WRC Rajd Japonii: Neuville i piłka meczowa. Czy Hyundai weźmie wszystko?

Przez lata Neuville uchodził za kierowcę, który “pęka” w momentach próby, ale w tym roku prezentuje on równy poziom od pierwszej rundy i wystrzega się katastrofalnych błędów. Choć wygrał tylko dwa rajdy (więcej zwycięstw mają Ogier - trzy, oraz Rovanpera - cztery), to konsekwentnie punktuje w każdej rundzie i doskonale wykorzystuje zasady tegorocznej punktacji. Jest też skuteczny na Power Stage’ach - do tej pory to on zebrał najwięcej dodatkowych punktów. Nerwową wpadkę należy więc wykluczyć z tych rozważań. Albo uznać za coś mało prawdopodobnego.

