Jak obejrzeć start Maxa Verstappena w 24-godzinnym wyścigu na Nürburgringu?

Wyścigi endurance w 2026 roku przywitają jednego z najsłynniejszych kierowców świata. Max Verstappen , czterokrotny mistrz świata Formuły 1, zadebiutuje w legendarnym ADAC RAVENOL 24h Nürburgring — i od razu zrobi to jako część ekipy Verstappen Racing. Dla Holendra to kolejny dowód na to, że jego głód ścigania nie kończy się na Formule 1. Verstappen od lat szuka nowych wyzwań za kierownicą, a teraz zmierzy się z jednym z najbardziej wymagających torów na świecie.

W czterodniowym wydarzeniu wystartuje razem z trzema profesjonalnymi kierowcami GT: Danim Juncadellą, Julesem Gounonem i Lucasem Auerem. Kwalifikacje rozpoczną się 14 maja, a właściwy, 24-godzinny wyścig ruszy 16 maja. Przez całą dobę zespół będzie walczył na trasie słynącej z technicznych zakrętów, dużych różnic wysokości i pogody, która potrafi zmienić się w jednej chwili.

Choć dla Verstappena będzie to debiut w tym kultowym wyścigu, czterokrotny mistrz świata już pokazał, że za kierownicą Mercedesa-AMG GT3 Evo czuje się jak ryba w wodzie. Podczas kwietniowych kwalifikacji Holender wystartował w dwóch czterogodzinnych wyścigach i przez 90 minut prowadził stawkę, zanim ekipę zatrzymały problemy techniczne z samochodem. Ten występ udowodnił, że Verstappen Racing ma tempo, by liczyć się w niezwykle mocnej stawce, w której znajdą się m.in. Manth;ey, Porsche, BMW, Audi, Aston Martin i Ferrari.

Fani będą mogli śledzić całą akcję z Nürburgringu na żywo w Red Bull TV oraz na kanale Red Bull Motorsports w serwisie YouTube.

Max Verstappen na torze Nürburgring © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool Quotation 24-godzinny wyścig na Nürburgringu od dawna jest na mojej liście rzeczy do zrobienia Max Verstappen

01 Czym jest 24h Nürburgring?

Nürburgring 24h w pigułce

Pierwsza edycja: 1970 rok

Długość toru: 25,378 km

Nawet 190 samochodów na starcie

Około 280 000 kibiców na miejscu w 2025 roku

Wyjątkowe, otwarte przepisy

Termin 2026: 14–17 maja

Nürburgring 24h to jeden z najsłynniejszych wyścigów długodystansowych na świecie, rozgrywany co roku w Niemczech, na legendarnej Północnej Pętli Nürburgringu. Zasada jest prosta, ale wyzwanie — ekstremalne: zespoły ścigają się bez przerwy przez 24 godziny, dzieląc obowiązki między trzech lub czterech kierowców. Wygrywa ten, kto pokona najwięcej okrążeń.

ABT Sportsline w 53. edycji 24-godzinnego wyścigu Nürburgring w 2025 roku © ABT Sportsline

Nürburgring 24h uchodzi za jeden z najtrudniejszych sprawdzianów wytrzymałościowych w motorsporcie. Wyścig rozgrywany jest na nitce łączącej Nordschleife z nowoczesnym torem Grand Prix, co daje okrążenie o długości około 25 km — jedno z najdłuższych w całym świecie wyścigów.

Ponad 150 zakrętów, ogromne różnice wysokości i wąskie sekcje, na których nie ma miejsca na błąd, same w sobie wystarczyłyby, żeby zrobić z tego toru prawdziwe wyzwanie. A kierowcy muszą jeszcze radzić sobie ze stale zmieniającą się pogodą — za dnia i w nocy. Deszcz, mgła i skoki temperatury potrafią pojawić się nawet w trakcie jednego okrążenia.

Do tego dochodzi niezwykle zróżnicowana stawka samochodów. Superszybkie auta GT3 — Verstappen pojedzie Mercedesem-AMG GT3 — ścigają się tu obok znacznie wolniejszych maszyn, bliskich wersjom seryjnym. To oznacza ciągłą jazdę w ruchu, wyprzedzanie i ogromne różnice prędkości.

Efekt? Chaos, ale w najlepszym możliwym wydaniu. W Nürburgring 24h sama szybkość nie wystarczy — równie ważne są czujność, wyścigowy spryt i umiejętność podejmowania dobrych decyzji w ułamku sekundy.

Nordschleife ma wyjątkową atmosferę, szczególnie nocą © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool

02 Jak działa całe wydarzenie?

Kwietniowe kwalifikacje (18-19 kwietnia)

Odbyły się miesiąc przed głównym wydarzeniem i składały się z dwóch czterogodzinnych wyścigów. Dla zespołów była to idealna okazja, by dopracować tempo, ustawienia samochodów i zebrać dane, które mogą okazać się kluczowe podczas właściwego wyścigu.

Majowe kwalifikacje (14-15 maja)

Weekend wyścigowy rozpocznie się w czwartek 14 maja. Kilka sesji na pełnej konfiguracji toru pozwoli ustalić pozycje startowe i jeszcze lepiej dostroić samochody — także podczas wyjątkowo ważnej jazdy nocą.

W piątek przyjdzie czas na Top Qualifying, czyli krótkie, intensywne sesje, w których najszybsze samochody powalczą o pole position i miejsca w czołowych rzędach. Tu liczy się jedno: czyste okrążenie pod ogromną presją.

Wyścig finałowy (16-17 maja)

Po ostatnich kontrolach systemów podczas rozgrzewki Verstappen i jego zespołowi koledzy ruszą na Nürburgring Nordschleife, by zmierzyć się z 24-godzinnym wyścigiem i zatłoczoną, wieloklasową stawką.

Start zaplanowano na godzinę 13:00 UTC, czyli 15:00 naszego czasu (CEST). Fani będą mogli oglądać go na żywo w Red Bull TV i na kanale Red Bull Motorsports na YouTube .

Samochód Maxa Verstappena na 24-godzinny wyścig na Nürburgringu w 2026 © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

03 Jak oglądać na żywo

Oto harmonogram poszczególnych etapów:

Data Sesja Godzina CEST Czwartek, 14 maja Kwalifikacje 1 13:10–15:30 Czwartek, 14 maja Kwalifikacje 2 19:55–23:45 Piątek, 15 maja Top Qualifying 1 08:45–09:25 Piątek, 15 maja Top Qualifying 2 09:40–10:25 Piątek, 15 maja Kwalifikacje 3 10:30–12:05 Piątek, 15 maja Top Qualifying 3 13:30–14:45 Sobota, 16 maja Warm-up 10:00–11:30 Sobota/Niedziela, 16–17 maja Wyścig 14:30–15:45 następnego dnia

