Phasmophobia: jak bezpiecznie i skutecznie rozpoznać duchy?

Wiesz już czym jest Phasmophobia , ale nie potrafisz zidentyfikować żadnego ducha? Sprawdź nasz poradnik do tej niezwykle popularnej gry - o której mówi się powoli więcej, niż o Fall Guys i Among Us - aby dowiedzieć się jak eksplorować nawiedzone miejsca, na co zwracać szczególną uwagę i jak najłatwiej podpuścić byt metafizyczny do tego, by zdradził swoją obecność i naturę. Poniższe rady pomogą ci odnaleźć duchy w Phasmophobii , rozpoznać je, a następnie zainkasować za to dolary!

1. Najpierw znajdź właściwy pokój!

Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić podczas rozgrywki w Phasmophobii, jest znalezienie dokładnego miejsca, które straszydło sobie upodobało i się do niego przywiązało . Czasem jest to konkretny pokój, czasem piwnica, czasem korytarz. O ile jednak domki jednorodzinne na przedmieściach nie są przesadnie wielkie i na obecność ducha natrafić można bardzo szybko, tak w większych miejscówkach - takich jak farma, szkoła czy szpital - można zmarnować naprawdę sporo czasu na poszukiwania ducha, którego finalnie się nie znajdzie.

W pierwszej kolejności ruszajcie na przeczesywanie kolejnych pomieszczeń uzbrojeni w detektor EMF i termometr . Każdy spadek temperatury lub jakakolwiek zmiana pola elektromagnetycznego oznaczać może obecność ducha (a spadek temperatury poniżej pewnego poziomu i piąty poziom na detektorze EMF to jedne z poszlak umożliwiających identyfikację zjawy). Pamiętaj także, aby zwracać uwagę na mniejsze ślady aktywności bytów metafizycznych - takie jak zapalające się (lub gasnące) światło, trzaskające drzwi, dzwoniące telefony...

Priorytetem w pierwszych minutach po wejściu do nawiedzonego mieszkania jest zlokalizowanie odpowiedniego pomieszczenia. Jeśli się uda, od razu poinformuj o tym fakcie ekipę i z acznij znosić tam sprzęt umożliwiający zebranie dalszych poszlak . W końcu będą one potrzebne do ustalenia natury straszydła - za to płacą ci w tej robocie!

W grupie raźniej, ale czasem duchy kontaktują się z samotnymi detektywami! © Kinetic Games

2. Uzbrój się w odpowiedni sprzęt!

Skoro o ekwipunku mowa, warto i przy nim zatrzymać się na parę chwil. Z początku przydadzą się głównie latarka (warto zainwestować w tę o silniejszym strumieniu światła) oraz wspomniane już wcześniej termometr oraz detektor EMF. Pod ręką można mieć maksymalnie trzy przedmioty - a to spory limit, ponieważ w grze dostępnych jest o wiele więcej gadżetów i należy się nimi rozsądnie dzielić z pozostałymi członkami drużyny (tudzież kursować kilka razy do vana i z powrotem, jeśli gra się samemu). Część przedmiotów można ze sobą łączyć - np. kamerę na podczerwień możesz bez problemu położyć na szafce lub podłodze, ale po co kombinować skoro można nałożyć ją na statyw, co daje o wiele lepszy podgląd otoczenia? Zebrane poszlaki odkreślaj w dzienniku regularnie , abyś mógł eliminować sposoby identyfikacji ducha, które w danym przypadku się nie sprawdzą (dzięki czemu zaoszczędzisz sobie dodatkowych kursów między nawiedzonym pomieszczeniem a pojazdem, w którym docelowo są umieszczone wszystkie gadżety).

Sprawdza się to głównie wtedy, gdy pozostanie ci do odgadnięcia ostatnia poszlaka (i tylko parę możliwych opcji, jeśli chodzi o naturę ducha i sposób jej objawienia przez niego) - wtedy możesz wytypować które narzędzia jeszcze ci się przydadzą, a które możesz spokojnie odłożyć na półkę. Przy odpowiednim rozmieszczeniu latarek i czujek w porę dowiesz się kiedy duch nadciąga i trzeba brać nogi za pas - a to całkiem cenna informacja, szczególnie jeśli o potencjalnych ataku możesz dowiedzieć się w kilka chwil wcześniej.

Duchy widać w kamerze na podczerwień - na monitorach w bezpiecznym vanie! © Kinetic Games

3. Szczypta soli nie zaszkodzi...

... A nawet cały wór. To jedyny przedmiot w grze - przynajmniej na tę chwilę - który pozwoli ci precyzyjnie namierzyć obecność ducha i jego ruchy w nawiedzonym miejscu . Aby skutecznie z niej korzystać, zaleca się rozsypać ją w pobliżu drzwi, schodów lub innych kluczowych miejsc, z których licho może nas zaatakować. Od razu zobaczysz kroki ducha, kiedy obok sterty soli rzucisz latarkę UV!

