Rower typu trail to młodszy brat endurówki. Zazwyczaj posiada około 140 mm skoku i koła w rozmiarze 29 (czasem 27.5) cali. Trailówki to z definicji rowery uniwersalne, na których wygodnie jeździ się po płaskim, dobrze podjeżdża i zjeżdża. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z rowerową grawitacją lub planują przeskoczyć ze sztywniaka na pierwszy rower typu full suspension. Nowe maszyny tego typu, w podstawowej specyfikacji kosztują zazwyczaj około 10 - 15 tysięcy. Zdarzają się jednak firmy, które odchudzają trailówki i faszerują je najnowszą technologią. Z każdym "ulepszeniem" cena leci w górę o kilka stówek, by w niektórych przypadkach osiągnąć niebagatelną cenę 50 tysięcy złotych!

1. Marin Rift Zone 3: 10 000 zł

Marin to legendarna firma, której produkty testują największe gwiazdy sportów rowerowych, takie jak Matt Jones czy Veronique Sandler . Dzięki bardzo uniwersalnej geometrii Rower Rift Zone idealnie sprawdza się na stromych podjazdach i wąskich technicznych singletrackach. Koła w rozmiarze 29 cali taranując wszystko co spotkają na swojej drodze, a 120 mm płynnego skoku i doskonały dobór części sprawiają, że rower jest lekki, skoczny i bardzo uniwersalny.

2. Canyon Spectral AL 5.0: 10 500 zł

Trzeba przyznać, że rower Canyon'a wyróżnia się na tle konkurencji. Dlaczego? Między innymi dlatego, że we wszystkich modelach z Spectral pojawiły się tylko i wyłącznie "małe" koła w rozmiarze 27,5 cali, które w przypadku rowerów enduro i trail, zostały już dawno spisane na straty. Konstruktorzy roweru twierdzą jednak, że dzięki zastosowaniu mniejszych kół i konkretnego zawieszenia (150 x 140) rower jest zwinniejszy i bardziej skoczny, dzięki czemu poza szlakami i singletrackami sprawdza się również na bikeparkowych jump-line'ach. Cóż. Jeśli jeździ chociaż w połowie tak dobrze jak wygląda, to prosimy o zapakowanie jednej sztuki na wynos!

3. Specialized Stumpjumper Comp Aloy 29: 13 500 zł

Klasyka. Kalifornijska firma od kilku lat bardzo mocno rozwija swój flagowy model Specialized Stumpjumper. W tej chwili na stronie producenta znajdziesz "Stupyego" w 9 różnych wariantach, z których najtańszy kosztuje niecałe 10 tysięcy, a najdroższy (w wersji S-works) prawie 5 dych! Stumpjumper jest odpowiedzią na każde rowerowe pytanie, rozwiązaniem każdego najbardziej skomplikowanego problemu, rowerem, w których zakochasz się na pierwszej wspólnej przejażdżce. Rozbijaj skarbonkę, wyciągaj kasę ze skarpety - Stumpjumper to dokładnie to, czego ci trzeba.

4. YT Jeffsy Comp 29: 13 500 zł

"Jeffsy jest jak najlepszy przyjaciel - zainspiruje cię do przekraczania granic i przeżyje z to ą najbardziej zwariowane chwile. Z nim zdobędziesz najbardziej niedostępne szczyty, a następnie z uśmiechem na twarzy zaliczysz najbardziej hardcorowe trasy." Musimy przyznać, że nas to przekonało. Dołóżmy do tego świetne części, relatywnie niewysoką cenę i otrzymujemy rozwiązanie idealne - tani, skoczny rower do zadań specjalnych, na którym można się bawić w każdych warunkach!

5. NS Nerd Lite 8000 zł