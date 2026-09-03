Young Igi: Te 64 barsy dzwonią, więc... Nie przegap Red Bull 64 Bars Live!

W tym artykule 1 Young Igi – Red Bull 64 Bars – cały tekst

W 2016 roku publikował swoje pierwsze numery na YouTube, w 2026 wjeżdża jak gwiazda z własnymi Red Bull 64 Bars. „Bo dekada w rapie mi leci, dopiero w trumnie odpocznę na wieki / Wszystko robimy na max, bo ja to wspomnienie na parę stuleci” – rapuje Young Igi w 13 już odsłonie serii, w której raperzy muszą napisać 64 barsy, a potem dźwignąć je w studiu przed mikrofonem. Young Igi leci w nich droptopem – goni sukces, wraca do korzeni hip-hopu i wspomina propsy od Białasa. Wymienia też w swoich linijkach Okiego, Kinny'ego Zimmera i Skolima. Cały numer sprawdzisz już na kanale Red Bull Wersy na YouTube i w serwisie streamingowym Spotify .

Quotation Te 64 barsy dzwonią, więc wypluwam fakty / Choć jestem w trakcie trasy, pracy, to nie prześpię szansy Young Igi w Red Bull 64 Bars Live

24 października 2026 mocne wersy Young Igiego, nagrane na bicie duetu Mercury & Silent, przeniosą się na wielką scenę – raper dołącza do line-upu Red Bull 64 Bars Live i w TAURON Arena Kraków wykona na żywo swoje 64 barsy i inne znane numery.

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Do tej pory seria Red Bull 64 Bars przeniosła się ze studia na scenę tylko we Włoszech. Polska jest drugim krajem na świecie, w którym posłuchamy najlepszych wersów z tej serii na żywo. Podczas Red Bull 64 Bars Live w Krakowie, obok Young Igiego wystąpią także: Szpaku, Avi, Białas, Kukon, Kaz Bałagane, Paluch, Tomb i inni, jeszcze nieogłoszeni raperzy. Nie może cię tam zabraknąć!

Young Igi w Red Bull 64 Bars © Dominik Czerny

Red Bull 64 Bars to kolejna akcja, w której Young Igi przecina się ze światem Red Bulla. Niemal rok wcześniej, w październiku 2025, ukazały się z jego udziałem dwa numery w serii Red Bull Track Takeover. „Numery, które pewnie znasz, ale w wersjach, jakich się nie spodziewasz” – tak przedstawialiśmy „Umowę” i „Zizu”, dwa kawałki odświeżone wspólnie przez Igiego i Pezeta. Oprócz wersji studyjnych tych utworów, raperzy wykonali je także na żywo na specjalnym i spontanicznym – zapowiedzianym kilkadziesiąt godzin wcześniej – wydarzeniu live. Tutaj sprawdzisz dokładną relację z tej premiery.

01 Young Igi – Red Bull 64 Bars – cały tekst

Wiesz, że Igi płynie co dzień całe życie tu, gdzie Bałtyk

Odległościowo daleko, stylem bliżej do Atlanty

Te 64 barsy dzwonią, więc wypluwam fakty

Choć jestem w trakcie trasy, pracy, to nie prześpię szansy

Boję się cierpienia, śmierci i spojrzenia w oczy Boga

Choć chyba bardziej wizji, że ktoś przede mną to dokona

Gonię sukces, pies za tropem, spędzę starość na Saint-Tropez

Jeśli wyjdę z tego klubu, będę mieć 28

Wezmę oddech przez Mazowiecką droptopem.

Hejter nie jest zachwycony rapem, byłby moim domem

Niunia, auto, mały lifting już nie jeżdżę z żadnym bobrem

Chcę żyć życiem aż do bólu, tutaj zgodziłbym się z Tomkiem

Chcę prywatny helikopter, ku*wa, stację tak jak Skolim

Legendarne wersy, jaram się, gdy Białas o mnie wspomni

Jestem raperem od narodzin, nie od pierwszego paychecku

Nie pozwolę tego zmienić, w imię żywota twego, Jezus

Wciąż jest jedna rzecz, tu już więcej się nie zmieni

Hip-hop przybrał inną formę, do dziś wracam do korzeni

Papier nikomu nie śmierdzi, chcesz to graj se dyskoteki

Umrę bogaty lub w drodze, by mieć Rysiu albo Skelly

Chciałbym same słodkie kółka mieć na koncie tak jak Cheerios

Od poniedziałku do niedzieli po kolejny milion

Papier ma beef ze spodniami, bo ciągle too skinny

Pogodzą się na cztery bańki, jak Oki z Kinim

Mówisz, że się nie sku*wisz jak Young Igi

Później w wywiadzie się cofasz i sypiesz na głowę popiół

Jeśli to jest hustlowanie w tym 26 roku

To ci zdradzę tylko, że tego nie robi się w ten sposób

Ale już przyzwyczaiłem się, że miękko jest ostatnio

Dlatego tak niewielu gości darzę dziś sympatią

Tendencje ludzi i śmieci, które gadają i to

Że chcieliby uniknąć odpowiedzialności za to

Zostawiam opór jak Hamas, nie potrzebuję Popkillera

I tak czuję, że to zrobiłem, nigdy nie pławię się w orderach

Wiem, że do mych ludzi to dociera, dźwigam presję, mam duży plegar

Jak myślałeś, że to moje pięć minut, kup se, ku*wa mać, nowy zegar

Zabookowany kalendarz, powiedz mi, co to jest wena?

Dziwka u mnie jest na telefon i za każdym razem odbiera

Tak jak ja raperom miejsca, weź rzuć okiem na mój anturaż

Każdy daje mi tu zarabiać, bo spadkobiercą jest kultura, man

I równie dobrze mógłbym iść sobie w pop

Sposób, w jaki milion tych melodii wciąż mam w głowie

Mimo że bym wiedział, że to nie jest to

Znając życie, pewnie by wyszło to na zdrowie

Bo dekada w rapie mi leci, dopiero w trumnie odpocznę na wieki

Wszystko robimy na max, bo ja to wspomnienie na parę stuleci

Nie pytaj, ile to potrwa, bo pewnie zostawię to bez odpowiedzi

Maksymalna troska, wydam jak będzie gotowa, bo płyty to dzieci

Ej, pakuję się do Rimowy, cały naszyjnik jest złoty

Żeby mieć nienaturalne diamenty, nigdy mi nie przyszło do głowy

Szary blok, ale to gówno się mieni na wszystkie kolory

Nie dostałem dobrych kart, ale ta, którą mam, jest daleka odmowy

Nawijam, by żyć, nawet nie wiem, który bar, weź policz.

Nawijam, by żyć, oni przy tych barach same zgony.

W domu żyd dobrze sypie, bo jest odwrócony

Ja jestem z tych, którzy idą, kiedy pieją wrony

Dokładam ciężar i zwiększam obroty.

Na skalę Europy wyjść docelowo chcę

Jak brata nie nauczysz mnie pokory

Może to dlatego jest nam łatwiej w grę

I to, co tworzę, często jest przekleństwem

Nigdy nie cieszyło drugie miejsce mnie

I wiem, że ciągle czeka na mnie pierwsze

Niech będzie to 64 wersem