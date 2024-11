Oto najlepsi młodzi obrońcy dostępni w EA Sports FC 25

Nie można zakończyć tej listy cudownych dzieciaków bez wspomnienia o perspektywicznym zawodniku RB Lipsk. Rozwój młodzieży stał się DNA niemieckiego klubu, a Castello Lukeba jest tego kolejnym przykładem. Jego profil jako lewonożnego obrońcy z wysokimi umiejętnościami technicznymi czyni go bardzo obiecującym graczem. W pewnym momencie spekulowano nawet o zainteresowaniu jego osobą ze strony Realu Madryt. W EA Sports FC 25 również może szybko stać się bardzo interesujący. Z jego statystyką odbiorów na poziomie 82 można być spokojnym o zabezpieczenie tyłów. Co więcej, ma również całkiem niezły drybling, oceniony na 71, co jest dość wysoką oceną jak dla środkowego obrońcy. RB Lipsk może jednak nie być skory by łatwo oddać swoją perełkę.