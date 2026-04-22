Dwa bolidy F1 na PGE Narodowym podczas Red Bull Drift Masters Grand Finale!
Pojedynek bolidów F1 teamów Red Bulla uświetni Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026! Zobacz najlepszych drifterów na świecie oraz auta F1 w akcji 11 i 12 września w Warszawie. Kup bilet już dziś!
Formuła 1 po raz pierwszy pojedzie na PGE Narodowym
Tego jeszcze nie było! Bolidy Formuły 1 po raz pierwszy wyjadą na płytę PGE Narodowego w Warszawie. Okazją do tego będzie finał zmagań najlepszych kierowców driftingowych na świecie w sezonie 2026, czyli Red Bull Drift Masters Grand Finale. Fanom motorsportu zaprezentują się dwa wyścigowe auta w barwach Red Bulla. Będą to pojazdy zespołów Oracle Red Bull Racing F1 Team oraz Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team. A wszystko to zobaczysz zarówno w piątek, jak i w sobotę 11 i 12 września.
Szalony pojedynek na płycie stadionu
Zobaczenie z bliska prawdziwej wyścigówki F1 samo w sobie jest marzeniem niejednego petrolheada. Ale dlaczego się ograniczać? We wrześniu w Warszawie takie konstrukcje nie będą tylko łapiącymi kurz eksponatami – auta będzie można zobaczyć (i usłyszeć) w akcji! Wystartują w spektakularnym pojedynku na dochodzenie na płycie PGE Narodowego. To będzie przełomowe wydarzenie. Po raz pierwszy w historii samochody Formuły 1 będą się ścigać na profesjonalnym torze do driftu wylanym na środku areny sportowej tylko na kilka dni. Wyjątkowo wąskim, wyjątkowo przyczepnym i do tego szczelnie otoczonym betonowymi badami. Jak auta F1 będą zachowywały się w takich warunkach? Jakie prędkości osiągną? Jak bardzo zbliżą się do betonowych ścian? Czy jazda po torze pokrytym gumą z opon driftowozów będzie dużym wyzwaniem? Nikt tego nie wie, bo nikt tego nie próbował!
Jeszcze więcej atrakcji dla fanów F1
Którzy kierowcy odważą się pomknąć w nieznane samochodami F1 po torze stworzonym głównie do latania bokiem – tego dowiemy się bliżej wydarzenia. Tak samo, jak więcej na temat dodatkowych atrakcji związanych z Formułą 1 - też musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Wiadomo natomiast, że wyścigówki będzie można zobaczyć również z bliska w parku maszyn, gdzie zespoły F1 Red Bulla rozstawią swoje strefy.
Poznaj mistrza świata w drifcie
Samochody Formuły 1 będą wisienką na torcie do głównego dania weekendu, czyli Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026. Już po raz czwarty finał zmagań w najmocniejszej lidze driftingowej na świecie odbędzie się w Warszawie. Współpraca Drift Masters i PGE Narodowego rozpoczęła się w sezonie 2023. Impreza od razu zyskała status największych zawodów driftingowych globalnie i wielkiego święta motorsportu. Jej ogromny rozgłos oraz perspektywa startu na specjalnie skonstruowanym torze przed ponad 50-tysięczną publicznością działają jak magnes na najlepszych kierowców drifitngowych z różnych zakątków Ziemi.
W poprzednich latach do Warszawy ściągnęły gwiazdy driftu z Japonii, Nowej Zelandii, Brazylii czy ze Stanów Zjednoczonych, do których dołączyły największe nazwiska z Europy. W tym roku udział w całym cyklu – a więc i finale – potwierdzili m.in. obrońca tytułu Conor Shanahan, dawni mistrzowie James Deane i Lauri Heinonen oraz Piotr Więcek, najbardziej utytułowany kierowca w historii Drift Masters. Każdy chce pokazać, jak panuje nad 1000-konnym samochodem (i nerwami), jadąc w poślizgu i szorując zderzakiem po betonowej ścianie.
Wreszcie zobaczysz reprezentację, która odnosi sukcesy
Dzięki finałowi Drift Masters od trzech lat na PGE Narodowym możemy oglądać reprezentację Polski, która odnosi sukcesy. Driftingową reprezentację Polski, naturalnie. Polacy notują świetne wyniki w rywalizacji w poślizgu i regularnie stają na podium imprez na całym świecie. A zawody w Warszawie dotychczas za każdym razem kończyły się z Polakiem w najlepszej czwórce. Najlepiej przed własną publicznością wypada Paweł Korpuliński, który w 2023 roku zajął trzecie miejsce, a rok temu był drugi. Zresztą zeszłoroczna impreza była dla lokalnych kibiców prawdziwą ucztą. Kwalifikacje wygrał inny Polak – Jakub Król. A cała runda przebiegała pod znakiem walki o tytuł pomiędzy Conorem Shanahanem i Piotrem Więckiem. Walki, która dla Polaków okazała się prawdziwym thrillerem z powodu nagłej awarii samochodu Więcka.
W tym roku oprócz Korpulińskiego, Więcka i Króla do startów w Drift Masters szykują się także inni doskonale znani polscy kierowcy – Jakub Przygoński i Dawid Sposób. A ta lista z pewnością wydłuży się o zawodników, którzy dołączą do stawki specjalnie po to, by wystartować na oczach lokalnych fanów. Genialne przejazdy Polaków oraz fakt, że największe zawody driftingowe na świecie odbywają się właśnie nad Wisłą sprawiają, że Red Bull Drift Masters Grand Finale to nie tylko motoryzacyjna uczta. To też ogromny powód do dumy. Warto tam być.
Red Bull Drift Masters Grand Finale z roku na rok podnosi poprzeczkę. Połączenie driftingu na najwyższym możliwym poziomie oraz świata legendarnej Formuły 1 tworzy mieszankę, której fanom motoryzacji trudno się oprzeć. Impreza z pewnością wyznaczy nowe rekordy zainteresowania i 11 oraz 12 września ponownie ściągnie do Warszawy kierowców, fanów i osobistości motorsportu z całego globu.