zwrotny: W 1970 roku Hans-Joachim Stuck wygrał w swoim debiucie wyścig, który miał być przystępną cenowo alternatywą dla profesjonalnego wyścigu na dystansie 1000 km. Tak zaczęła się historia eventu, który prześcignął swojego prekursora.

Dlaczego jest wyjątkowy: Najdłuższy tor wyścigowy na świecie i największa impreza sportów motorowych w Niemczech

"Zielone Piekło"! Tak nazwał słynną trasę toru Nürburgring wielki Jackie Stewart. Od lat setki tysięcy kibiców zjeżdżają do Nadrenii-Palatynatu, by obejrzeć, jak najlepsi zawodnicy radzą sobie z tym wyjątkowym wyzwaniem. To bezapelacyjnie największy motoryzacyjny event w Niemczech.

W 2025 roku wyścig obejrzało 280 000 fanów. Wiele wskazuje na to, że rekord zostanie pobity, bo swój udział w ADAC RAVENOL 24h Nürburgring 2026 zapowiedział sam Max Verstappen! Start 4-krotnego mistrza świata F1 na pewno przyciągnie tysiące nowych kibiców. Organizatorzy zdradzili, że nigdy wcześniej bilety nie sprzedawały się tak szybko! Najbliższa edycja odbędzie się już w trzeci weekend maja.

05 24h Spa-Francorchamps

Rok założenia: 1924

Miejsce / Tor: Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgia

Okres: czerwiec

Widzowie: 128 000 (nowy rekord w 2025 r.)

Historyczna ciekawostka : W pierwszej edycji (1924 rok) zawodnicy zmieniali się za kierownicą, ale przez pełne 24 godziny w samochodzie musiał pozostawać jeden (ten sam) mechanik!

Dlaczego wyjątkowy: Największy wyścig GT3 na świecie, na jednym z najbardziej spektakularnych i wymagających torów. Zakręty Eau Rouge i Raidillon oraz nieprzewidywalna pogoda w Ardenach czynią ten event wyjątkowym.

W 2025 roku trzy główne 24-godzinne wyścigi - Le Mans, Nürburgring i Spa-Francorchamps - odbyły się w ciągu trzech kolejnych weekendów. We wszystkich wystartował Kelvin van der Linde. Kierowca z Republiki Południowej Afryki w 14 dni stawił czoła trzem maratonom, co wymagało od niego nie tylko doskonałego przygotowania, ale też odporności mentalnej. Kevin poradził sobie znakomicie, wygrywając 24h Nürburgring!

Wszystkie trzy wydarzenia ustanowiły nowe rekordy frekwencji. Największy wzrost zainteresowania odnotowano w Spa. Tor Francorchamps uznawany jest za najtrudniejszy spośród obiektów, na których rozgrywane są wyścigi 24-godzinne. Sięgające 100 metrów różnice wysokości, ślepe zakręty, wyjątkowe siły odśrodkowe i sama długość nitki sprawiają, że tylko najlepsi kierowcy mogą walczyć ty o laury.

Liczby nie kłamią - sporty motorowe przeżywają renesans, a kibice biją rekordy frekwencji na kolejnych wydarzeniach. Formuła 1, MotoGP czy klasyki wytrzymałościowe pokazują, że wydarzenia motorsportowe nadal mogą być magnesem skupiającym ludzi i budującym społeczności. Największe z nich wykraczają daleko poza ramy eventów sportowych, łącząc zawody z kulturą i rozrywką na najwyższym poziomie.