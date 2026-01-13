Tego na bank nie wiedzieliście o Dakarze

48. Rajd Dakar jest już za półmetkiem. W weekend karawana ruszyła z Rijadu w kierunku mety w Yanbu. Przygotowaliśmy zestaw ciekawostek, które pomogą ci śledzić decydujące odcinki specjalne z większym zasobem wiedzy o najtrudniejszym terenowym rajdzie świata.

Wszystko o Rajdzie Dakar 2026

01 Garść statystyk oddających skalę wyzwania

3 stycznia w Yanbu na pierwszy odcinek specjalny ruszyło 812 zawodników, reprezentujących aż 69 państw! Motocykle, samochody, ciężarówki, buggy - łącznie 433 pojazdy z misją pokonania blisko 8000 kilometrów. Łączna długość oesów to ponad 5 tysięcy kilometrów, czyli tyle ile... suma oesów wszystkich pozostałych rund mistrzostw świata! Po prostu nie ma na świecie drugiego takiego rajdu, jak Dakar!

Rajd Dakar imponuje skalą © DPPI/Red Bull Content Pool

02 Wielki test wytrzymałości

Dakar to bezapelacyjnie najtrudniejszy rajd świata. W 2025 roku do mety nie dotarła aż jedna trzecia pojazdów. To wielki test wytrzymałości dla ludzi i maszyn. Aby zwiększyć szanse uczestników na finisz, od tego roku organizatorzy pozwalają korzystać z dodatkowych stacji serwisowych na odcinkach - zawodnicy mogą tam wymienić opony, moussy, pianki itd.

Każdy pojazd wyposażony jest w zaawansowane urządzenie śledzące i GPS. Dzięki nim ma dostęp do map i wskazówek, ale też jest widoczny w systemie kontroli rajdu. 26-osobowy zespół pracujący w Paryżu monitoruje ruch każdego uczestnika, żeby w razie kłopotów błyskawicznie zdecydować o formie niezbędnej pomocy i niezwłocznie uruchomić procedury bezpieczeństwa.

Lucas Moraes w zespole Toyota Gazoo Racing © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

03 Dakar to maraton, a nie sprint

Rajd Dakar swoją skalą wymyka się wszelkim porównaniom. Najdłuższy, najcięższy, ale też najbardziej prestiżowy wyścig offroadowy od 2022 roku jest eliminacją rajdowych mistrzostw świata. W ciągu dwóch tygodni zawodnicy pokonują ok 8. tysięcy kilometrów, w tym 5 tysięcy w ramach odcinków specjalnych. Żadna inna impreza w kalendarzu nie zbliża się nawet do takich liczb. Rywalizacja o tytuły mistrzowskie federacji FIM i FIA rozgrywać się będzie także w Argentynie, Portugalii, Maroku i Abu Dhabi.

Nasser Al-Attiyah na przełamaniu wydmy © DPPI / Red Bull Content Pool

04 A co powiecie na... maraton w maratonie?

Siódma saudyjska edycja Rajdu Dakar poprowadzi zawodników przez 2 etapy maratońskie. Każdy z nich składa się z dwóch odcinków specjalnych. Uczestnicy nie zjeżdżają między nimi na biwak i nie mogą korzystać z pomocy technicznej. Noc spędzają w spartańskich warunkach - śpią w małych namiotach, sami przygotowują posiłki, nie mają dostępu do sanitariatów. Taka forma przywołuje ducha pierwszych edycji, wiodących z Paryża do senegalskiego Dakaru. Etapy maratońskie mają wyjątkowy klimat i są szczególną częścią rajdu.

05 Ból nie może być przeszkodą

Toby Price przesiadł się z motocykla do samochodu © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Toby Price w ciągu dekady przedefiniował pojmowanie nieustępliwości, zawziętości i odwagi w Dakarze. Australijczyk wygrał motocyklem dwie edycje. Do historii przeszedł jego drugi triumf, w ostatnim rajdzie południowoamerykańskim, w 2019 roku. Tuż przed startem Price złamał nadgarstek. Choć każdy normalny człowiek w tej sytuacji położyłby się w łóżku i zaczął rehabilitację, on... zdecydował się na start w najtrudniejszym rajdzie świata. I wygrał! 5200 kilometrów oesów pokonał z roztrzaskaną kością łódeczkowatą, zapewniając ekipie Red Bull KTM Factory Racing 18. zwycięstwo z rzędu. Po karierze motocyklowej, Price przesiadł się do samochodu. Z jego charakterem - sukcesy są raczej kwestią czasu.

06 Ciężarówki w podwójnej roli

Oczekiwanie na przyjazd ciężarówki wsparcia © Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool

Najlepsze zespoły fabryczne mają ciężarówki wsparcia, które ścigają się i transportują sprzęt oraz części zamienne na wypadek, gdyby ekipa miała problemy techniczne. Pojazdy te są potężne, a mimo to mogą pokonywać nawet najtrudniejsze odcinki niemal tak sprawnie, jak samochody osobowe. Nie bez powodu nazywane bywają "bestiami pustyni".

