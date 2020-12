„Robiliśmy coś zupełnie innego”. Wspominamy „Kinematografię” Paktofoniki

Tak naprawdę myśmy ten sukces poczuli dopiero po jakimś czasie. Wtedy jednym z wyznaczników muzycznego sukcesu na pewno było radio, do którego raperom było bardzo trudno się dostać. Jeśli rapowy kawałek się tam pojawiał, to naprawdę musiał podobać się ludziom. A jeśli dodatkowo trafiał na rotację i do innych rozgłośni, to czuliśmy, że osiągnęliśmy coś, co w tamtych czasach wydawało się nieosiągalne. Pierwszą konfrontacją z tym, co się wydarzyło, był nasz pierwszy występ, który odbył się kilkanaście tygodni po premierze płyty. Koncert miał miejsce w Katowicach, w metalowym klubie Klimaty. Graliśmy

i był znanym raperem. Kiedy weszliśmy na scenę i poleciał nasz pierwszy numer, dotarło do nas, jak „Kinematografia” trafiła do ludzi. Był po prostu dziki szał! Po tym koncercie telefony się rozdzwoniły do tego stopnia, że nasz menedżer nie miał już miejsca w kalendarzu na zapisywanie kolejnych dat. W każdym mieście – dużym, średnim, małym – przyjmowano nas dokładnie tak samo: ludzie dosłownie szaleli. Wtedy naprawdę poczuliśmy tę popularność.