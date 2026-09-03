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Muzyka
Young Igi: Te 64 barsy dzwonią, więc... Nie przegap Red Bull 64 Bars Live!
Chodź i posłuchaj, jak Igi płynie w Red Bull 64 Bars – cały numer jest już do sprawdzenia w sieci, a 24 października zabrzmi na żywo na Red Bull 64 Bars Live. Kup bilet i widzimy się pod sceną!
W 2016 roku publikował swoje pierwsze numery na YouTube, w 2026 wjeżdża jak gwiazda z własnymi Red Bull 64 Bars. „Bo dekada w rapie mi leci, dopiero w trumnie odpocznę na wieki / Wszystko robimy na max, bo ja to wspomnienie na parę stuleci” – rapuje Young Igi w 13 już odsłonie serii, w której raperzy muszą napisać 64 barsy, a potem dźwignąć je w studiu przed mikrofonem. Young Igi leci w nich droptopem – goni sukces, wraca do korzeni hip-hopu i wspomina propsy od Białasa. Wymienia też w swoich linijkach Okiego, Kinny'ego Zimmera i Skolima. Cały numer sprawdzisz już na kanale Red Bull Wersy na YouTube i w serwisie streamingowym Spotify.
Te 64 barsy dzwonią, więc wypluwam fakty / Choć jestem w trakcie trasy, pracy, to nie prześpię szansy
24 października 2026 mocne wersy Young Igiego, nagrane na bicie duetu Mercury & Silent, przeniosą się na wielką scenę – raper dołącza do line-upu Red Bull 64 Bars Live i w TAURON Arena Kraków wykona na żywo swoje 64 barsy i inne znane numery.
Do tej pory seria Red Bull 64 Bars przeniosła się ze studia na scenę tylko we Włoszech. Polska jest drugim krajem na świecie, w którym posłuchamy najlepszych wersów z tej serii na żywo. Podczas Red Bull 64 Bars Live w Krakowie, obok Young Igiego wystąpią także: Szpaku, Avi, Białas, Kukon, Kaz Bałagane, Paluch, Tomb i inni, jeszcze nieogłoszeni raperzy. Nie może cię tam zabraknąć!
Red Bull 64 Bars to kolejna akcja, w której Young Igi przecina się ze światem Red Bulla. Niemal rok wcześniej, w październiku 2025, ukazały się z jego udziałem dwa numery w serii Red Bull Track Takeover. „Numery, które pewnie znasz, ale w wersjach, jakich się nie spodziewasz” – tak przedstawialiśmy „Umowę” i „Zizu”, dwa kawałki odświeżone wspólnie przez Igiego i Pezeta. Oprócz wersji studyjnych tych utworów, raperzy wykonali je także na żywo na specjalnym i spontanicznym – zapowiedzianym kilkadziesiąt godzin wcześniej – wydarzeniu live. Tutaj sprawdzisz dokładną relację z tej premiery.
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Young Igi – Red Bull 64 Bars – cały tekst
Wiesz, że Igi płynie co dzień całe życie tu, gdzie Bałtyk
Odległościowo daleko, stylem bliżej do Atlanty
Te 64 barsy dzwonią, więc wypluwam fakty
Choć jestem w trakcie trasy, pracy, to nie prześpię szansy
Boję się cierpienia, śmierci i spojrzenia w oczy Boga
Choć chyba bardziej wizji, że ktoś przede mną to dokona
Gonię sukces, pies za tropem, spędzę starość na Saint-Tropez
Jeśli wyjdę z tego klubu, będę mieć 28
Wezmę oddech przez Mazowiecką droptopem.
Hejter nie jest zachwycony rapem, byłby moim domem
Niunia, auto, mały lifting już nie jeżdżę z żadnym bobrem
Chcę żyć życiem aż do bólu, tutaj zgodziłbym się z Tomkiem
Chcę prywatny helikopter, ku*wa, stację tak jak Skolim
Legendarne wersy, jaram się, gdy Białas o mnie wspomni
Jestem raperem od narodzin, nie od pierwszego paychecku
Nie pozwolę tego zmienić, w imię żywota twego, Jezus
Wciąż jest jedna rzecz, tu już więcej się nie zmieni
Hip-hop przybrał inną formę, do dziś wracam do korzeni
Papier nikomu nie śmierdzi, chcesz to graj se dyskoteki
Umrę bogaty lub w drodze, by mieć Rysiu albo Skelly
Chciałbym same słodkie kółka mieć na koncie tak jak Cheerios
Od poniedziałku do niedzieli po kolejny milion
Papier ma beef ze spodniami, bo ciągle too skinny
Pogodzą się na cztery bańki, jak Oki z Kinim
Mówisz, że się nie sku*wisz jak Young Igi
Później w wywiadzie się cofasz i sypiesz na głowę popiół
Jeśli to jest hustlowanie w tym 26 roku
To ci zdradzę tylko, że tego nie robi się w ten sposób
Ale już przyzwyczaiłem się, że miękko jest ostatnio
Dlatego tak niewielu gości darzę dziś sympatią
Tendencje ludzi i śmieci, które gadają i to
Że chcieliby uniknąć odpowiedzialności za to
Zostawiam opór jak Hamas, nie potrzebuję Popkillera
I tak czuję, że to zrobiłem, nigdy nie pławię się w orderach
Wiem, że do mych ludzi to dociera, dźwigam presję, mam duży plegar
Jak myślałeś, że to moje pięć minut, kup se, ku*wa mać, nowy zegar
Zabookowany kalendarz, powiedz mi, co to jest wena?
Dziwka u mnie jest na telefon i za każdym razem odbiera
Tak jak ja raperom miejsca, weź rzuć okiem na mój anturaż
Każdy daje mi tu zarabiać, bo spadkobiercą jest kultura, man
I równie dobrze mógłbym iść sobie w pop
Sposób, w jaki milion tych melodii wciąż mam w głowie
Mimo że bym wiedział, że to nie jest to
Znając życie, pewnie by wyszło to na zdrowie
Bo dekada w rapie mi leci, dopiero w trumnie odpocznę na wieki
Wszystko robimy na max, bo ja to wspomnienie na parę stuleci
Nie pytaj, ile to potrwa, bo pewnie zostawię to bez odpowiedzi
Maksymalna troska, wydam jak będzie gotowa, bo płyty to dzieci
Ej, pakuję się do Rimowy, cały naszyjnik jest złoty
Żeby mieć nienaturalne diamenty, nigdy mi nie przyszło do głowy
Szary blok, ale to gówno się mieni na wszystkie kolory
Nie dostałem dobrych kart, ale ta, którą mam, jest daleka odmowy
Nawijam, by żyć, nawet nie wiem, który bar, weź policz.
Nawijam, by żyć, oni przy tych barach same zgony.
W domu żyd dobrze sypie, bo jest odwrócony
Ja jestem z tych, którzy idą, kiedy pieją wrony
Dokładam ciężar i zwiększam obroty.
Na skalę Europy wyjść docelowo chcę
Jak brata nie nauczysz mnie pokory
Może to dlatego jest nam łatwiej w grę
I to, co tworzę, często jest przekleństwem
Nigdy nie cieszyło drugie miejsce mnie
I wiem, że ciągle czeka na mnie pierwsze
Niech będzie to 64 wersem