4. Pozostańcie w grupie, gdy rozpoczną się ataki!

Kiedy zbyt mocno zdenerwujemy jakiegoś ducha, ten przejdzie do brutalnej ofensywy w fazie ataku. I właśnie wtedy mamy ochotę uciec z nawiedzonego miejsca lub przynajmniej znaleźć jakąś bezpieczną kryjówkę. To błąd - niektóre z najważniejszych zjawisk mają miejsce właśnie wtedy , więc powinniśmy również w sytuacji zagrożenia życia mieć nerwy na wodzy i spróbować doszukać się szczegółów. Dlatego lepiej jest się nie rozdzielać (czego przecież uczą nas chyba wszystkie horrory na świecie, prawda?). Ewentualnie warto poświęcić jednego członka drużyny, którego namówimy do wkurzenia zjawy - by obserwować jej zachowanie z bezpiecznego miejsca - poprzez wydawanie poleceń dot. objawienia się lub przyzywania jej z imienia i nazwiska. Wszystko zależy od stylu gry, który preferujecie w ekipie - nie możecie jednak tracić zimnej krwi w momencie ataku , bo zginiecie wszyscy i w dość marny sposób.

Kiedy duch zostanie namierzony, zbierzcie sprzęt i zidentyfikujcie drania! © Kinetic Games

5. Bądź pokorny rozmawiając z duchami...

Możliwość wykorzystania mikrofonu w celu kontaktowania się z duchami to jeden z najciekawszych ficzerów, który oferuje graczom Phasmophobia. W grze działają jednak konkretne komendy głosowe, które można znaleźć już w Internecie - o wiele ciekawiej jednak jest samemu dochodzić do tego, że działają. Duchowi można nakazać pozostawienie znaku (możliwego do odnalezienia latarką UV), odezwanie się (gdy posiadamy radyjkopodobnego Spirit Boxa), napisanie czegokolwiek (gdy posiadamy specjalny notatnik), zrobienie hałasu - oraz wiele więcej ciekawych interakcji pozwalających na kontakt z metafizycznymi istotami.

Duchy jednak nie lubią, gdy zawraca się im głowę zbyt często - jeśli zrobisz to zbyt wcześnie i zbyt natrętnie, duch może nie chcieć współpracować, a niektóre nawet zaatakują gracza za zbytnią zuchwałość. Wszystko zależy jednak od typu ducha - warto więc stosunkowo wcześnie znajdować poszlaki, które część rodzajów maszkar wyeliminują ze śledztwa już na samym początku zabawy. Pamiętaj też o sprawdzeniu czy mikrofon na pewno dobrze działa - twórca jest świadomy niedoskonałości produkcji i sam zaleca weryfikację tego czy gra współpracuje z odpowiednim mikrofonem wykrytym przez twój komputer .

Trudno jest odmówić grze nie tylko potencjału, ale i gęstego klimatu! © Kinetic Games

6. Poznaj nawiedzone miejsca!

W Phasmophobii kuszące jest od razu wywołać ducha i przeżyć dreszczyk emocji związany z jego objawieniem się. Jeśli jednak uczynisz to przedwcześnie, możesz znaleźć się w bardzo niekorzystnej sytuacji. Nie zapomnij więc, aby dokładnie przyglądać się rozmieszczeniu konkretnych pokoi na danym poziomie, łączeń między pomieszczeniami oraz potencjalnej drogi ucieczki - oraz każdego innego szczegółu, który może pomóc w kryzysowej sytuacji. Warto mieć w pamięci również potencjalne miejsca, w których można się schować (np. sąsiadujące pokoje, w których na pewno nie było zjawy). Duchy można również dobrze wymanewrować wykorzystując infrastrukturę poszczególnych wnętrz - np. obiegając wyspę kuchenną, dzięki czemu maszkara cię nigdy nie złapie, a po czasie może nawet się uspokoi i zniknie.

Pamiętaj też o innych domownikach w świecie przed komputerem! Jeśli masz psa lub kota - albo rodzeństwo/rodziców/partnerów, którzy lubią odwiedzać twój pokój bez zapowiedzi, możesz się nieźle wystraszyć. Wszystko to przez emocje towarzyszące rozgrywce w Phasmophobii, które potrafią rzutować na percepcję prawdziwego świata podczas zabawy - przez co każdy szmer, czy nawet otarcie się futrzaka o nogę może przyprawić o prawdziwy zawał serducha! Jeśli nie lubisz gier, przy graniu których towarzyszy stresik i pot spływający po pachach, lepiej nie podchodź do Phasmophobii...

