Dwa bolidy F1 na PGE Narodowym podczas Red Bull Drift Masters Grand Finale!

Zobaczenie z bliska prawdziwej wyścigówki F1 samo w sobie jest marzeniem niejednego petrolheada. Ale dlaczego się ograniczać? We wrześniu w Warszawie takie konstrukcje nie będą tylko łapiącymi kurz eksponatami – auta będzie można zobaczyć (i usłyszeć) w akcji! Wystartują w spektakularnym pojedynku na dochodzenie na płycie PGE Narodowego . To będzie przełomowe wydarzenie. Po raz pierwszy w historii samochody Formuły 1 będą się ścigać na profesjonalnym torze do driftu wylanym na środku areny sportowej tylko na kilka dni. Wyjątkowo wąskim, wyjątkowo przyczepnym i do tego szczelnie otoczonym betonowymi badami. Jak auta F1 będą zachowywały się w takich warunkach? Jakie prędkości osiągną? Jak bardzo zbliżą się do betonowych ścian? Czy jazda po torze pokrytym gumą z opon driftowozów będzie dużym wyzwaniem? Nikt tego nie wie, bo nikt tego nie próbował!