07 Spojrzenie w przyszłość

Laia Sanz w elektrycznym EBRO S800 XRR © Pawel Starzyk/Red Bull Content Pool

Dakar jest niepowtarzalnym poligonem doświadczalnym dla nowych technologii. Zespoły wszystkich kategorii testują co roku szereg rozwiązań, które mogą pomóc w sportowej rywalizacji, albo usprawnić ruch uliczny. Słynna Laia Sanz ściga się elektrycznym EBRO S800 XRR T1+, który zajął 20. miejsce w Rajdzie Maroka. "To był dla nas świetny początek. Projekt jest wciąż bardzo nowy, ale jestem podekscytowana, ponieważ widzę, że tempo jest perspektywiczne" - powiedziała na mecie.

Carlos Sainz wygrał Rajd Dakar w 2024 roku w Audi RS Q e-tron z napędem elektrycznym. Jeszcze więcej innowacji niesie klasa Future Mission 1000 dla pojazdów elektrycznych. W tym roku startuje w niej siedem w pełni elektrycznych motocykli oraz zespół KH-7 ECOVERGY Team ścigający się rewolucyjną ciężarówką wyścigową MAN 6x6, napędzaną mieszanym systemem wodoru i HVO.

08 Zgubił się i... odnalazł sens

Nawigacja jest esencją tego rajdu © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Wszystko zaczęło się od tego, że Thierry Sabine zgubił się na pustyni. Francuski motocyklista brał udział w rajdzie Abidjan-Nicea w 1977 roku i totalnie stracił orientację na wydmach. Najadł się strachu, ale odkrył też piękno pokonywania dziewiczego terenu i rok później zorganizował pierwszy rajd z Paryża do Dakaru. Tak narodziła się legenda

09 Dziewczyny dają radę

Cristina Gutierrez, Laia Sanz i Dania Akeel © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Kobiety odgrywają coraz ważniejszą rolę w Dakarze. Niemka Jutta Kleinschmidt wygrała klasyfikację generalną w 2001 roku. Cristina Gutiérrez zwyciężyła w klasie Challenger w 2024 roku, a Laia Sainz zajęła 9. miejsce na motocyklu w 2016, co do dziś jest najlepszym wynikiem kobiety w tej klasie. W tym roku na starcie stanęło 39 pań.

Mechanicy mają pełne ręce roboty podczas Dakaru © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

10 Lekkie auta kuźnią nowych talentów

Po przeniesieniu rajdu do Arabii Saudyjskiej lawinowo rośnie frekwencja wśród lekkich aut. Rywalizacja w klasie Challenger nie tylko rozpala wyobraźnię kibiców i jest bardziej przystępna cenowo dla nowych zawodników, ale też stanowi znakomity przedsionek do walki w pełnokrwistych rajdówkach. Absolwenci programu Red Bull Off-Road Junior Team - Seth Quintero, Cristina Gutiérrez, Mitch Guthrie Jr. i Guillaume de Mévius - są tego najlepszym dowodem. Po przygodzie w kategorii Challenger, wszyscy ścigają się już w królewskiej klasie Ultimate, z takimi asami, jak Nasser Al - Attiyah, Sebastien Loeb, czy Carlos Sainz.

"Challengery mają ograniczoną prędkość maksymalną do 135 km/h, przy 170 km/h w klasie Ultimate. Nie mają też tak doskonałego zawieszenia i wytrzymałości, więc szybciej dochodzą do swoich limitów, ale są świetną opcją na start rajdowej przygody" - wyjaśnia De Mevius, który w swoim debiucie w klasie Ultimate zajął 2. miejsce.

11 Krajobrazy powalają na kolana

Sceneria Arabii Saudyjskiej nigdy nie przestaje zachwycać © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Po dekadach w Afryce i kilkuletnim epizodzie w Ameryce Południowej, od siedmiu lat Dakar rozgrywany jest na bezdrożach Arabii Saudyjskiej. Szybko okazało się, że Bliski Wchód ma wiele do zaoferowania. Bezkresne wydmy Empty Quarter, ogromne pustynie kamieniste, nieprzejezdne szlaki, koryta wyschniętych rzek i niezliczone księżycowe krajobrazy wpisały się już na dobre w DNA Dakaru.

Rejon Al Ula znów ugości w tym roku uczestników rajdu. Miejscowość zamieszkana nieprzerwanie od 7 tysięcy lat jest rajdem dla odkrywców, którzy w jej okolicach mogą obejrzeć ślady świątyń Nabatejczyków. W słynnych kanionach wokół Al Ula zawodnicy spędzą jedną z nocy etapu maratońskiego.

Nasser Al-Attiyah na trasie odcinka specjalnego © DPPI / Red Bull Content Pool